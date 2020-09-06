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С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии

С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии (3 фото)

Автор:
06 сентября 2020 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Донни Депп   актер   домашнее насилие   журналисты   побои   суд   шоу бизнес   эмбер херд   
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В последнее время Джонни Деппу не везло. Его обвинили в избиении супруги, разгорелся грандиозный скандал и вся карьера актёра оказалась под ударом. Но Депп решил, что не на того напали и подал в суд на свою бывшую к тому времени жёнушку и журналиста, обвинившего актёра в домашнем насилии.

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Метки: Донни Депп   актер   домашнее насилие   журналисты   побои   суд   шоу бизнес   эмбер херд   
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6  комментариев
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Джонни красавчик.
Чем красивее и звездистей звездушка, тем она @банутей. Поделом дуре.
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59k
Максим Минуту назад
НУ Джонни из-за неё пострадал потеряв роли. теперь и ей ответка пошла - с Аквамена улетела фанерой.
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4k
Александр Иванов 4 минуты назад
Никогда не верил в то, что Джонни на такое способен. даже по пьяни.
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59k
Максим 6 минут назад
НУ Джонни из-за неё пострадал потеряв роли. теперь и ей ответка пошла - с Аквамена улетела фанерой.
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10k
Toxictofa 7 минут назад
Джонни, мы с тобой!
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7k
krivsan 41 минуту назад
Джонни молодец!!
Джонни молодец!!
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