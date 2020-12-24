На рейсе "Победы" матери не позволили сесть рядом с ребенком-инвалидом

Уже на борту она еще раз попросила бортпроводников посадить их с сыном-инвалидом вместе, если будет возможность. В этом ее поддержали и другие пассажиры, заметившие странное поведение мальчика. Кто-то был готов поменяться с ними местами.



Однако стюарды были непреклонны: "с криками и маханиями руками" запретили перемещения на основании того, что это платная услуга, и думать надо было раньше, поделилась мама, написавшая жалобу в прокуратуру. В этом документе она попросила привести правила отдельных авиакомпаний в соответствие с федеральным законодательством по соблюдению прав инвалидов.



Глава Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко уточнила, что "Победа" - единственный авиаперевозчик, не позволяющий инвалидам лететь рядом с сопровождающим без доплаты. А ведь часть людей с инвалидностью неспособны себя обслуживать во время полета, а кто-то без контроля сопровождающих может доставить ощутимый дискомфорт людям, которые окажутся в соседнем с ним кресле...



Юристы говорят, что давно пора законодательно запретить практику нарочного рассаживания членов семьи в разных концах самолета независимо от возраста. Кстати, только в 2016 году Ространснадзор после череды скандалов с пассажирами обязал авиакомпанию "Победа" размещать на соседних креслах родителей и детей младше 12 лет.



В самой авиакомпании, комментируя случай с Натальей и ее сыном, сослались на то, что женщина должна была уведомить их об инвалидности ребенка в момент покупки билетов. И подчеркнули, что "настоятельно просят" пассажиров "ответственно подходить к перелету" и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета.



Теперь, видимо, прокуратура будет выяснять, было ли сделано пассажиркой такое уведомление...