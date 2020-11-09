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Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом

Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом (4 фото)

Автор:
09 ноября 2020 13:48
Сообщество : Аварии
Метки: видео   киев   конфликт   мотоциклисты   нарушения   пдд   потасовка   
8682
4

Но разве мотохруст на крутом байке способен признать, что получил за дело и простить такую обиду? В итоге лежать на асфальте остался пожилой мужчина...

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Метки: видео   киев   конфликт   мотоциклисты   нарушения   пдд   потасовка   
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75  комментариев
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760
Heisenberg 6 часов назад
Этой какой же мразью надо быть чтобы ударить беззащитного старика!?Тупая жертва аборта,да чтоб карма тебя настигла и ты самовыпилился вместе со своими дружками дегенератами.
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42k
Alex Ivanov Полчаса назад
Если отойти от этого конкретного случая. То ведь реальная проблема, когда мимо тебя на тротуаре пролетаем двухколёсное гамно со спины на скорости 40-70 км/ч. Это тело не слышно и не видно, а последствия летальные уже были. Может и вправду со всего маху им в харю лупить, шоб не летали по тротуарам, достали реально)
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4k
Александр Час назад
Уже есть видео как мразота извиняется.
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1k
Олег Шишкин 2 часа назад
Мотоциклисты это ублюдки по определению
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1k
an-bask 2 часа назад
уже пытался извиниться один из них, говорит оттолкнул старика просто, чтобы камеру поднять.
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1k
an-bask 2 часа назад
вот
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2k
BoRe 3 часа назад
в районе метро "Початная" ???
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890
Jorg Zirw 3 часа назад
Мото гей парад в Киеве...
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6k
Артём 3 часа назад
"Он как раз ехал на брендовом IRBIS TTR 110"(с)
Это детский байк за 40 тыс. рублей.
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402
qwer Артём 2 часа назад
Еще и китайского производства.
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6k
Артём qwer 2 часа назад
Да, это дешёвка. Хотя в Кмеве может и брендовым считается, типа "Абибаса".
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5k
sivanov1079 4 часа назад
В швейцарский моторекс скинуть все и мотохряк будет представителем киевских безработных
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6k
Бегемот sivanov1079 Час назад
Ирбис это самый дешевый китайский бренд! Причем тут Швейцария ваще не понятно!
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5k
sivanov1079 Бегемот 17 минут назад
"Этот мудак у себя в инсте пишет, что является официальным представителем швейцарской фирмы...
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80
Ви 4 часа назад
А имярек «героя»? И ссылку на официальн. информацию властей можно спросить? Вот швейцарцы удивятся такому партнёру!
Я уж сел им письмо чиркануть, да информации не хватает
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4k
просто Дмитрий 4 часа назад
В Узбекистане когда-то таких называли "Озвэрэлий фашисти"
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7k
Александр 4 часа назад
Ну ну, я сомневаюсь в ментах, не исключено что байкер может быть вытираном или иным актывыстом, может еще деда заставят извиняться.
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6k
dikijjim Александр 4 часа назад
там походу малолетняя,серебряная молодежь так сказать,тех же полковников и прокуроров детки)
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−23
Oldy 5 часов назад
Здесь я вижу двух [мат]: старого и молодого. Победила конечно, молодость
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928
Алексей Астин 5 часов назад
Дедушка страйк выбил. В целом правильно сделал.
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340
Дмитрий Заяц 5 часов назад
Это не Киев уже, это Куев. А дед молодец!
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5k
sivanov1079 Дмитрий Заяц 4 часа назад
Там люди чем старше, тем лучше
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Не может быть! Украина - цэ Европа, а в Европе такое невозможно. Это все киселевско-соловьевская пропаганда против Неньки.
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7k
vit 5 часов назад
Таким хрустам можно пожелать разложить себя и свой велосипед об какой-нибудь КАМАЗ или стену, главное чтобы с собой никого не забрали.
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417
Moon24 5 часов назад
Будет хорошо когда эти хрусты с переломанными хребтами будут лежать - тихие и безопасные
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946
anton 6 часов назад
Украина? Данунах....
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34
Lucifer2000 6 часов назад
Мудак с годами не становится мудрее, он становиться старым мудаком. Дед решил поиграть в бога? Получил за дело, может поумнеет.
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4k
кот базилий Lucifer2000 6 часов назад
Нех этим гомосекам по тротуарам ездить, щень мокрожопая.
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8k
Алексей Lucifer2000 6 часов назад
А ты родился мудаком... А если был не дед? Хрустик так-же бы "героил"? Херой перед пенсионером, был бы там мужик в расцвете сил и весом под сотню, скулил бы как чмо позорное, кем он по жизни и является.
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6k
dikijjim кот базилий 4 часа назад
велоси[мат]исты иже с ними.
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6k
Акакий 6 часов назад
школота на питбайках достала чесс слово, идешь в лесок погулять - свежим воздухом подышать - гоняют вовсю. Нюхай 92 ой из 2 тактника, без подобия глушителя.
дед молодец, но проблема в том, что у нас в рф если я повторю то же самое - меня в тюрягу отправят, они же дети.
байкер и даже мотоциклист тут неприменимо, кетайское говно на котором по [мат]ить нельзя, которое закупают школоте как на нее перестают приходить пособия.
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56k
Опиум для народа Акакий 4 часа назад
Натяните тросик на тропинке.
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6k
Акакий Опиум для народа 4 часа назад
велосипедисты есть, бегуны, дети.
там от леска остатки.
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