Денис Мацуев вступился за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке

Народный артист России пианист Денис Мацуев, услышав о конфликте, высказался в поддержку юного скрипача и рассказал о начале своей карьеры:



— Эта проблема существует во всем мире, вне зависимости, начинающий ты музыкант либо уже знаменитый. Везде есть проблемы с соседями. Никогда не забуду свои первые впечатления. Мне вообще на соседей очень везло всегда, начиная с Иркутска. Они относились с пониманием к той деятельности концертирующего уже тогда юного пианиста.

В Москве было немножко иначе. Первая квартира, которую мы снимали, однокомнатная, на первом этаже. С одной стороны был лифт, с другой — сосед, который любил выпить. Он заходил ко мне, просил сыграть вальс из фильма "На семи ветрах". Я играл, он был в счастье, выпивал, засыпал, и я учил в этот момент весь свой основной репертуар.

Потом была первая квартира в Москве, куда мы въехали со своей семьей с небольшим рояльчиком. Я сыграл несколько аккордов, буквально через минуту был звонок в дверь с вопросом: «Что это было?» К тому моменту я уже выиграл конкурс Чайковского и сказал, что я пианист, приходите на концерты, будем рады вас видеть. Они сказали: "Знаете, нет. Концерты — это замечательно, но просто когда вы сыграли несколько аккордов, наш попугай упал с жердочки. Так что вы прекращайте это дело".

Тем не менее мы договорились, подружились, даже можно так сказать. Они ходили на все концерты. Потом уже началась гастрольная жизнь, я особо их не беспокоил.