FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4436 постов • 626 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Владелец "Пятерочки" решил отсудить товарный знак у лидера группы "Чиж &amp; Co"

Владелец "Пятерочки" решил отсудить товарный знак у лидера группы "Чиж & Co" (4 фото)

Автор:
10 декабря 2020 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: X5 Retail Group   Чиж & Co   пятерочка   суд   тяжба   шоу бизнес   
2382
4
X5 Retail Group намерена развить новое направление и создать сеть дискаунтеров под названием "Чижик", но подозревает, что Чиграков будет против. А потому подали на него в суд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: X5 Retail Group   Чиж & Co   пятерочка   суд   тяжба   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Производители роллов могут подать в суд на исполнителей рок-н-ролла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий 5 минут назад
А чего они с питерским трамваем "Чижик" делать собираются? Отменят маршрут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Нихуахуа 5 минут назад
А у чижика кто нибудь спросил разрешения?
А у чижика кто нибудь спросил разрешения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Проктолог-иллюзионист 6 минут назад
Достойно кстати отреагировал Чиграков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
tuka 10 минут назад
Спешу заметить, что на рынке яблок бренда Apple тоже замечено не было, пора отжимать бренд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Александр Поликарпов 19 минут назад
Помоечка и отечественный говнарь решили попиариться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM Полчаса назад
Чёт я не понял. У Чигракова "The Чиж & C" (Зэ Чиж Энд Ко) а у этих "Чижик". У меня даже сроду бы ассоциации не возникло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Eltiftel AGM 19 минут назад
так можно и птиц засудить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности Eltiftel 5 минут назад
И Питерского чижика тоже под суд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Валерий Полчаса назад
Это всё равно, что подавать в суд на Поля Мориа за "гейскую" композицию ЭЛЬ-БИМБО, что звучала в "Полицейской академии", в баре "Голубая устрица".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
Алксандр Шевченко 43 минуты назад
Пиар, он такой пиар. Продвинуть свою сеть и ничего почти не тратить на рекламу, пятёрочка удивляет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

618002



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
4
75
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
1
13
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
0
6
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#животные#забавно#истории#новости#актеры#настроение#сша
#фото#факты#россия#авария#разное#картинки#люди#в мире#позитив#автомир
#интересно#история#подборка#дтп#авто авария#кино#япония#дети#смешно#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться