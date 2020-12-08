В Петербурге мужчина сломал руку ребенку, помогая своему сыну победить в драке

11-летний мальчик в компании своих друзей играл на площадке близ дома 70 на проспекте Просвещения. К этой компании подошел еще один ребенок и стал задирать пацанов. Один из них толкнул пришлого, завязалась драка. Однако вскоре к мутузящим друг друга мальчишкам подошел отец задиры. Он отшвырнул "обидчика" своего сына на асфальт и предложил добить тому поверженного "врага" ногами, а остальным детям крикнул, чтобы они не вмешивались.