Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом

Это видео наделало много шума в украинских пабликах в соцсетях. Журналист Алексей Братущак даже нашел профиль мотоциклиста в Instagram и поделился им с общественностью.





"Этот мудак у себя в инсте пишет, что является официальным представителем швейцарской компании Motorex. Он как раз ехал на брендовом IRBIS TTR 110", - написал в своем посте журналист.





В том же "Инстаграме" мотоциклист хвастается, что ударил старика в грудь.