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"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению

"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2020 18:14
Сообщество : Автомир
Метки: авария   автохам   видео   воронеж   воспитание   конфликт   кювет   таран   
11465
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Между водителем "Газели" и легковушки произошла словесная перепалка, после которой последний начал всячески гадить: подрезал и подставлял зад автомобиля под удар. Своего он добился - водитель "Газели" не выдержал, вдавил газ в пол и пошел на таран...

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Метки: авария   автохам   видео   воронеж   воспитание   конфликт   кювет   таран   
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136  комментариев
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3k
Ваник 6 часов назад
Браво!
Браво!
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483
Руслан 11 минут назад
Правильно!!! а то задолбали эти [мат] и кийдарасы, каждый второй водлодятел на кредите.
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1k
Павел 15 минут назад
Боюсь что с точки зрения закона он не прав и получит наказание, но зато! Он поступил как мужик!! Уважаю его!
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−145
Konstantin M Полчаса назад
Москали, азиаты
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8k
Свои Пять Копеек Konstantin M 13 минут назад
Иди йух бендере пососи .
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608
g789 41 минуту назад
Воронеж сила!
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14k
Сергей 48 минут назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движениюПосмотреть
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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14k
Сергей 56 минут назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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7k
? ? ? Час назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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−1
646
СырныйКластер Час назад
Воронеж нынче щедр на новости... Там на станции никаких утечек не было?
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5k
bum_er Час назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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1k
kotkot 2 часа назад
Жирный лайк тебе Мужик!
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1k
Игорь С 2 часа назад
Это было великолепно! прям Бальзам. всегда так хотел сделать, да не сделал.
А рег сделал!
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4k
Estetik 2 часа назад
Глядя видео прям вместе с регом нажимал на педаль газа...
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578
Остап Ива́нович. 2 часа назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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158
cana61s 2 часа назад
Теперь я знаю, где взяли идею данной серии игр..

Теперь я знаю, где взяли идею данной серии игр..
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7k
Денис 2 часа назад
Водила хундая личинку там не отложил в салоне?
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1k
Сложные Щи 2 часа назад
Аплодирую стоя
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34k
dima423 2 часа назад
обидно что в итоге рег ремонт оплатит да еще и прав лишится...
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2k
DENIS-KA 2 часа назад
Предлагаю скинуться водиле газели на ремонт и проставу! Он этого заслуживает.
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653
Serg DENIS-KA 2 часа назад
Поддерживаю, ремонта его авто там не много бампер да и только скорее всего, на горючку еще дам :-)
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1k
Фёдор 2 часа назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движениюПосмотреть
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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