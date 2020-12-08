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В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха

В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха (11 фото)

Автор:
08 декабря 2020 19:03
Метки: интересно   ретро   юмор   
3367
11

Представьте, вас попросили бы пофантазировать, что ждет людей через 100 лет, году эдак в 2120-м. Причем, речь не про покорение космоса, а именно про быт и повседневные задачи. Как проводим досуг, что у нас на кухне, как мы перемещаемся, когда выходим из дома и так далее. Вот и художникам, жившим на стыке XIX и XX веков, оказалось нелегко изобразить наше настоящее. То, что у них получилось, одновременно и мило, и наивно, и смешно.

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Метки: интересно   ретро   юмор   
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19  комментариев
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1k
евгений 2 часа назад
Про школьников, которые все время в наушниках, они были правы)
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Росомаха Минуту назад
А дальше будет как в "Планете обезьян"....
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5k
zurapod 8 минут назад
многое совпало в принципе. видео связь есть . школота в наушниках, выступать можно без оркестра, почтовая авиация есть. робот-уборщик есть.
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17k
Alf 40 минут назад
Почти что все фантазии, со временем воплощаются в жизнь. Ну только немного видоизменённом, ведь как мы можем себе представить ту, или иную вещь, лет так это через 100. Например: какие у людей будут мобильники? Какие автомобили, самолёты, компьютеры, дома, или каким будет космическое развитие.
Почти что все фантазии, со временем воплощаются в жизнь. Ну только немного видоизменённом, ведь как мы можем себе представить ту, или иную вещь, лет так это через 100. Например: какие у людей будут мобильники? Какие автомобили, самолёты, компьютеры, дома, или каким будет космическое развитие.
Почти что все фантазии, со временем воплощаются в жизнь. Ну только немного видоизменённом, ведь как мы можем себе представить ту, или иную вещь, лет так это через 100. Например: какие у людей будут мобильники? Какие автомобили, самолёты, компьютеры, дома, или каким будет космическое развитие.
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1k
Афраний Час назад
В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха
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53k
Dominus Час назад
В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха
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1k
Олег Час назад
На самом деле предсказывать будущее технического прогресса очень сложно.
Вот мы с вами такие продвинутые, у всех есть телефоны, все помнят их развитие.
Предлагаю простое соревнование. Попробуйте предсказать следующие шаги развития смартфона. Хотя бы лет на 5 или 10?
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1k
Kariya Час назад
С полицаями Бэтмена нанострадамили. И вертолеты все же есть.
Робот-помощник почти как робот-пылесос, до полноценного робота мы увы еще не дошли, опаздываем.
Китобас вызывает недоумение - люди надеялись, что экогринписовцы выиграют?
Оркестр будущего - а чего такого? автоматическое пиано по-моему даже тогда уже существовало, да и нынешнее компьютеризированное "создание" музыки вполне отвечает тогдашним представлениям о будущем.
Школа будущего один в один - так же все в мобилах да наушниках сидят уткнулись.
Пожарные воздушники есть - только с вертолетов все же тушат, а не ангелочками.
Сударь, вам письмо - дроны появились почти без опаздывания, но за имением инета им разносить все же не пришлось.
Аэротакси есть. Видеосвязь - есть.
Предки знали, как пойдет прогресс)
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56k
Опиум для народа Kariya Час назад
-"Школа будущего один в один - так же все в мобилах да наушниках сидят уткнулись."-
-да и учителя не отстают.Как на картинке(книжки кадает в аппарат)-сам может них"я не знать,но может сказать-"найдите в интернете".
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а вот это они и предположить бы не могли

а вот это они и предположить бы не могли
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19k
Davy Jones 2 часа назад
Whats app?


Whats app?
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2k
Мефодий 2 часа назад
"Оркестр будущего справляется без музыкантов."
Ссылка youtu.be
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Многое реализовалось гораздо ранее 2000 года, так что художники со своим замахом были слишком скромны.
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31k
parallax 2 часа назад
Если мы сейчас нарисуем год 2150, то потомки тоже будут ржать.
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56k
Опиум для народа parallax 2 часа назад
-"Вась,я тут в рейд в пустошь ходил,рисунки нашел.Вроде не фонят.Айда поржём?"
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14k
Александр Сучков 2 часа назад
Привет, Дим. А ведь если вдуматься, то они не ошиблись в большинстве случаев. Они не могли знать про вертолеты, коптеры и тд, однако они в меру развития науки на тот момент всё такии максимально близко угадали)))
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8k
БарНалей Александр Сучков 2 часа назад
Если вдуматься, то они не могли ошибиться. Т.к. эти фантази превращаются в цели. И кое кто начинает пробовать их воплотить.
Да, не все эти вещи выглядят прям так, как думали, но функционал почти тот.
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