"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению

Вчера, 21декабря, возле торгового центра "Армада" в Воронеже произошел необычный дорожный инцидент. Водитель грузового автомобиля проучил протаранил и скинул в кювет автомобиль Hyundai, водитель которого всячески мешал движению, подрезая и оттормаживая грузовую машину.





Не совсем понятно с чего начался конфликт, но судя по рассказу водителя "Газели", инцидент произошел после словесной перепалки. Водитель "Хёндэ" буквально преследовал "Газель", действуя на нервы и пытаясь спровоцировать аварию.