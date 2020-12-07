FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги Выбираем современный ноутбук за разумные деньги "Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя "Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный... Внимательный покупатель разоблачил афериста Внимательный покупатель разоблачил афериста "Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата "Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил... «Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова «Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь... 15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом 15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом «Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали «Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали 60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули 60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк Перемешались наши и не наши Перемешались наши и не наши Как Вован тест на десантника проходил Как Вован тест на десантника проходил Почему в городах массово исчезают воробьи? Почему в городах массово исчезают воробьи? О фильмах нашего детства О фильмах нашего детства Воровство в Спортмастер Воровство в Спортмастер Иканское сражение Иканское сражение Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем... Кубики Кубики 14 феноменов человеческого тела, которые превратились в заработок 14 феноменов человеческого тела, которые превратились в заработок
"Дядь, ты дурак?!":"яжотец" в скейтпарке несколько раз выстрелил в катавшегося там подростка

"Дядь, ты дурак?!":"яжотец" в скейтпарке несколько раз выстрелил в катавшегося там подростка (6 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 09:25
Метки: видео   выстрелил   конфликт   николаев   скейтпарк   яжотец   
7119
6
1
Конфликты поколений в скейтпарке заслуживают отдельной страницы в истории. Отчего-то родители малышей считают, что это лучшее место для прогулок, но у подростков иное мнение.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   выстрелил   конфликт   николаев   скейтпарк   яжотец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
81
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
81  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Я этим ублюдским яжематерям и яжеотцам желаю всегда одного: пойти гулять с коляской по ж/д путям, и покричать на несущийся на них поезд что он мешает их яжеребенку. Если успеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
harlamov 5 минут назад
Странно, что гомосек с коляской. Неужели на Украине гей-парам разрешили усыновлять детей?) А по факту старый педераст первый атаковал пацана. Тот проезжал в метре от него, а он зачем-то его ударил с ноги. В ответ получил смачный поджопник и как крыса побежал за пневматом. Даже раз на раз жирное гомо-быдло не могло со школьником разобраться.
В общем молодежи респект и уважуха. В следующий раз надо отмудохать скейтами и обоссать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел Бреусов 14 минут назад
Нужно таких родительских прав лишать, один фиг у них упыри те ещё вырастут при таком "воспитании".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Если бы это в Америке было,то ребенок вылез бы из коляски,достал травмат и помог бы бате
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
shimpansky Полчаса назад
Не всё так гладко в датском королевстве...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Полчаса назад
Удивительным образом скейт парки притягивают неадекватов, у которых нет ни скейта, ни роликов, ни самокатов, зато есть дети, которых они подвергают риску, прогуливаясь с ними в месте для проведения экстремально-спортивного досуга.
Ну вот серьёзно, что там в голове? Ну вот мне даже на ум несогласованно придти притащить детей туда, где из могут просто случайно сбить катающиеся. Почему молодёжь со скейтами не встретишь на детских площадках, а идиоты с детьми регулярно прутся в скейт парки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bely Полчаса назад
мне почему-то вспомнился фильм "Детки" 90-х годов. там тоже история со скейтбордистами была. только пацаны посмелее были. так вот этому яжотцу пря скейтом перетянуть захотелось. пришёл он мололеток щемить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
imho Bely 12 минут назад
Бывали такие ситуации в парке победы и не редко. Но там было гуляющее пьяное быдло которое никто не задевал, и любило оно докапаться до малых скейтеров особенно перед шмарами своими. Получали норм всегда. Ребром доски получить это очень больно. Хорошо в милицию не бегали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
... Час назад
закрывать надо ублюдка жирного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
pitsilver Час назад
Скорей всего подобная категория людей в детстве была очень обижена и поэтому специально идут в подобные места для создания конфликта, чтобы наверно самовыразиться. Вот почему не пошел на стадион или какой либо шумный бар, да потому что там не то что пневматику, но и коляску в зад запихают если потребуется, а тут дети, можно и права прокачать и пенделя попытаться дать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter Час назад
животные плодятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−3
Mikafor Час назад
какаой народ такой и президент такая жизнь. Никогда в России ничего хорошего не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
613k
Result Автор поста Mikafor Час назад
Это на Украине. Читайте внимательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna Mikafor Час назад
этож хохляндия, придурок. а ну это другое, понимать надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Mikafor 21 минуту назад
Оговорочка по Фрейду. Кастрюля жмёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−3
Mikafor Час назад
Россияне это отмороженое быдло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Mikafor 53 минуты назад
А твоя мамка работает на трассе, это видео из Украины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
EM Mikafor 52 минуты назад
Приехали в Николаев и не дают местным детям кататься))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
С того Берега моря Час назад
Хороший пневматический пистолет,голосистый!!!))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
imho С того Берега моря 57 минут назад
Крупнокалиберный еще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Час назад
А никого не смутило что чувак с ребенком с пневматом ходит гулять??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
waffentrager Час назад
Я свою шестилетнюю дочь беру на руки, если даже просто перехожу дорогу по зебре при зелёном свете. Это каким же надо быть отбитым дебилом, чтобы привести ребёнка туда, где постоянная движуха?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей waffentrager 10 минут назад
Зачем на руки то? Просто за руку разве нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte Час назад
Интересно а папа этого подростка имеет претензии к яжпапе с коляской? Я бы поинтересовался мнением законных представителей подростка, он ещё ребёнок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений Час назад
Очередной яж*бать. Судя по повадкам - мусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO Час назад
Пострадавший подросток заявил, что претензий к стрелявшему не имеет

