X5 Retail Group намерена развить новое направление и создать сеть дискаунтеров под названием "Чижик", но подозревает, что Чиграков будет против. А потому подали на него в суд.
Нижегородская компания "Сладкая жизнь Н. Н.", принадлежащая ООО "Агроторг", которой владеет X5 Retail Group, имеет претензии к Сергею Чигракову - лидеру и основателю "Чиж & Co". Как утверждает владелец сети, Чиграков совершенно не пользуется своим товарным знаком, по крайней мере, той его частью, которая могла бы приносить прибыль в производстве рекламы, транспортировки, упаковки и хранения товаров, а также научных и технологических услуг. А посему компания "Сладкая жизнь Н.Н" через суд потребовала лишить музыканта части прав на свой бренд. "Товарный знак, принадлежащий «Чиж & Co» по интересующим нас классам не используется более трех лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования", - заявил представитель X5 Retail Group.
В планах у нижегородцев открыть сеть дискаунтеров с названием "Чижик" (уже до конца 2020 года, как сообщил исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, в крупных городах откроются несколько первых магазинов с низкими ценами, а в 2021 году планируется запустить еще десятки подобных объектов). Предварительное судебное заседание назначено на 18 января 2021 года.
Сергей Чиграков оказался удивлен наполеоновскими планами X5 Retail Group. В интервью "РИА" он заявил, что узнал о них от журналистов: "Лично на меня никто не выходил и со мной этот вопрос не обсуждал. Да и в чем вопрос, до сих пор не очень понимаю. Здесь, в Петербурге, и в других городах, на гастролях, часто встречал название "Чижик", но никому в голову не приходило в суд подавать. Молчать не будем. Но мое дело — выходить на сцену и радовать своих поклонников, а бороться будут наши юристы".
Источник:
Ссылки по теме:
- Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна
- Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна
- "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
- Театр одного актёра: в сети началась продажа билетов на суд с Ефремовым
- Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...