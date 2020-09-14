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Сообщество Без кота и жизнь не та 638 постов • 320 подписчиков подписаться
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Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо

Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо (20 фото)

Автор:
14 сентября 2020 21:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дерево   животные   интересно   коты   милота   прикол   юмор   
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Коты известны своей любовью лазить по деревьям. Некоторые из них выглядят на деревьях так естественно, что это заставляет задуматься о том, не могли ли их тайно воспитать птицы?

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Метки: дерево   животные   интересно   коты   милота   прикол   юмор   
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Ирина Зеленая Час назад
Это котики, который очень хотят быть цветочками :)
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