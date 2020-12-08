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В Петербурге мужчина сломал руку ребенку, помогая своему сыну победить в драке

В Петербурге мужчина сломал руку ребенку, помогая своему сыну победить в драке (5 фото + 2 видео)

Автор:
08 декабря 2020 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: СПб   видео   драка. дети   конфликт   отцы и дети   площадка   
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Жители города не понимают, почему взрослый мужик просто не разнял детей и требуют строгого наказания для этого папаши.

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Метки: СПб   видео   драка. дети   конфликт   отцы и дети   площадка   
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8k
Иван Акимов 5 часов назад
Ага. Среди детей этот чурек лев прямо. А стоит его к ногтю прижать так сразу и "братом" обзывается и даже отсосать готов. Знаю таких уродов.
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14
Илья Пивоваров 22 минуты назад
Капец, а у меня куртка такая же! Теперь на меня оглядываться будут и пальцем тыкать?!
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1k
Ertin 42 минуты назад
Где ты там мужчину увидел? Очередной бабуин.

А вот то, что в огромном дворе реально ни одного мужчины не оказалось - это уже беда. Видно же, что обезьяны своё племя с младых лет натаскивают, что русских бить можно и нужно, пока их бабо-отцы со стороны смотрят.

Пришлось пару месяцев назад чурчхелёнка 13-14-летнего в автобусе успокаивать, так он реально охеревший был, вообще ни капли сомнения в глазах у него не увидел - только полную уверенность в том, что ему всё можно. И только сначала водитель-даг замечание сделал ему, больше ни одна падла вокруг не поддержала, в окнах что-то интересное нашли. И финалом было как раз то, что обезьяныш позвонил предку в полной уверенности в поддержке. Правда, тот, после того как обрисовал ему ситуацию, явно осадил выкидыша - только вот не знаю, словесных люлей ему прописал или просто затаиться посоветовал.
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4k
Elf_80_Lvl 51 минуту назад
Можете меня минсить, в фильме Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" есть хорошая фраза "В дом входя, хозяев не бьют!".
Есть такая пословица "Безнаказанность порождает вседозволенность"
Такое поведение выходца из страны Средней Азии обусловлено индульгенцией от российского правительства в виде 282 статьи УК РФ. Это статья позволяет любому гостю чувствовать себя хозяином на территории РФ.
Думаю в УК любой из стран Средней Азии вы не найдете аналога 282 УК РФ.
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14k
sanchesS80 Час назад
по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В общем размажет сопли, расплачется "я не хотел", получит дай бог года 3 поселения. Если первый раз, так вообще условку дадут. Даже если дадут реальный срок, то через 2 года поселения уже выпустят по УДО.
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3k
Дмитрий Барановский Час назад
У нас во дворе, когда я сам мелким был, такой же яжотец вышел заступаться за подонка сынулю ,который всегда нарывался сам и огребал. До полиции не дошло, но семейству яжотца пришлось переехать в другой город. Поскольку на них весь двор после этого заступничества смотрел, как на чертей.
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9
Евпатий Час назад
Он не мужчина. А самец чурки
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2k
RRK 2 часа назад
Потом и вырастает такая ху...та у быдла
Потом и вырастает такая ху...та у быдла
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17k
Vital Idol 2 часа назад
вчера бухающие менты с детьми, сегодня это....ЭТО ДУХОВНАЯ СКРЕПА!!!!
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3k
Алексей Vital Idol 45 минут назад
вы когда в туалет ходите, говно потом по стенкам размазываете?
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2k
RRK 2 часа назад
А если бы отписдили чурку-папашу, то быстро подняли бы вопли о межнациональном разжигании....
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13k
Killgrave 2 часа назад
Муслимы это животные, твари. У них нет ни разума, ни чести, ни ответственности. Азиатские чурки хуже обезьян - правительству необходимо очистить страну от этой грязи. Иначе точка кипения будет пройдена и мартышек начнут просто убивать на месте.
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754
Олег 2 часа назад
Да тут все хороши. Поломанный песдюк тоже как шакал на того, кто поменьше полез [мат]. И выхватил от такого же дауна, который побольше.
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1k
Brataxe 2 часа назад
Понять. Простить. Наградить. Отпустить.
У нигожедетки. Да и кто вам дворы мести будет или на такси катать?
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4k
Vadim 2 часа назад
Ну это явно не коренной петербуржец. Коренной бы руку оторвал.
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633
Алексей 2 часа назад
на видосе невинный такой бросок.
мало кто понимает, что одно дело - бросок подготовленного противника, на специальном борцовском ковре. и совсем другое дело, бросок на улице, и не подготовленный противник...
в данном случае, ребенок конечно же НЕ тренировался годами в борцовском зале, не умел правильно падать, да и мужик этот, по мыщечной массе в несколько раз больше и сильнее. это как если обычного человека, бросит медведь или какой-нибудь обезьян весом 250кг. если присмотритесь, он перевернул, и добавил движение вниз. конечно у пацана рука сломалась. могло и похуже получится.
"кто еще балуется" - надежды на правосудие тут мало. вон недавно один мусульманин, избил посреди общественного места, кастетом, двух мужчин. видео есть. он первый нападал... и ничего. угрозы, наезды. заявления забрали. даже перелом челюсти у одного потерпевшего, и перелом черепа другого потерпевшего, никаких вопросов у силовых ведомств не вызвал.
здесь очень возможно, так же получится.
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2k
Georgy Aleksandrov 3 часа назад
сын достоен своего отца.
опять в новостях с криминалом то средняя азия, то кавказ. надоел уже этот интернационал в криминальных хрониках.
печально что у этих людей есть ощущение безнаказанности
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322
Константин Georgy Aleksandrov 2 часа назад
Ощущение безнаказанности от того, что на место их не ставят. Большинство предпочитает делать вид, что их это не касается.
Несколько раз влезал в конфликтные ситуации с представителями гор - окружающие "не замечали". Только один раз подтянулись женщины - мужчины сидели уткнувшись в телефоны)))
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2k
Georgy Aleksandrov Константин 2 часа назад
да, к сожалению ты прав. эти "особи" стадные и сразу лезут кучей. а у обычного русского мужика "хата с краю", и пока дело его не касается, никуда не полезет. это проигрышная позиция
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14k
sanchesS80 Константин Час назад
Полезешь ставить на место, это чмо упадёт, башку себе разобъёт, а я отправлюсь в колонию на пару лет. Никому это не надо, поэтому особо не лезут. Полиция работает плохо.
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4k
Elf_80_Lvl Константин 59 минут назад
Большинство людей вынуждены делать вид что их это не касается из-за 282 статьи УК РФ.
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788
Владимир 3 часа назад
Животные - дети гор. Хорошо, что чурка-папаша соплеменников не позвал с собой, они это любят.
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3k
Арт 3 часа назад
Пи*ор черномазый.... На парашу его лет на 10, а там и петушком сделают, смельчак е*аный!!) А как насчёт на мужика взрослого полезть?? Если аул не сбежится, будет анус вылизывать, лишь бы не отп*здили, хач ссыкливый!!
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942
Р Х 3 часа назад
Чурка звереныша растит.
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2k
Дмитрий 3 часа назад
так это же коренной петербуржец, по голосу слышно, чисто питерский говор.
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2k
RRK 3 часа назад
Этот папашка случаем не из россгвардии, которые привыкли бить пенсов и студентов?
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