Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна

Московский учитель географии решил обратиться в суд из-за выражения Моргенштерна. Рэпер назвал школы «домиками, из которых выходят рабы», и не всем понравилась такая характеристика. К учителю подключилась уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
Молодые люди часто не следят за своими словами и не знают о том, что за них приходится отвечать. Учитель географии Артем Васильевых подал гражданский иск к Моргенштерну в Тверской районный суд Москвы, сообщает Mash.
В иске Васильевых указал, что Моргенштерн призывает подростков к отказу от образования и пропагандирует алкоголизм, приводя в пример интервью рэпера, где он называет школы и ВУЗы «домиками, из которых выходят рабы».
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Учителя поддержал музыкант Юрий Семнюк. Он потребовал изъять у Моргенштерна все его украшения, и эти деньги пустить на развитие образования.
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