Ну и очень зря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−34
монастырскЪий Час назад
путенская расея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
MrMopnex монастырскЪий Час назад
"следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство)."

Как же плохо, когда читать не научился, а уже кукарекаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Мурчелло монастырскЪий Час назад
Ну ты тупой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Бляяяястяще! монастырскЪий Час назад
О, перепись хохлоботов объявляется открытой)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А теперь традиционная рубрика.

Вы слушаем мнение сторонников легализации короткоствола
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
7k
Лещ ☣️Месть печенегов☣️ 59 минут назад
Он и так есть у всяких дураков, сейчас. При наличии огнестрела у нормальных людей, кол-во дураков с огнестрелом сиильно убавиться.
У нас же никогда не будет легализации, наше правительство не даст нам оружие, это плохо для них закончится..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
☣️Месть печенегов☣️ Лещ 58 минут назад
святая наивность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Князь Курбский ☣️Месть печенегов☣️ 55 минут назад
У нас в Литве он легален. То есть боевой пистолет может купить любой взрослый человек и носить его. Выдача лицензии обязательна. Так же в Латвии, Эстонии, Чехии и т.д.
Естественно надо пройти стандартную процедуру. Медкомиссию, экзамен, проверка в полиции. Только для граждан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Brataxe ☣️Месть печенегов☣️ 41 минуту назад
А потом его будет всё меньше, с каждым случаем.
И вы серьезно думаете, что легализация огнестрела это пошел и прикупил пару пистолетов в ашане?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин Лещ 41 минуту назад
Дядя не побоялся вытащить травмат зная, что у оппонента тоже может быть травмат. С огнестрелом будет точно так же, но последствия тяжелее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Совранский Час назад
А чё он в тир не пошёл посидеть/с коляской? Слабо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
... Совранский 58 минут назад
на танковое стрельбище ему надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 35 комментариев
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги Выбираем современный ноутбук за разумные деньги "А кто не бухает?": пьяная пассажирка оскорбилась отказом таксиста везти ее с пивом "А кто не бухает?": пьяная пассажирка оскорбилась отказом таксиста везти ее с пивом Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом "Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку "Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси Лионель Месси пробил мячом в судью, но промазал и отделался желтой карточкой Лионель Месси пробил мячом в судью, но промазал и отделался желтой карточкой
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

613689



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею?
0
143
Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею?
Работники общепита обалдели, услышав претензию веганки:" я думала, что коза - это овощ"
0
152
Работники общепита обалдели, услышав претензию веганки:" я думала, что коза - это овощ"
﻿
Набирающие популярность
Психология экстрима: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта?
0
25
Психология экстрима: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта?
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
0
40
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
В Питере своя атмосфера
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#на различный вкус#картинки#пандемия#люди#природа#дети
#интересно#прикол#прикольные#настроение#в мире#позитив#познавательно#наука#фотографии#еда
#юмор#факты#россия#смешные#война#СССР#девушки#подборка#gif#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться