"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению

Между водителем "Газели" и легковушки произошла словесная перепалка, после которой последний начал всячески гадить: подрезал и подставлял зад автомобиля под удар. Своего он добился - водитель "Газели" не выдержал, вдавил газ в пол и пошел на таран...
Вчера, 21декабря, возле торгового центра "Армада" в Воронеже произошел необычный дорожный инцидент. Водитель грузового автомобиля
проучил протаранил и скинул в кювет автомобиль Hyundai, водитель которого всячески мешал движению, подрезая и оттормаживая грузовую машину.
Не совсем понятно с чего начался конфликт, но судя по рассказу водителя "Газели", инцидент произошел после словесной перепалки. Водитель "Хёндэ" буквально преследовал "Газель", действуя на нервы и пытаясь спровоцировать аварию.
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В итоге работяга на "Газели" не выдержал и выполнил просьбу водителя легковушки: въехал в зад и протащил метров триста по дороге, пока иномарка не выкатилась в кювет.
Водитель грузовой машины рассказывает о своем решении наказать автохама
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К сожалению, история умалчивает о последствиях "воспитания" водителя Hyundai. Также неизвестно, обращались ли стороны конфликта в полицию.
Большинство воронежцев и пользователей Сети тем не менее встали на защиту водителя грузового автомобиля и оправдывают его действия.
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А рег сделал!