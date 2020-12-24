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На рейсе "Победы" матери не позволили сесть рядом с ребенком-инвалидом

На рейсе "Победы" матери не позволили сесть рядом с ребенком-инвалидом (3 фото)

Автор:
24 декабря 2020 21:14
Сообщество : Жить в России
Метки: авиакомпании   дети   инвалиды   матери   москва   победы   регистрация   самолеты   
2468
3
Авиаперевозчик рассадил москвичку и двух ее детей на разные ряды, сославшись на правила компании: возможность лететь рядом нужно оплачивать дополнительно. По возвращении женщина подала в столичную прокуратуру жалобу на авиакомпанию-дискаунтера.

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Метки: авиакомпании   дети   инвалиды   матери   москва   победы   регистрация   самолеты   
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49k
stabskapitan 8 часов назад
О очередная слезливая история. Да не летайте "Победой" у нас капитализм. Не устраивает, берите другую авиакомпанию.Из Мск в СПб можно и поездом без напряга добраться.
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217
Brontozavr1 58 минут назад
Тётка забыла где живёт? Филиал ада на земле - Россия! Надо было думать прежде чем билет покупать, бизнесменам плевать на инвалидов, болезни, смерть пассажиров, даже если весь самолёт разобьётся они понесут меньше убытков, чем купить хороший самолёт, делать ремонт, оплачивать дорогих опытных пилотов высшего класса, летать только в хороших условиях и тд. Им нужны только деньги. А клиентов они всегда найдут. Благо нищебродов в РФ все больше и больше уже 20 млн по данным Росстата. Никто их бойкотировать не будет. Жиза.
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9k
gnyS i 3 часа назад
Все что нужно знать об этой женщине - 1. За обычное место в центральной части лайнера придется заплатить 150 рублей. Т.Е. из за 150 рублей она раздула скандал на всю страну лишь бы не потратить лишнюю копейку, если верить тексту ей этот выбор предлагали. Видать слишком большая цена для "материнской заботы".
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5k
Сергей gnyS i 54 минуты назад
Представь, что за выход из подьезда в твоем доме будут взимать один рубль. Я думаю, что даже если ты живешь в самом экономически депрессивном регионе, рубль для тебя не проблема. Вопрос в том, как часто ты собираешься выходить из дома. И главное, будешь ли ты платить или посчитаешь это нарушением своих базовых прав. Возможно она считает, что имеет право бесплатно получить место рядом со своим сыном-инвплидом. А возможно у них каждая копейка на счету.
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17k
Vital Idol 3 часа назад
После взлёта все могут сесть как хотят, в одном классе обслуживания....
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6
Cynic Vital Idol 2 часа назад
В победе просят вернутся на свое место
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11k
* 4 часа назад
Я только не понимаю, почему не дали им поменяться если согласны были? Я часто летал и всегда был кто-то кто просил поменяться и проблемы могли быть только со стороны пассажиров. Не разу не видел, что не давали меняться стюардессы...
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217
Brontozavr1 * 57 минут назад
Чтоб потом по номеру места опознать труп.
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2k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
На рейсе "Победы" матери не позволили сесть рядом с ребенком-инвалидом
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10k
Великий Кормчий 5 часов назад
Да блин! Все знают что такое компания победа, все знают про доплаты и тд.
Простые перелеты стоят дешево.
Мамаша решила на жалость надавить?
А жалость - порождает бедность.
Чего ребенка инвалида потащила этой линией?
Сама виновата по кругу!
Тем более что из спб в мск сейчас на паровозе быстрее доехать, от метро до метро.
Очередной высер очередной яжматери.
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322
Папай 6 часов назад
Вижу а/к компанию "Победа" ставлю минус. "Победе"
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1k
Sergei Ogarkov 6 часов назад
Интересно, а когда покупаешь билет на самолёт этих жлобов, можно где-то указать, что летит инвалид под присмотром? Что-то мне подсказывает, что нет.
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8k
Владимир Sergei Ogarkov 6 часов назад
У них сказано, что нужно известить заранее.
>> Клиентам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, перевозка которых требует специальных условий, рекомендуется уведомить ООО «Авиакомпания «Победа» об особых условиях перевозки заблаговременно.
