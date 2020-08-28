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Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна

Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна (3 фото)

Автор:
28 августа 2020 14:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   суд   фото   шоу бизнес   
940
3
Московский учитель географии решил обратиться в суд из-за выражения Моргенштерна. Рэпер назвал школы «домиками, из которых выходят рабы», и не всем понравилась такая характеристика. К учителю подключилась уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

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Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   суд   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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1k
Свирепый Бамбр 48 минут назад
А смысл? У нас не судят психбольных.
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Vasily Shevtsov 2 минуты назад
А на Pink Floyd что в суд не подал? Хайпа было бы больше. Походу учителю географии делать нечего, и он следует по стопам героя Алексея Иванова.
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662
The mask 4 минуты назад
Надо иск расширить и запретить вообще всех реперов. Или может я что-то не знаю и они пропагандируют общечеловеческие ценности?
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121
Andrey The mask 2 минуты назад
Всех не стоит)))) а вот, чтобы они над текстами работали и не призывали к асоциальному поведению кране важно.
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1k
Alex1982 8 минут назад
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11k
Андрей Дядя 8 минут назад
хоспде , как дети . неужели люди не понимают пеар он и черный - пеар . меньше про таких дегенератов вспоминать нужно и упоминать . эти черти живут исключительно хайпом . и зарабатывают соответственно на хайпе . перекрыть им кислород
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10k
Альф 57 Андрей Дядя 6 минут назад
пИар
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9k
Денис Трубочкин 10 минут назад
Как ни печально, но Моргенштерн прав. Каким бы дегенератом и отщепенцем он ни выглядел. И учитель, который подал на него в суд, яркое тому подтверждение. Будет всю жизнь горбититься в школе за копейки, а через пару лет на пенсии сдохнет в нищете и забвении. Как он если не раб?
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2k
jazzz Денис Трубочкин 6 минут назад
А ты где учился и кто тебя учил?
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186
Центаврианин 11 минут назад
Если претензия в фразе "домики, из которых выходят рабы", то тут многое зависит от учителей. Те учителя, которые учат думать, анализировать, критически мыслить, выпускают из школ свободных людей. Те же, которые маршируют, прессуют, учат не высовываться, быть серой мышкой, делать как скажут, выпускают зашуганных, трусливых и подлых. Каких учителей больше вопрос не однозначный, ибо личный опыт мало что значит. Нужно смотреть по всей стране.
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28k
Головасыр коричнештанник 38 минут назад
а давайте не будет постить тут всех этих моргенов, джигурд и волочков. прям настроение испортили блин
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509
Злодей Головасыр коричнештанник Полчаса назад
Ну морген не самый плохой чел..
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28k
Головасыр коричнештанник Злодей Полчаса назад
по сравнению с Гитлером может и нет, но реально часто слышу, что в песнях пропаганда наркоты и бухла, а это есть не хорошо. да и рэпер ещё (ваще не моё)
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19k
Мерзавец... 41 минуту назад
Я не знаю что это за чучело на букву "М", но доля истины в его словах есть.
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509
Злодей Мерзавец... Полчаса назад
Наверное это чучело на букву "M" в жизни больше добился к 20-ти годам,чем любой тут присутствующий ))
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4k
Leo Sun Злодей Полчаса назад
Добывают уголь на шахте, а он - типичный продукт современности, бесполезный для цивилизованного общества.
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