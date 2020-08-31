"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается

Затем Пашаев сообщил, что допрос его свидетеля, который должен был давать показания по видеосвязи из Анапы, не состоится "по непреодолимым обстоятельствам". Выдержав необходимую в таких случая паузу, Пашаев торжествующе сообщил, что свидетель приехал в Москву. Свидетеля в студию, то есть, конечно, в зал суда.

Свидетель Теван Бадасян, такой же шумный и наглый, как и Пашаев, рассказал суду, что видел, как за руль джипа с блатными номерами, стоявшего рядом с баром "Улисс", сел не Ефремов: "Я сразу понял, что сел в машину человек не в возрасте. Нет пиджака, нет волос… Лет 40 ему, не больше!" У Ефремова и волосы и пиджак есть, к тому же ему по паспорту давно за 40, а по внешнему виду и вовсе давно за 60, а значит он невиновен.

По словам свидетеля, водитель ростом был выше Пашаева, а на голове у него была бейсболка. Более точное описание внешности водителя он дать не смог, сославшись на темноту, и несколько раз прокричал, что тот бы не в пиджаке.

Телеграм-канал "Суды. МБХ Медиа" приводит такой диалог между свидетелем и судьёй:

— Вы говорили, что он был не в пиджаке. В чём он был?

— Не в пиджаке.

— А в чём?

— Не в пиджаке.

— В чём?

— Не в пиджаке.

— У вас пластинку заело?

— Вы чё себе позволяете?

— А вы что себе позволяете?