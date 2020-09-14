Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо

Коты известны своей любовью лазить по деревьям. Некоторые из них выглядят на деревьях так естественно, что это заставляет задуматься о том, не могли ли их тайно воспитать птицы?
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