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Художница показывает комичность современного мира

Художница показывает комичность современного мира (16 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:19
Сообщество : Комиксы
Метки: Instagram   забавно   интересно   комиксы   прикол   смешно   фото   юмор   
3796
16
Художница из Санкт-Петербурга с ником "dehtiart" (в инстаграме) создает забавные и актуальные комиксы на волнующие ее темы. Она сравнивает, как в мире было раньше и что стало сейчас, смеется над девчачьими трудностями, а также немного показывает свою жизнь.
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Метки: Instagram   забавно   интересно   комиксы   прикол   смешно   фото   юмор   
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16  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Как надоели эти "художницы" от слово "худо".
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11k
Oleg 4 минуты назад
какое ж гавно то...
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Почему у нее на картинках у всех девушек сиськи такие маленькие,как прыщики?
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3k
Ежик Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Могу предположить, чтобы не акцентировать на этом внимание, даже если нарисованы)Тема раскрытия в другом паблике.
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15k
Alush Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
На их фоне,она хочет выгодней смотреться.
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53k
Павел Юрьевич 55 минут назад
Художница показывает комичность современного мираПосмотреть
Художница показывает комичность современного мира
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6k
Славон 57 минут назад
Художница показывает комичность современного мира
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2k
Дарвин и аморальная премия Славон Полчаса назад
Вы в центре?
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2k
Владимир Час назад
художник-от слова"худо"
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414
евгений Час назад
Я таким художеством все задние страницы тетрадей изрисовывал в школе. А сейчас это выставляют...жесть)
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20k
Vazari Час назад
Это она сама так решила, что она художница? Или автор поста польстил?
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168
Волшебник изумрудного города 2 часа назад
ну и дура)
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30k
Опаньки 2 часа назад
что у нее с титьками на всех картинках?
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26k
Игорь Опаньки 2 часа назад
Судя по котикам - с сиськами есть проблемы...
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Опаньки Час назад
Отсутствуют...
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37k
Александр 2 часа назад
У нас теперь все безработные дуры в стране постят однотипное безвкусное подобное говно?
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