"Дядь, ты дурак?!":"яжотец" в скейтпарке несколько раз выстрелил в катавшегося там подростка

Конфликты поколений в скейтпарке заслуживают отдельной страницы в истории. Отчего-то родители малышей считают, что это лучшее место для прогулок, но у подростков иное мнение.
6 декабря в Николаевском скейт-парке разыгралась драма, закончившаяся выстрелами из пневматического пистолета.
По описанию очевидцев мужчина пришел в скейтпарк с коляской и стал предъявлять претензии катавшимся там подросткам. Те вежливо просили его отойти от дорожек, но упертый "яжотец" продолжал сидеть на фанбоксе. Конечно, рано или поздно дело закончилось трагедией. Катившийся парень случайно задел упрямца и в ответ тот напал на спортсмена. Завязалась потасовка, которую неадекватный папаша решил закончить стрельбой.
Он вытащил из коляски пневматический пистолет и, бегая за обидчиком, стрелял ему в спину. Один из металлических шариков, как пишут в СМИ, рассек кожу парня, которого увезли в больницу. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, изъяли оружие и проверили документы на право ношения и хранения - они были в порядке. По словам стрелявшего, он не выдержал и решил наказать пацана за то, что тот пытался его якобы избить.
Пострадавший подросток заявил, что претензий к стрелявшему не имеет, однако, как сообщают СМИ, "следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство)."
Вот интересно, когда эти чудо-отцы и чудо-матери идут на прогулку с малышом в скейт-парк, на что они рассчитывают? И ведь это далеко не первый случай, когда конфликт интересов заканчивается скандалом, а то и потасовкой.
Мамочка пришла на прогулку с ребенком в скейт-парк и начала качать права
Женщина пришла гулять с ребенком в скейт-парк и стала обвинить катающихся там подростков в том, что они они шумят и подвергают опасности ее ребенка.
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В общем молодежи респект и уважуха. В следующий раз надо отмудохать скейтами и обоссать.
Ну вот серьёзно, что там в голове? Ну вот мне даже на ум несогласованно придти притащить детей туда, где из могут просто случайно сбить катающиеся. Почему молодёжь со скейтами не встретишь на детских площадках, а идиоты с детьми регулярно прутся в скейт парки?
Ну и очень зря.
Как же плохо, когда читать не научился, а уже кукарекаешь
Вы слушаем мнение сторонников легализации короткоствола
У нас же никогда не будет легализации, наше правительство не даст нам оружие, это плохо для них закончится..
Естественно надо пройти стандартную процедуру. Медкомиссию, экзамен, проверка в полиции. Только для граждан
И вы серьезно думаете, что легализация огнестрела это пошел и прикупил пару пистолетов в ашане?