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20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения

20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения (21 фото)

Автор:
16 сентября 2020 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   интересно   люди   не повезло   невезение   прикол   юмор   
2929
21
С невезением в том или ином виде порой сталкивается каждый из нас. Главное - не раскисать и сделать выводы, почему случилось именно так, а не по-другому. В данном подборке вы увидите 20 случаев, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу и стойко перенесли удар.

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Метки: в мире   интересно   люди   не повезло   невезение   прикол   юмор   
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8  комментариев
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12k
Сергей 41 минуту назад
Из чего это кольцо? Одно ясно, к золоту ни какого отношения не имеет.
Из чего это кольцо? Одно ясно, к золоту ни какого отношения не имеет.
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1k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
Да что вы знаете про невезение:я познакомился с девушкой,повел ее в ресторан,потом снял дорогую гостиницу и у меня не встал
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7k
Kucher Полчаса назад
Ха - обручальное!.. Вот у меня над Тушино, когда там ещё аэродром был, а не свинарник, в момент раскрытия, на ПО-16, на правом переднем свободном конце, лопнуло кольцо, к которому второй ряд строп крепится. Вот это было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕПРИЯТНО. Я его потом через дорогу отнёс, тогда Федерация парашютного спорта ещё там была.
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2k
Евгений 50 минут назад
А то, что с рукой что-то не так, ни кого не смущает?)))
А то, что с рукой что-то не так, ни кого не смущает?)))
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12k
Сергей Евгений 42 минуты назад
Не смущает. Объясняет.
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3k
panama Евгений 41 минуту назад
Только хотел спросить)))) там наушники то и не причём
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46k
alertol Час назад
Ах если бы не подписи к картинкам...
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