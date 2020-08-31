"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается

А вот уникальные кадры поиска Ефремовым новых адвокатов, которые бегут от него как от огня.
Когда сказали что адвокатом будет Пашаев pic.twitter.com/TP2AOjiFxP— Беспартийный (@Petrovich_Mos) August 24, 2020
Жду, когда по делу Ефремова начнут находить след дементоров и пожирателей смерти— Дукалис твоей мечты (@KDukalis) August 31, 2020
Однако суд отклонил ходатайство Пашаева о проведении новой экспертизы. Тогда Ефремов заявил: "В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня, когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить моё последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду". Адвокат Ефремова Шарогородская назвала выступление актёра "криком души". Прокурор объяснил отказ суда в проведении новой экспертизы тем, что за прошедшие с момента аварии три месяца следы Ефремова могли просто-напросто пропасть с подушек безопасности.
Охотно верится, что Ефремов ударился головой (возможно, до аварии), и что у него болела на утро голова, но ранее экспертиза уже находила бактериальные клетки и пот Ефремова на подушке безопасности водителя.
Сегодня Ефремов обратился к суду с последней просьбой, разобраться, и найти уже кого нибудь, что бы посадить.— Андрей Кобец (Пролетарий)☭ (@A6APMOT) August 31, 2020
Никто и не удивится, если Пашаев действительно так скажет (примечание: новость фейковая).
Эльман Пашаев потребовал 2 месяца на повторное изучение материалов дела Ефремова— ИА «Панорама» (@ia_panorama) August 25, 2020
«Может, я уже читал эти бумаги, а может, и нет. Я не уверен. Суд не может доказать, что именно я был в кресле защитника Ефремова», — заявил адвокат.https://t.co/eJNNOfH2mU
Сейчас дело Ефремова сводится к тому, что артист лежал на заднем сиденье связяный зеленым змием по рукам и ногам, а машину вели неизвестные, один в бейсболке и клетчатом пиджаке, а второй был похож на большого черного кота!— На полпути к Альцгеймеру Ⓜ️ (@DrSchultc) August 31, 2020
Свидетель Теван Бадасян, такой же шумный и наглый, как и Пашаев, рассказал суду, что видел, как за руль джипа с блатными номерами, стоявшего рядом с баром "Улисс", сел не Ефремов: "Я сразу понял, что сел в машину человек не в возрасте. Нет пиджака, нет волос… Лет 40 ему, не больше!" У Ефремова и волосы и пиджак есть, к тому же ему по паспорту давно за 40, а по внешнему виду и вовсе давно за 60, а значит он невиновен.
По словам свидетеля, водитель ростом был выше Пашаева, а на голове у него была бейсболка. Более точное описание внешности водителя он дать не смог, сославшись на темноту, и несколько раз прокричал, что тот бы не в пиджаке.
Телеграм-канал "Суды. МБХ Медиа" приводит такой диалог между свидетелем и судьёй:
— Вы говорили, что он был не в пиджаке. В чём он был?
— Не в пиджаке.
— А в чём?
— Не в пиджаке.
— В чём?
— Не в пиджаке.
— У вас пластинку заело?
— Вы чё себе позволяете?
— А вы что себе позволяете?
Бадасян также продолжил начатый Джигурдой тренд и усомнился в профессионализме Добровинского: "Вам нужно ещё доказать, что вы адвокат!"
Глава международный группы по расследованию дела Ефремова должен выглядеть как-то так.
С самого первого заседания по делу Ефремова на месте работает спецагент ФСБ. Они повсюду! Будьте внимательны. pic.twitter.com/bUoJ9sUqVI— Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) August 31, 2020
По поводу признания собственной вины на опубликованном 12 июня видео Ефремов заявил следующее: "Я вину признал, потому что я был с похмелья, был отравлен, и из всех сайтов, ТВ, "утюгов" говорили, что я убийца и это сделал я, и в этом видео я говорю, что я виноват. Там я говорил, что я не виноват, там вырезан звук, и об этом сказала моя жена - звукорежиссёр. Я не считаю, что в видео я признал свою вину, я попытался объяснить и принести соболезнования... У меня чувство вины развито, меня родители так воспитали, но слишком много белых пятен". Есть ли среди наших пользователей звукорежиссёры (жене Ефремова просьба не обращаться), которые могут подтвердить, что на видео выше вырезан звук?
Ефремов также считает, что видеозаписи с места преступления смонтированы, там, по его словам, не хватает от 3 до 15 секунд. Поначалу он решил признать вину, чтобы ему скостили срок, но потом, внимательно изучив видео, решил, что его подставили, и подумал, что "не хочет брать вину за Октябрьскую революцию".
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
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Походу все они там шаро городские.
«Может, я уже читал эти бумаги, а может, и нет. Я не уверен. Суд не может доказать, что именно я был в кресле защитника Ефремова», заявил адвокат."
А что, статью 297 УК РФ уже отменили?
В камеру ефремова с его адвокатами! В реальную камеру, на общих основаниях, как всех! Где сидят в три раза больше людей чем рассчитана камера! Никаких домашних арестов! Чтобы они, @#яди, как манну небесную ждали решение суда! Чтоб быстрее поехать на зону!
так что ж теперь на зеркало пенять...
ЦЫрк усратых обезьян!
Рулит на коррупционную пробиваемость нашей, пиля, системы.
Как в голливудском блокбастере, столкнулись две здец какие мощные силы и начали махаццо
Одна предлагает всё больше и больше бабла, другая мужественно сопротивляется
Жаркая битва...