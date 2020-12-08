В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха

Представьте, вас попросили бы пофантазировать, что ждет людей через 100 лет, году эдак в 2120-м. Причем, речь не про покорение космоса, а именно про быт и повседневные задачи. Как проводим досуг, что у нас на кухне, как мы перемещаемся, когда выходим из дома и так далее. Вот и художникам, жившим на стыке XIX и XX веков, оказалось нелегко изобразить наше настоящее. То, что у них получилось, одновременно и мило, и наивно, и смешно.
Иллюстрации, которые вы видите в этой публикации, были нарисованы в 1899 – 1901 годах. Научно-фантастическая серия называлась «В 2000 году». Смысл, думаю, понятен: показать, как будут жить люди спустя сотню лет. Рисовали разные художники под общим руководством француза Жана-Марка Коте. Сначала занятные картинки вкладывали в сигаретные пачки (такие картонки специально добавляли для плотности и веса, и они быстро стали коллекционными предметами), а позже выпустили в качестве открыток.
Художники постарались на славу. От их работ в духе Жюля Верна веет старой доброй фантастикой. Не удивительно, что спустя годы коллекцией карточек заинтересовался знаменитый писатель Айзек Азимов. Он выпустил их отдельной книгой, прокомментировав каждую из почти 100 иллюстраций. Сегодня все эти картинки – достояние общественности и их очень любопытно разглядывать.
Предсказать будущее трудно. Покажи нашим предкам современный робот-пылесос, они бы не поняли, для чего он. Потому и рисовали механизированные приспособления для уборки с метлами и щетками. А электронная музыка? Предки представляли, что этакие роботы будут играть на акустических инструментах, заменив живых исполнителей, не понимая, как можно синтезировать звук.
Впрочем, предложи мне пофантазировать насчет 2100-го, я такого напридумаю! Ещё так недавно мы не знали ни интернета, ни сотовых телефонов, ни умных часов, измеряющих давление и уровень кислорода. Жизнь быстро меняется. Поэтому давайте лучше посмотрим самые интересные работы из серии «В 2000 году», нарисованных больше 100 лет назад и подивимся фантазии предков.
Школа будущего. То ли в 2000-м все ученики постоянно в наушниках, то ли им знания по шнуру передают прямо в мозг.
Да и о таких портных приходится только мечтать. А ведь было бы здорово: пришел, снял мерки и тут же получил свежесшитый костюм.
Источник:
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Вот мы с вами такие продвинутые, у всех есть телефоны, все помнят их развитие.
Предлагаю простое соревнование. Попробуйте предсказать следующие шаги развития смартфона. Хотя бы лет на 5 или 10?
Робот-помощник почти как робот-пылесос, до полноценного робота мы увы еще не дошли, опаздываем.
Китобас вызывает недоумение - люди надеялись, что экогринписовцы выиграют?
Оркестр будущего - а чего такого? автоматическое пиано по-моему даже тогда уже существовало, да и нынешнее компьютеризированное "создание" музыки вполне отвечает тогдашним представлениям о будущем.
Школа будущего один в один - так же все в мобилах да наушниках сидят уткнулись.
Пожарные воздушники есть - только с вертолетов все же тушат, а не ангелочками.
Сударь, вам письмо - дроны появились почти без опаздывания, но за имением инета им разносить все же не пришлось.
Аэротакси есть. Видеосвязь - есть.
Предки знали, как пойдет прогресс)
-да и учителя не отстают.Как на картинке(книжки кадает в аппарат)-сам может них"я не знать,но может сказать-"найдите в интернете".
Whats app?
Да, не все эти вещи выглядят прям так, как думали, но функционал почти тот.