Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна

Молодые люди часто не следят за своими словами и не знают о том, что за них приходится отвечать. Учитель географии Артем Васильевых подал гражданский иск к Моргенштерну в Тверской районный суд Москвы, сообщает Mash.

В иске Васильевых указал, что Моргенштерн призывает подростков к отказу от образования и пропагандирует алкоголизм, приводя в пример интервью рэпера, где он называет школы и ВУЗы «домиками, из которых выходят рабы».