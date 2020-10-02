Жизнь левшей полна испытаний

Жизненные трудности левшей, о которых правши и понятия не имеют.
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Всё делаю левой, но ножницами нормально управляюсь правой