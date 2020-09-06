С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии

В последнее время Джонни Деппу не везло. Его обвинили в избиении супруги, разгорелся грандиозный скандал и вся карьера актёра оказалась под ударом. Но Депп решил, что не на того напали и подал в суд на свою бывшую к тому времени жёнушку и журналиста, обвинившего актёра в домашнем насилии.
Три недели длилось судебное разбирательство. В качестве ответчика выступил журналист Дэн Вутон и таблоид The Sun, в котором и были опубликованы фото «замученной» супруги Деппа актрисы Эмбер Херд. Суд долго изучал все материалы дела и пришёл к выводу, что Джонни супругу не бил, а совсем даже наоборот. Оказывается, это она поднимала на него руку, адвокаты приложили к делу побои, которые получил от Эмбер актёр.
Впрочем в суде выяснилось, что жёнушка ещё и налево похаживала. Причём на суд явился даже Илон Маск, с которым Херд и изменяла Деппу. Суд встал на сторону актёра и иск на 1 миллион фунтов стерлингов выиграл Депп.
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Чем красивее и звездистей звездушка, тем она @банутей. Поделом дуре.