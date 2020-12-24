На рейсе "Победы" матери не позволили сесть рядом с ребенком-инвалидом

Авиаперевозчик рассадил москвичку и двух ее детей на разные ряды, сославшись на правила компании: возможность лететь рядом нужно оплачивать дополнительно. По возвращении женщина подала в столичную прокуратуру жалобу на авиакомпанию-дискаунтера.
"Победа" известна своими привлекательными ценами на билеты для пассажиров без претензий и без багажа. И эта же компания славится количеством конфликтов с пассажирами из-за размеров ручной клади и мест на борту.
Наталья в начале декабря слетала с этим перевозчиком из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. С собой женщина взяла двоих детей: поездка была посвящена лечению одного из них. На стойке регистрации матери сказали, что всех троих рассадят на разные ряды кресел: 6, 18, и 30-й. Она попросила дать ей возможность сидеть рядом с 14-летним сыном, страдающим аутизмом и имеющим группу инвалидности. Но сотрудник на регистрации предложил им только доплатить за выбор мест.
"Мне заявили, что дети возрастом старше 12 лет могут самостоятельно находиться в самолете, а моя обязанность и право оказывать уход за ребенком во время перелета должна мною дополнительно оплачиваться", - рассказала Наталья газете "Коммерсантъ".
Женщина от доплат отказалась - сославшись на ст. 106.1 Воздушного кодекса, которая описывает льготы для пассажиров с инвалидностью.
Наталья в начале декабря слетала с этим перевозчиком из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. С собой женщина взяла двоих детей: поездка была посвящена лечению одного из них. На стойке регистрации матери сказали, что всех троих рассадят на разные ряды кресел: 6, 18, и 30-й. Она попросила дать ей возможность сидеть рядом с 14-летним сыном, страдающим аутизмом и имеющим группу инвалидности. Но сотрудник на регистрации предложил им только доплатить за выбор мест.
"Мне заявили, что дети возрастом старше 12 лет могут самостоятельно находиться в самолете, а моя обязанность и право оказывать уход за ребенком во время перелета должна мною дополнительно оплачиваться", - рассказала Наталья газете "Коммерсантъ".
Женщина от доплат отказалась - сославшись на ст. 106.1 Воздушного кодекса, которая описывает льготы для пассажиров с инвалидностью.
Уже на борту она еще раз попросила бортпроводников посадить их с сыном-инвалидом вместе, если будет возможность. В этом ее поддержали и другие пассажиры, заметившие странное поведение мальчика. Кто-то был готов поменяться с ними местами.
Однако стюарды были непреклонны: "с криками и маханиями руками" запретили перемещения на основании того, что это платная услуга, и думать надо было раньше, поделилась мама, написавшая жалобу в прокуратуру. В этом документе она попросила привести правила отдельных авиакомпаний в соответствие с федеральным законодательством по соблюдению прав инвалидов.
Глава Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко уточнила, что "Победа" - единственный авиаперевозчик, не позволяющий инвалидам лететь рядом с сопровождающим без доплаты. А ведь часть людей с инвалидностью неспособны себя обслуживать во время полета, а кто-то без контроля сопровождающих может доставить ощутимый дискомфорт людям, которые окажутся в соседнем с ним кресле...
Юристы говорят, что давно пора законодательно запретить практику нарочного рассаживания членов семьи в разных концах самолета независимо от возраста. Кстати, только в 2016 году Ространснадзор после череды скандалов с пассажирами обязал авиакомпанию "Победа" размещать на соседних креслах родителей и детей младше 12 лет.
В самой авиакомпании, комментируя случай с Натальей и ее сыном, сослались на то, что женщина должна была уведомить их об инвалидности ребенка в момент покупки билетов. И подчеркнули, что "настоятельно просят" пассажиров "ответственно подходить к перелету" и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета.
Теперь, видимо, прокуратура будет выяснять, было ли сделано пассажиркой такое уведомление...
Однако стюарды были непреклонны: "с криками и маханиями руками" запретили перемещения на основании того, что это платная услуга, и думать надо было раньше, поделилась мама, написавшая жалобу в прокуратуру. В этом документе она попросила привести правила отдельных авиакомпаний в соответствие с федеральным законодательством по соблюдению прав инвалидов.
Глава Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко уточнила, что "Победа" - единственный авиаперевозчик, не позволяющий инвалидам лететь рядом с сопровождающим без доплаты. А ведь часть людей с инвалидностью неспособны себя обслуживать во время полета, а кто-то без контроля сопровождающих может доставить ощутимый дискомфорт людям, которые окажутся в соседнем с ним кресле...
