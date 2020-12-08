В Петербурге мужчина сломал руку ребенку, помогая своему сыну победить в драке

Жители города не понимают, почему взрослый мужик просто не разнял детей и требуют строгого наказания для этого папаши.
Детские конфликты нередко перерастают в потасовку. Но чаще всего она заканчивается сама собой, однако если в дело вмешиваются взрослые, последствия могут быть самыми плачевными.
5 декабря на одной из детских площадок Санкт-Петербурга произошла драка с участием папы ребенка. Взрослый мужик сломал "обидчику" своего сына руку.
11-летний мальчик в компании своих друзей играл на площадке близ дома 70 на проспекте Просвещения. К этой компании подошел еще один ребенок и стал задирать пацанов. Один из них толкнул пришлого, завязалась драка. Однако вскоре к мутузящим друг друга мальчишкам подошел отец задиры. Он отшвырнул "обидчика" своего сына на асфальт и предложил добить тому поверженного "врага" ногами, а остальным детям крикнул, чтобы они не вмешивались.
В результате у избитого ребенка был обнаружен перелом левого предплечья со смещением. Кости ему вправили, на руке большой отек. Отец пострадавшего подал заявление в полицию. Он в шоке от произошедшего и о случившемся рассказывает так: "Они гуляли с ребятами спокойно. Этот мальчик вышел на площадку и начал подходить, обзываться, лезть к каждому из них драться. На видео уже развязка конфликта. Я знаю, что мой ребенок совершенно спокойный всегда, адекватный. Я его этому с детства учил, что за себя надо постоять, но первому в драку не лезть. Там видно, что он уходил от нападавшего, ну а потом не выдержал и решил сдачи дать".
В отношении 36-летнего мужчины, выходца из страны Средней Азии, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Он задержан и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Петербуржцы разгневаны поведением взрослого мужчины, который даже не вызвал "Скорую помощь", чтобы помочь пострадавшему мальчику. Теперь его вину определит суд, и хорошо, если наказание будет справедливым.
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Метки: СПб видео драка. дети конфликт отцы и дети площадка
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А вот то, что в огромном дворе реально ни одного мужчины не оказалось - это уже беда. Видно же, что обезьяны своё племя с младых лет натаскивают, что русских бить можно и нужно, пока их бабо-отцы со стороны смотрят.
Пришлось пару месяцев назад чурчхелёнка 13-14-летнего в автобусе успокаивать, так он реально охеревший был, вообще ни капли сомнения в глазах у него не увидел - только полную уверенность в том, что ему всё можно. И только сначала водитель-даг замечание сделал ему, больше ни одна падла вокруг не поддержала, в окнах что-то интересное нашли. И финалом было как раз то, что обезьяныш позвонил предку в полной уверенности в поддержке. Правда, тот, после того как обрисовал ему ситуацию, явно осадил выкидыша - только вот не знаю, словесных люлей ему прописал или просто затаиться посоветовал.
Есть такая пословица "Безнаказанность порождает вседозволенность"
Такое поведение выходца из страны Средней Азии обусловлено индульгенцией от российского правительства в виде 282 статьи УК РФ. Это статья позволяет любому гостю чувствовать себя хозяином на территории РФ.
Думаю в УК любой из стран Средней Азии вы не найдете аналога 282 УК РФ.
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
В общем размажет сопли, расплачется "я не хотел", получит дай бог года 3 поселения. Если первый раз, так вообще условку дадут. Даже если дадут реальный срок, то через 2 года поселения уже выпустят по УДО.
У нигожедетки. Да и кто вам дворы мести будет или на такси катать?
мало кто понимает, что одно дело - бросок подготовленного противника, на специальном борцовском ковре. и совсем другое дело, бросок на улице, и не подготовленный противник...
в данном случае, ребенок конечно же НЕ тренировался годами в борцовском зале, не умел правильно падать, да и мужик этот, по мыщечной массе в несколько раз больше и сильнее. это как если обычного человека, бросит медведь или какой-нибудь обезьян весом 250кг. если присмотритесь, он перевернул, и добавил движение вниз. конечно у пацана рука сломалась. могло и похуже получится.
"кто еще балуется" - надежды на правосудие тут мало. вон недавно один мусульманин, избил посреди общественного места, кастетом, двух мужчин. видео есть. он первый нападал... и ничего. угрозы, наезды. заявления забрали. даже перелом челюсти у одного потерпевшего, и перелом черепа другого потерпевшего, никаких вопросов у силовых ведомств не вызвал.
здесь очень возможно, так же получится.
опять в новостях с криминалом то средняя азия, то кавказ. надоел уже этот интернационал в криминальных хрониках.
печально что у этих людей есть ощущение безнаказанности
Несколько раз влезал в конфликтные ситуации с представителями гор - окружающие "не замечали". Только один раз подтянулись женщины - мужчины сидели уткнувшись в телефоны)))