Художница показывает комичность современного мира

Художница из Санкт-Петербурга с ником "dehtiart" (в инстаграме) создает забавные и актуальные комиксы на волнующие ее темы. Она сравнивает, как в мире было раньше и что стало сейчас, смеется над девчачьими трудностями, а также немного показывает свою жизнь.
1. А вот и сама художница. Она посвятила свою жизнь творчеству, не раз участвовала в выставках
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