Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом

Но разве мотохруст на крутом байке способен признать, что получил за дело и простить такую обиду? В итоге лежать на асфальте остался пожилой мужчина...
8 ноября в районе метро "Почайна" в Киеве, группа мотоциклистов нагло нарушая ПДД, объезжала пробку по тротуару. Одному из пешеходов, мужчине в возрасте, это не понравилось. И он все сделал правильно - огрел первого попавшегося мотоциклиста по голове, выбив того из седла.
Но когда ошеломленный мотоциклист поднялся, то решил отомстить: на втором ролике видно, как пенсионер лежит на асфальте, а возле него бегают 2 "байкера". В этот момент, видимо, от радости, что старик повержен, один из мотохрустов ликующе кричит: "это Киев, детка!"
Это видео наделало много шума в украинских пабликах в соцсетях. Журналист Алексей Братущак даже нашел профиль мотоциклиста в Instagram и поделился им с общественностью.
"Этот мудак у себя в инсте пишет, что является официальным представителем швейцарской компании Motorex. Он как раз ехал на брендовом IRBIS TTR 110", - написал в своем посте журналист.
В том же "Инстаграме" мотоциклист хвастается, что ударил старика в грудь.
К сожалению, СМИ не сообщают о судьбе наглого мотоциклиста. Надеемся, что раньше полицейских его найдет, например, сын пострадавшего.
Источник:
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Понравилось108
Это детский байк за 40 тыс. рублей.
Я уж сел им письмо чиркануть, да информации не хватает
дед молодец, но проблема в том, что у нас в рф если я повторю то же самое - меня в тюрягу отправят, они же дети.
байкер и даже мотоциклист тут неприменимо, кетайское говно на котором по [мат]ить нельзя, которое закупают школоте как на нее перестают приходить пособия.
там от леска остатки.