Денис Мацуев вступился за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке

— Мы играем много, не спорю, но всё в пределах закона — в будни до 10 вечера, в выходные до 11. Сын занимается, а соседи наряд вызывают — это же ненормально. Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются, и всё. Мне непонятна логика полиции: ну и что, что несколько квартир подтвердили, что у нас скрипка? А если они в следующий раз заявят, что у меня труп в квартире, а полиция придет и скажет: "Вы его съели, вот соседи подтверждают". Пусть докажут, что мы шумим ночью, а то ерунда какая-то выходит.
В пресс-службе УМВД по Челябинску подтвердили: по обращению соседей на отца ребенка составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время по ст. 13 закона Челябинской области "Об административных правонарушениях". Материалы направлены в суд для принятия решения.
Наш попугай упал с жердочки...
— Эта проблема существует во всем мире, вне зависимости, начинающий ты музыкант либо уже знаменитый. Везде есть проблемы с соседями. Никогда не забуду свои первые впечатления. Мне вообще на соседей очень везло всегда, начиная с Иркутска. Они относились с пониманием к той деятельности концертирующего уже тогда юного пианиста.
В Москве было немножко иначе. Первая квартира, которую мы снимали, однокомнатная, на первом этаже. С одной стороны был лифт, с другой — сосед, который любил выпить. Он заходил ко мне, просил сыграть вальс из фильма "На семи ветрах". Я играл, он был в счастье, выпивал, засыпал, и я учил в этот момент весь свой основной репертуар.
Потом была первая квартира в Москве, куда мы въехали со своей семьей с небольшим рояльчиком. Я сыграл несколько аккордов, буквально через минуту был звонок в дверь с вопросом: «Что это было?» К тому моменту я уже выиграл конкурс Чайковского и сказал, что я пианист, приходите на концерты, будем рады вас видеть. Они сказали: "Знаете, нет. Концерты — это замечательно, но просто когда вы сыграли несколько аккордов, наш попугай упал с жердочки. Так что вы прекращайте это дело".
Тем не менее мы договорились, подружились, даже можно так сказать. Они ходили на все концерты. Потом уже началась гастрольная жизнь, я особо их не беспокоил.
В интернете, как водится, мнения разделились
А, господин Мацуев не хочет взять талантливого музыканта, чтобы дома у Мацуева занимался? А если серьезно, родители должны обеспечить занятие музукой в дневное время.— Коба Созидатель (@KobaIntegrator) January 16, 2021
Там же сказали, что он начинает играть в 9 вечера, а у соседей дети маленькие. Я бы тоже милицию вызвала. ,Если Мацуев так переживает за юное дарование, то пусть купит ему отдельный дом или сделает полную звукоизоляцию в квартире.— людмила домченко (@vbkfk) January 15, 2021
Мацуев не является мультимиллионером.— OleGun (@BearwerGun) January 15, 2021
Классическая музыка это не "моргеншернщина", которая приносит миллионы долларов благодаря неприхотливой до качества музыки публике.
Видела, Мацуев пообещал сам приедет, все соседям кранты мальчик точно не простой, вообщем жаль всех, спираль закручена, никто не за хочет уступать🤷♀️— Валентина (@Walentina195509) January 15, 2021
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Пусть ребенок в музыкалке репетирует и не задрачивает соседей.
кто им спать мешает школьник или пианист с мировым именем
от байкеров меньше вреда, они хоть мимо проехали и все, а этот... за стеной постоянно