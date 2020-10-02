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Жизнь левшей полна испытаний

Жизнь левшей полна испытаний (13 фото)

Автор:
02 октября 2020 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   испытания   леворукие   левши   подборка   сложности   фото   юмор   
428
13
Жизненные трудности левшей, о которых правши и понятия не имеют.
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Метки: интересно   испытания   леворукие   левши   подборка   сложности   фото   юмор   
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9  комментариев
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11k
Пумба 16 минут назад
Но вот здесь проблема не в руках, а в голове. На фото - абсолютно симметричная мышка от Logitec! Переназначение клавиш мыши даже в 95-м Windows занимало полминуты.
Но вот здесь проблема не в руках, а в голове. На фото - абсолютно симметричная мышка от Logitec! Переназначение клавиш мыши даже в 95-м Windows занимало полминуты.
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38k
Raush Минуту назад
А вот здесь, на сколько я понимаю, вообще бред... будь ты левша или правша - вилка в левой, нож в правой.
А вот здесь, на сколько я понимаю, вообще бред... будь ты левша или правша - вилка в левой, нож в правой.
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38k
Raush 4 минуты назад
У меня коллега так за компом сидит, но не потому, что он левша, а потому что у него какие-то проблемы со спиной и ему так удобнее и спина не болит.
У меня коллега так за компом сидит, но не потому, что он левша, а потому что у него какие-то проблемы со спиной и ему так удобнее и спина не болит.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 19 минут назад
Многое в жизни неудобно, но половина фото в посте фигня. Мышь с Клавой поменять не судьба? Да и мышкой пользоваться никаких проблем, если это не супер-пупер эргономичная под правую руку.

Всё делаю левой, но ножницами нормально управляюсь правой
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624
likiloki 21 минуту назад
Любой левша - немного амбидекстер. Большинство не испытывают трудностей с компьютерной мышью, манипулируя правой. Лишь самые важные вещи предпочитают делать левой.
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33k
dima423 Полчаса назад
зато левши в спорте имеют преимущества, от футбола до бокса))
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263
чокнутый Полчаса назад
такая бредятина! особенно руки крест на крест с клавой и мышью, и кстати, для тупых левшей на мыши можно поменять кнопки леву на правую (по управлению) а вообще есть мыши для левшей
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3k
Snake 40 минут назад
Ну фиг знает, я левша, особо не страдаю, эти картинки меня не напрягают, как и действия на них. Пожалуй бесит только когда ручка прикреплена далеко справа, приходится тянуться.
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12k
Артемыч Snake 7 минут назад
А взять правой рукой и передать в левую?
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