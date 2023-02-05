Киндер-сюрприз: жительница США родила ребёнка, сжимавшего в руке противозачаточную спираль

Американка не планировала рвно становиться матерью, но не подозревала, что надёжный метод контрацепции даст сбой.
Жительница Айдахо 20-летняя Вайолет Квик, опубликовала снимок, на котором её новорожденный сын Руди сжимает в руках внутриматочную спираль (ВМС). Она утверждает, что ребёнок так и родился со средством контрацепции в руке. Победил и уничтожил.
Квик вышла замуж в 19 лет, и поскольку не планировала сразу обзаводиться потомством, решилась на установку противозачаточной спирали. Этот метод контрацепции широко используется по всему миру, и Вайолет была в нём совершенно уверена.
Когда через некоторое время она почувствовала тошноту и слабость, решила перестраховаться и сделала тест на беременность. К её удивлению, он оказался положительным. Как и другие шесть тестов разных марок.
В клинике врач подтвердил наличие беременности и назвал срок: 7 недель. Девушка решила оставить ребёнка и не удалять спираль. В январе она родила сына Руди.
Мальчик появился на свет со спиралью в руке. Этот снимок собрал миллионы просмотров, и комментариев. Недоброжелатели утверждали, что фото постановочное, и малышу просто вложили в руку ВМС. Другие выражали удивление и поддержку молодой матери.
Оказывается, Квик не единственная, кто забеременел, используя этот метод контрацепции, хотя он считается одним из самых надежных (98-99%), т.е. зачатие может наступить лишь у одной-двух женщины из ста, да и то по причине неправильно установленной спирали. Между тем, Вайолет утверждает, что ВМС была на месте и никуда не сдвигалась, когда она обратилась к врачу, после положительных тестов.
Медики поясняют, что со спиралью куда выше риск внематочной, нежели чем обычной беременности, но случай с Квик, видимо, является исключением. Также удачей можно назвать и то, что ВМС не помешала развитию плода, а ведь в таких случаях резко увеличивается риск выкидыша.
Впрочем, и противозачаточные таблетки не всегда оказываются действенны - ранее в СМИ сообщалось об американке, которая за три года дважды родила близнецов, предохраняясь оральными контрацептивами.
Что до рождения ребенка со спиралью в руке, то похожий случай уже описывали ранее - в 2020 году во Вьетнаме также появился на свет младенец с ВМС. Его снимок сделал акушер Тран Вьет Фыонг, в первый раз столкнувшийся с подобным чудом.
Источник:
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Кстати, вот ещё один аргумент противникам абортов, 100% контрацепции нет.
А может, забеременела..?
Девушка на приеме у гинеколога. Он:
- Дорогая, все нормально, только объясните, почему у вас спиралька на шее?
- А-а-а... Это у меня врожденное, доктор.