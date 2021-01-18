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Денис Мацуев вступился за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке

Денис Мацуев вступился за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке (6 фото)

Автор:
18 января 2021 02:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Денис Мацуев   музыка   полиция   ребенок   скрипка   соседи   челябинск   
613
6
Пианист-виртуоз поддержал девятилетнего музыканта из Челябинска, на семью которого полиция завела административное дело - из-за постоянных репетиций. На ребенка нажаловались соседи по многоэтажке.
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Метки: Денис Мацуев   музыка   полиция   ребенок   скрипка   соседи   челябинск   
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13  комментариев
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261
Электроник 3 часа назад

Денис Мацуев вступился за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке
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3k
Bhaal 14 минут назад
Ваши права заканчиваются там где начинаются права другого. Соседи имеют право жить спокойно. А если уж так хочется пиликать на скрипке, то делайте шумоизоляцию в квартире.
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7k
Computermann 22 минуты назад
А не проще пацану было купить электроскрипку??? Стоит от 6 тыср. всего. И + наушники.
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11k
Alex Полчаса назад
Мацуев тролль какой-то, людям, у которых скрипка уже в печёнках, предлагает ещё на концерт сходить )))) Лучше пусть сделает полную звукоизоляцию комнаты за свой счёт, вот тогда все будут довольны, а то знаем мы этих виртуозов одаренных, ладно бы ещё нормальную мелодию играли, а то ведь они не пойми что там пиликают, нам то простым смертным не понять, что это виртуозная игра, а не кастрация котов без наркоза. Жил как то над нами такой виртуоз с пианиной, всякую фигню долбил на клавишах, куда мне понять, я же быдло. Но у меня тоже есть талант, я очень одаренный в плане прослушивания тяжёлой музыки и помимо таланта у меня ещё большие колонки были, так что я быстро прекращал его концерты )
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8k
Alex Полчаса назад
Надо в соседи Мацуеву поселить молодое дарование - начинающего ученика на ударных инструментах. И чтобы каждый вечер, после учёбы и как сделает домашнее задание, барабанщик шлифовал своё мастерство.
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5k
vitenok 48 минут назад
Исторически сложившиеся реалии проживания быдла и нормальных людей в одних домах.
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2k
Татьяна Час назад
Родителям юного скрипача нужно делать звукоизоляцию. Моя соседка сделала в комнате сына и стало значительно тише. Соседский мальчик играет на фортепиано.
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7k
Cornho 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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19k
pssst 2 часа назад
о! надо дочку заставить на пианино поиграть.
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1k
aklinks 2 часа назад
Денис Мацуев вступился за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке
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8k
Кыся 3 часа назад
Мацуев пусть немного помацает на электро-инструмент. Никаких проблем, звук от электроскрипки/гитары еле слышен, а хороший комп/усилок позволяет всем ценителям наслаждаться игрой юного гения даже в другой стране, причем одновременно, да еще и сам будет замечания делать и поправки вносить.
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704
Nane First NameLast 3 часа назад
Пусть этот пианист-виртуоз приютит себе в квартиру одаренного мальчика, чтобы тот мог постоянно репетировал скрипку. Он на второй день этого мальчика задушит


Пусть ребенок в музыкалке репетирует и не задрачивает соседей.
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9
Владимир 3 часа назад
людям наверное какая то разница есть
кто им спать мешает школьник или пианист с мировым именем

от байкеров меньше вреда, они хоть мимо проехали и все, а этот... за стеной постоянно
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