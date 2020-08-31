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"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается

"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается (14 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 16:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джигурда   добровинский   ефремов   клоунада   пашаев   свидетель   суд   шоу бизнес   
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Героем сегодняшнего заседания стал коллега Ефремова (в том смысле, что он тоже ИП) Теван Бадасян. Свидетель утверждает, что видел водителя того самого Jeep Cherokee, и это не Ефремов. А Ефремов заявил в суде, что не будет брать на себя ответственность за Октябрьскую революцию, и напомнил, что его съёмочный день стоит больших денег.

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Метки: джигурда   добровинский   ефремов   клоунада   пашаев   свидетель   суд   шоу бизнес   
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33  комментария
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1k
Том Сойер 2 часа назад
"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
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3k
Владимир 8 минут назад
что то неладное творится в последнее время с судами в России, это даже не комедия и не цирк, а неприкрытый фарс и соревнования в дебильности. Может уже огласят прайс суда, что сколько стоит?
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19k
Юрьевич 18 минут назад
"Адвокат Ефремова Шарогородская назвала выступление актёра "криком души"."
Походу все они там шаро городские.

«Может, я уже читал эти бумаги, а может, и нет. Я не уверен. Суд не может доказать, что именно я был в кресле защитника Ефремова», заявил адвокат."
А что, статью 297 УК РФ уже отменили?

В камеру ефремова с его адвокатами! В реальную камеру, на общих основаниях, как всех! Где сидят в три раза больше людей чем рассчитана камера! Никаких домашних арестов! Чтобы они, @#яди, как манну небесную ждали решение суда! Чтоб быстрее поехать на зону!
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2k
Sanar 24 минуты назад
Писал как то под подобным постом, вот нахера этот лядский цирк? По 264 можно понести очень лёгкое наказание, был случай у меня в части: сержант ночью возвращался от подруги балдой на машине окольными путями в объезд трассы, там на каком то повороте встретил такого же пешехода, парень молодой, ударил бампером тот отлетел и разбил голову о камни, сержант вызвал скоряк, полицию, к сожалению парень скончался, сержант всё признал, оплатил полностью похороны и т.д. даже сам присутствовал, до суда находился под подпиской, оказал помощь семье, распродал всё что было ещё и брат помог, на суде мать парня выступила нейтрально без обвинений, хорошие характеристики с места службы и жительства, дали 5 лет КП, собрал сумку и поехал с женой и братом в КП на машине прям до ворот, ну тут тоже случай очередные выборы президента по этому поводу амнистия, а он пол срока не отбыл так бы через 2.5 освободился бы, отбыл он 4 года в КП, с семьёй погибшего поддерживают отношения, помогает чем может. Понятно что погибшего не вернуть, назад всё не отмотать, но человеком же можно остаться даже в такой ситуации, а этот грёбаный актёришко из всего шапито устроил, противно.
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21k
Андрей Полчаса назад
"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
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9k
Sergey Полчаса назад
Я худею с этого зоопарка. Почему эта тварь еще жива?
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1k
AРТУР ITA 38 минут назад
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8k
Бендер Родригес 38 минут назад
Е.Б.учий тетр абсурда!!!
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9k
Денис Трубочкин 39 минут назад
какой народ такие и бояре
так что ж теперь на зеркало пенять...
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−45
Hugh G. Rektion 41 минуту назад
Почему-то все, кто утверждает, что Ефремова за рулем не было - зверьки. Наверное, алчность и беспринципность - это у них национальное.
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5k
KOSTELLO 43 минуты назад
Я считаю, что этому чуркобесу лысому надо десятку впаять, за пи%%дежь
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14k
Муки Псаки 48 минут назад
Испанский стыд!!!
ЦЫрк усратых обезьян!
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6k
Андрей П 49 минут назад
Всё идёт к тому, что отмажут алкаша.
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240
Алиса 59 минут назад
Может пашаева сжечь до ада?
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295
zu4ara Час назад
такой тухляк... ужас...
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42
wr1 Час назад
жить захочешь ещё не так вертеться будешь
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5k
Вася Час назад
у почти всех аварий всегда находятся пара регов, которые засняли аварию... а тут МОСКВА блин ! Стопроцентов хоть десяток свидетелей засняли аварию. В машине у ефремова был рег ? ведь с большой вероятностью был, так же как и у пострадавшего, но никто ни слова не говорит. На видео видно полно автомобилей возможных свидетелей. Скорее всего у тех кто предлагали записи их выкупили и попросили молчать... короче театр абсурда
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40k
Дмитрий Час назад
Заканчивайте этот бляццкий цирк.
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24k
Скептик-материалист Час назад
"Адвокат-чурка рулит" на деньги "Ефремова, виновата во всём, что случилось, вообще-то его машина"
Рулит на коррупционную пробиваемость нашей, пиля, системы.
Как в голливудском блокбастере, столкнулись две здец какие мощные силы и начали махаццо
Одна предлагает всё больше и больше бабла, другая мужественно сопротивляется
Жаркая битва...
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25k
Ashabad Час назад
ефремов старательно закапывает свою репутацию.
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6k
Andrei Ashabad 56 минут назад
Нехер там уже дальше закапывать, уже и так на скальном основании.
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4k
Михаил Час назад
ну есть же камера, запись аварии, ну не видно чтоб с авто кто то убегал... не мог же водятел бухой в кепке и не пиджаке испарится :) суд у нас хоть и того... но в полтергейст точно не верит :) хотя смотря сколь занести судье...
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