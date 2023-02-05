Киндер-сюрприз: жительница США родила ребёнка, сжимавшего в руке противозачаточную спираль

Мальчик появился на свет со спиралью в руке. Этот снимок собрал миллионы просмотров, и комментариев. Недоброжелатели утверждали, что фото постановочное, и малышу просто вложили в руку ВМС. Другие выражали удивление и поддержку молодой матери.





Оказывается, Квик не единственная, кто забеременел, используя этот метод контрацепции, хотя он считается одним из самых надежных (98-99%), т.е. зачатие может наступить лишь у одной-двух женщины из ста, да и то по причине неправильно установленной спирали. Между тем, Вайолет утверждает, что ВМС была на месте и никуда не сдвигалась, когда она обратилась к врачу, после положительных тестов.