Юристы говорят, что давно пора законодательно запретить практику нарочного рассаживания членов семьи в разных концах самолета независимо от возраста. Кстати, только в 2016 году Ространснадзор после череды скандалов с пассажирами обязал авиакомпанию "Победа" размещать на соседних креслах родителей и детей младше 12 лет.
В самой авиакомпании, комментируя случай с Натальей и ее сыном, сослались на то, что женщина должна была уведомить их об инвалидности ребенка в момент покупки билетов. И подчеркнули, что "настоятельно просят" пассажиров "ответственно подходить к перелету" и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета.
Теперь, видимо, прокуратура будет выяснять, было ли сделано пассажиркой такое уведомление...
А в октябре "Победа" заказала силиконовые тренажеры для своих стюардесс
На сайте госзакупок появилась соответствующая заявка: требуются приспособления типа Silicone face slimmer или их аналоги...
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И тысячи людей, которым надо регулярно мотаться без багажа, из одного города в другой, довольны этой электричкой без удобств.
Платят дешево за скорость перемещения.
Хочется удобств, еды на борту, мест багажа? Это не к Победе...
Простые перелеты стоят дешево.
Мамаша решила на жалость надавить?
А жалость - порождает бедность.
Чего ребенка инвалида потащила этой линией?
Сама виновата по кругу!
Тем более что из спб в мск сейчас на паровозе быстрее доехать, от метро до метро.
Очередной высер очередной яжматери.
>> Клиентам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, перевозка которых требует специальных условий, рекомендуется уведомить ООО «Авиакомпания «Победа» об особых условиях перевозки заблаговременно.
Плюс об этом всегда пишут сайты аэропортов и не только. К примеру у Внуково:
>> При покупке авиабилета сообщите в вашу авиакомпанию, что пассажир относится к особой категории и получите подтверждение о возможности посадки на борт (не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса).
Покупал билеты жене и малому - эти твари даже 4-х летнего ребенка, при предварительной регистрации на рейс сразу же сажают отдельно пока не заплатишь за выбор мест.
На моей практике сразу все решается - так как никто не хочет нести ответственность.
тогда ещё сами сотрудники не очень понимали зачем намеренно рассаживать пассажиров и хватило просто настойчивой просьбы чтобы сесть рядом. немного позже руководство компании довело до сотрудников мысль как надо обращаться с пассажирами и куда те должны вставлять свои просьбы. ну и пассажирам скоро стало понятно, что отношение к собственным клиентам как к быдлу - политика авиакомпании.
адекватный человек не будет платить деньги, пусть даже и не большие, за то, чтобы к нему относились как к быдлу.
С другой стороны. Читайте условия перелёта! Что за херня купить рандомные билеты, а в самолёте права качать? Другие пассажиры тоже люди. купили билеты, доплатили чтобы рядом сидеть. Кому нужно с вашим гемороем разбираться, когда самолёт битком?
Возьмите в следующий раз арфу с собой или фортепьяно. В полете нужно ребенку играть классическую музыку. А то что вы не одни летите вообще пох.
Лоукостеры представляют минимум услуг бесплатно, а за все остальное надо платить.
Я лично был свидетелем в а/п Сочи, когда сотрудники Победы довели до истерики целую группу мам с маленькими детьми не пустив их на борт с пакетиками с детскими горшками. Причем это была организованная группа и билеты им покупала турфирма по путевкам от какого-то гос.фонда. Скандал был просто вселенский. Мамы орут, дети орут. Бледные сотрудники авиакомпании стоят насмерть "Ничего не можем поделать - таковы правила".
Пока группа мамаш не пригрозила, что в таком случае вообще никто не полетит этим рейсом, ситуация не разрешалась.
Это лоукостер, вы летите за максимально низкую цену, и даже при оплате выбора мест рядом она всё равно остаётся очень низкой.
Не нравится? Покупайте билеты других авиакомпаний, где вас посадят рядом, но за цену в два-три раза выше.
Кстати. В начале месяца летали в Турцию с пересадкой в Москве. Не спрашивая стюардесс спокойно пересаживались, так как из за пандемии были свободные места. Из четырех рейсов три летели вместе, не оплачивая дополнительно. Один раз стюардесса напомнила, что нужно пересесть на своё место но так, для формальности. Кивнули в ответ, и она ушла.