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1k
Sergei Ogarkov Владимир 5 часов назад
Вот и интересен способ извещения. Такие формулировки удобны, чтобы не исполнять закон. В идеале, на форме заказа билета должна быть "галка", уведомляющая об инвалидности и всё. Может она и есть, не знаю, давно ими не летал.
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8k
Владимир Sergei Ogarkov 5 часов назад
Способ типичный - звонок в коллцентр. Да и это, как бы, ожидаемые действия в любом случае, особенно в случае когда выбор мест идет за деньги и не хочешь платить.
Плюс об этом всегда пишут сайты аэропортов и не только. К примеру у Внуково:
>> При покупке авиабилета сообщите в вашу авиакомпанию, что пассажир относится к особой категории и получите подтверждение о возможности посадки на борт (не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса).
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14k
Dr.CrAzY Sergei Ogarkov 5 часов назад
Правильно думаете - в формах при покупке билетов такого пункта НЕТ!
Покупал билеты жене и малому - эти твари даже 4-х летнего ребенка, при предварительной регистрации на рейс сразу же сажают отдельно пока не заплатишь за выбор мест.
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217
Brontozavr1 Sergei Ogarkov 55 минут назад
Конечно есть! Ведь за это отдельная доплата будет!
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1k
alex 6 часов назад
Это не Победа. Пройгрышь. Как минимум.Хорошо что ещё кресла, вместо сена.
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2k
Matambrito 7 часов назад
У победы за "сидеть рядом" нужно доплачивать
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266
vmsoroka 7 часов назад
Этот вопрос решается быстро - ребенок не дееспособен, кто сопровождающего отсаживает/не пускает пишет расписку что несет полнуюответственность за здоровье и материальную ответственость за нанесенный урон не дееспособным и все.
На моей практике сразу все решается - так как никто не хочет нести ответственность.
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13k
Социум 7 часов назад
Извините, я не понял, зачем рассаживать членов семьи? Чтобы копейки им доплатили за места рядом?
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2k
V2.Smirnov Социум 6 часов назад
Да. По сути, те же микротранзакции, что и в играх. Можно играть без доната и лететь дёшево. Но не удобно.
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17k
Ватаку Накомоде Социум 6 часов назад
Да, именно в этом вся стратегия победы. Так же как доплачивать за куртку как за ручную кладь и все такое. Это как автомобиль в самой минимально минимальной комплектации - типа дешево, но за все надо доплачивать.
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692
DeDsmile 7 часов назад
один раз летал этим *авном, когда они только-только появились.
тогда ещё сами сотрудники не очень понимали зачем намеренно рассаживать пассажиров и хватило просто настойчивой просьбы чтобы сесть рядом. немного позже руководство компании довело до сотрудников мысль как надо обращаться с пассажирами и куда те должны вставлять свои просьбы. ну и пассажирам скоро стало понятно, что отношение к собственным клиентам как к быдлу - политика авиакомпании.
адекватный человек не будет платить деньги, пусть даже и не большие, за то, чтобы к нему относились как к быдлу.
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5k
SSD 7 часов назад
Я, конечно, не сколько не против всяких там дебилов и т.д. Ехал в электричке, напротив сидит такой ребенок и целеноправленно долбит мне ногой по моей ноге, сказал его папе, что так не надо делать... Папа, видимо, тоже не очень умный, стал уповать: - ТЫ ЧЕ??!!! НЕ ВИДИШЬ КАКОЙ РЕБЕНОК!!!??? Как будто я должен был сразу как в БЛМ, его в десна поцеловать... Дал папе в лоб, ребенок. почему то успокоился... Связь какая то видимо предков... Когда старшему по бошке даешь - к младшему мудрость поколений переходит... Но не точно.
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2k
alessandrok SSD 7 часов назад
ОнжеотЭц
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5k
SSD alessandrok 7 часов назад
Нуу... Я не то что бы его побил... Нет конечно... Я просто папе как бы намекнул, что он не прав и я его сейчас могу поколотить... Блин... Папу тоже жалко))) Ну вот жена его носила в пузе 9 мясяцев, он себе уже придумал математика, а тут - придурок. А ему этот крест до смерти теперь нести. Разве это хорошо? Жалко тоже папу. Всех жалко... и штаны тоже... Зачем пинать то?))
