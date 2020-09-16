20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения

С невезением в том или ином виде порой сталкивается каждый из нас. Главное - не раскисать и сделать выводы, почему случилось именно так, а не по-другому. В данном подборке вы увидите 20 случаев, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу и стойко перенесли удар.
3. «Сегодня, убираясь и собирая вещи для переезда, я задел дверцу духовки и разбил стекло»
Завтра заканчивается срок аренды квартиры, в которой я жил 2 года. Придётся попрощаться с залогом.
8. «Вчера мы нашли телефон жены в унитазе»
Мы не знали, кто из наших троих детей засунул его туда … до тех пор, пока сегодня моя жена не пролистала фотографии.
9. «Я встал посреди ночи, чтобы попить воды, и когда открыл холодильник, дверь осталась у меня в руке»
10. «Менее чем через 2 дня после переезда один из моих соседей по комнате поцарапал мою новую антипригарную сковороду металлическими приборами»
12. «Моя жена целый час работала над этим персиковыми криспами и разрыдалась прямо перед тем, как мои родители пришли к нам»
13. «В Аризоне запрещено вырубать кактус карнегию»
Прошлой ночью этот драгоценный 4,5-метровый кусок дикой природы разрушил мою крышу:/
18. «Купил свой первый дом на распродаже недвижимости… Предыдущие владельцы украли унитаз после финального осмотра»
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