В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха

Представьте, вас попросили бы пофантазировать, что ждет людей через 100 лет, году эдак в 2120-м. Причем, речь не про покорение космоса, а именно про быт и повседневные задачи. Как проводим досуг, что у нас на кухне, как мы перемещаемся, когда выходим из дома и так далее. Вот и художникам, жившим на стыке XIX и XX веков, оказалось нелегко изобразить наше настоящее. То, что у них получилось, одновременно и мило, и наивно, и смешно.