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10k
net 7 часов назад
С одной стороны. Ребенок-инвалид, сострадание, желание помочь.
С другой стороны. Читайте условия перелёта! Что за херня купить рандомные билеты, а в самолёте права качать? Другие пассажиры тоже люди. купили билеты, доплатили чтобы рядом сидеть. Кому нужно с вашим гемороем разбираться, когда самолёт битком?
Возьмите в следующий раз арфу с собой или фортепьяно. В полете нужно ребенку играть классическую музыку. А то что вы не одни летите вообще пох.
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35
zachar net 7 часов назад
Вы дурачок или не летали самолетами? Места в самолете даются при регистрации, а не при покупке билета. А служивые "Победы", видя, что люди явно летят вместе, дают разные места, вымогая тем самым доплату.
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5k
SSD net 7 часов назад
С одной только стороны... В России любят "блаженных"... но не когда это рядом с тобой. Поверь - ничего в этом прекрастного нет. Если повезет - бедет дауненок. они милые и безконфликтные... А будет аутист - орать. как свинья недорезаная и плевать и ногами тебя пинать и все твое "ониждетибольные" - уйдет. Выкинешь его в окно на радость всему самолету.
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13k
vikklu net 7 часов назад
А как понять, когда народ был готов поменяться уже полученными и, естественно, оплаченными местами, а эти говнюки не разрешили? Если это моё, могу делать, что хочу, в рамках, естественно. Имею право поменять свой первый класс на место в эконом, если мне так захочется.
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27k
a.fey 7 часов назад
Ну, не летайте лоукостерами или платите за места. Так поступают все компании лоукостеры и даже не лоукостеры если купить самый бюджетный билет (Basic economy).
Лоукостеры представляют минимум услуг бесплатно, а за все остальное надо платить.
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4k
Petr Chernyshev 7 часов назад
Я никогда не летаю этой авиакомпанией. Она просто-таки кичится своей "лоукостерностью". Придумывая нелепые ограничения, которые убивают ее имидж. Хотя далеко не всегда цены на билеты у них низкие.
Я лично был свидетелем в а/п Сочи, когда сотрудники Победы довели до истерики целую группу мам с маленькими детьми не пустив их на борт с пакетиками с детскими горшками. Причем это была организованная группа и билеты им покупала турфирма по путевкам от какого-то гос.фонда. Скандал был просто вселенский. Мамы орут, дети орут. Бледные сотрудники авиакомпании стоят насмерть "Ничего не можем поделать - таковы правила".
Пока группа мамаш не пригрозила, что в таком случае вообще никто не полетит этим рейсом, ситуация не разрешалась.
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10k
Евгений 8 часов назад
Авиакомпания победа напоминает мне экономную гостиницу из Незнайки на Луне - там где любой чих за копейку.
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15k
жорик 8 часов назад
опять какая-то херня с этой ..бедой, невеликая разница в цене и при этом постоянные проблемы, может просто не надо ею пользоваться, выбор же есть
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8k
Nero 8 часов назад
А что мешало при заказе билетов доплатить несколько сотен рублей, и выбрать места рядом?
Это лоукостер, вы летите за максимально низкую цену, и даже при оплате выбора мест рядом она всё равно остаётся очень низкой.
Не нравится? Покупайте билеты других авиакомпаний, где вас посадят рядом, но за цену в два-три раза выше.
Кстати. В начале месяца летали в Турцию с пересадкой в Москве. Не спрашивая стюардесс спокойно пересаживались, так как из за пандемии были свободные места. Из четырех рейсов три летели вместе, не оплачивая дополнительно. Один раз стюардесса напомнила, что нужно пересесть на своё место но так, для формальности. Кивнули в ответ, и она ушла.
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4k
Sanar Nero 8 часов назад
Я летаю на частном самолёте вторым пилотом, жена работает в САБ крупного аэропорта, когда мне нужно купить билет на самолёт я обычно это делаю сам, с победой можно нормально взять билеты, они стараются развести, но все билеты которые я лично покупал все были нормальными, один раз была попытка маму с ребёнком посадить на разные места, но дал подзатыльника представителю и всё решили.
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