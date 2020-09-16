20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения

С невезением в том или ином виде порой сталкивается каждый из нас. Главное - не раскисать и сделать выводы, почему случилось именно так, а не по-другому. В данном подборке вы увидите 20 случаев, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу и стойко перенесли удар.

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1. «Я ждал этого 3 месяца» 0 Источник:

2. «Взял наушники в 14-часовую поездку и забыл, что в моём телефоне нет разъёма для них» 0 Источник:

3. «Сегодня, убираясь и собирая вещи для переезда, я задел дверцу духовки и разбил стекло» 0 Источник: Завтра заканчивается срок аренды квартиры, в которой я жил 2 года. Придётся попрощаться с залогом.

4. «Когда вы фотографируете тигровую акулу, а она уплывает с вашей камерой» 0 Источник:

5. «Этим утром иду на свою первую работу с чашкой свежего кофе. Это не сливки.Это ворона» 0 Источник:

6. Салат оказался сильнее ножа 0 Источник:

7. «Сегодня утром уронил моё обручальное кольцо» 0 Источник:

8. «Вчера мы нашли телефон жены в унитазе» 0 Источник: Мы не знали, кто из наших троих детей засунул его туда … до тех пор, пока сегодня моя жена не пролистала фотографии.

9. «Я встал посреди ночи, чтобы попить воды, и когда открыл холодильник, дверь осталась у меня в руке» 0 Источник:

10. «Менее чем через 2 дня после переезда один из моих соседей по комнате поцарапал мою новую антипригарную сковороду металлическими приборами» 0 Источник:

11. «Я подняла лестницу, забыв, что сверху была краска» 0 Источник:

12. «Моя жена целый час работала над этим персиковыми криспами и разрыдалась прямо перед тем, как мои родители пришли к нам» 0 Источник:

13. «В Аризоне запрещено вырубать кактус карнегию» 0 Источник: Прошлой ночью этот драгоценный 4,5-метровый кусок дикой природы разрушил мою крышу:/

14. «Я сломал цепь, будучи в восьми километрах от дома, и начинается дождь» 0 Источник:

15. «На второй день дистанционного обучения» 0 Источник:

16. Спустя 6 часов готовки 0 Источник:

17. «Ну… хотя бы всё вокруг не испачкано» 0 Источник:

18. «Купил свой первый дом на распродаже недвижимости… Предыдущие владельцы украли унитаз после финального осмотра» 0 Источник:

19. «Приехала заказанная для него переноска размера XL» 0 Источник: