Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо

Коты известны своей любовью лазить по деревьям. Некоторые из них выглядят на деревьях так естественно, что это заставляет задуматься о том, не могли ли их тайно воспитать птицы?

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«Ну вот я ему значит и говорю, ты кого котом назвал?!» 0 Источник:

Пришла весна, на деревьях появились первые котики 0 Источник:

«Чик-чирик?» 0 Источник:

Дистанцируются, каждый сидит на своей ветке 0 Источник:

Раз он смог уснуть в этой позе, значит ему удобно 0 Источник:

Кажется, это чёрная сова, которая притворяется котиком 0 Источник:

Коты прилетели 0 Источник:

А вот и Джонни! 0 Источник:

Главное, чтобы на живот ничего не давило 0 Источник:

Охраняет свои владения 0 Источник:

Один величественный котэ 0 Источник:

Сладкая парочка 0 Источник:

Есть семейное древо, а есть кошачье 0 Источник:

Кошки, судя по всему, могут спать вообще в любой позе 0 Источник:

Вот-вот 0 Источник:

Котик, которого воспитали птицы 0 Источник:

Рыжий красавчик 0 Источник:

В этом году был хороший урожай котиков 0 Источник: