Рождение легенды: как придумали Микки Мауса?

Что вы знаете о Микки Маусе? На самом деле, у этого знаменитого всеми любимого персонажа своя долгая и любопытная история. Микки Мауса придумали на замену кролику Освальду, более раннему мультяшному персонажу, который был создан студией Disney, но принадлежал Universal Pictures. В 1925 году родились первые наброски мультяшной мыши - тогда в Disney и не представляли, какую легенду они создают!

0 Микки Мауса придумали как замену кролику Освальду - более раннему мультяшному персонажу, который был создан студией Disney, но принадлежал Universal Pictures. У Уолта Диснея были продолжающиеся конфликты с Чарльзом Минцем, посредником между Disney и Universal. В конечном итоге конфликты привели к тому, что Дисней разорвал связи с Минцем, и для мультфильмов пришлось придумывать нового персонажа.

0 Источник: Варианты новых персонажей придумывал аниматор Аб Айверкс. Айверкс попробовал сделать наброски разных животных - собак, кошек, коровы и коня, - но ни один из них не понравился Диснею. Позже, идея про мышь пришла в голову Диснея, когда он сидел за своим столом в кабинете, где стояла игрушечная статуэтка мыши.

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0 Источник: В 1925 году Хью Харман нарисовал несколько набросков мышей, основываясь на представлениях Диснея, после чего Аб Айверкс создал персонажа. Сначала его назвали Мортимер Маус, но затем жена аниматора уговорила переименовать его в Микки Мауса - так и началась история легенды. Были предположения, что персонажа назвали в честь актера Микки Руни, но историки это опровергли.

0 Источник: Начиная с 1930 года, помимо множества мультфильмов, Микки также широко фигурировал в качестве персонажа комиксов, а также СМИ. Сегодня Микки - один из самых узнаваемых персонажей в мире, символ компании The Walt Disney Company и американской поп-культуры в целом.

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