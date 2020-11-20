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Рождение легенды: как придумали Микки Мауса?

Рождение легенды: как придумали Микки Мауса? (14 фото)

Автор:
20 ноября 2020 15:33
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   микки маус   подборка   ретро   ретро фото   старые фото   фото   
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Что вы знаете о Микки Маусе? На самом деле, у этого знаменитого всеми любимого персонажа своя долгая и любопытная история. Микки Мауса придумали на замену кролику Освальду, более раннему мультяшному персонажу, который был создан студией Disney, но принадлежал Universal Pictures. В 1925 году родились первые наброски мультяшной мыши - тогда в Disney и не представляли, какую легенду они создают!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   микки маус   подборка   ретро   ретро фото   старые фото   фото   
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ваня панкин 2 часа назад
никогда не нравился он...
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