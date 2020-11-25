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"Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове

"Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   конфликт   национализм   одесса   политика   русский язык   трамвай   
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Скандалом закончилась перепалка двух пожилых дам. Одна не стерпела русскую речь и стала предъявлять претензии, однако ее быстро поставили на место.

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Метки: видео   конфликт   национализм   одесса   политика   русский язык   трамвай   
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29  комментариев
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3k
Денис Колосов Час назад
в Одессе лояльно к русскому языку относятся? -)) ну там 99% на нем разговаривают-)
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4k
Дмитрий Горчилин 3 минуты назад
Рагулье в большом городе комплексует и пугается- большие дома, большие трамваи. Даже язык какой-то другой. Надо чтобы как в родном колхозе, но с ватер-клозетом.
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1k
Скальпы Гуронов 4 минуты назад
Жители львовской и волынской областей называют жителей Буковины москалями - мова у них неправильная. С какого уя эти выродки, которые всю свою историю жили под кем-то, решили, что у них мова самая правильная никто не знает, но все смотрят в рот этим рогулям...
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
ну, ох*уеть, какая новость....у меня должно улучшиться настроение?!
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−20
tj77 8 минут назад
Бабка конечно дура но все таки со стариками так не надо разговаривать. Я надеялся увидеть что ей кто то с юмором свойственным скажут. Само видео свидетельствует о напряжении в обществе, одни крайне Украинцы, другие только на русском. При Союзе даже в Крыму многие спокойно говорили на Украинском языке и никто не озирался, не ругался. Я сам за лето отдыха в Крыму хватался Украинских слов потом долго отвыкал, в школе смеялись и называли хохлом). Надеюсь все изменится в лучшую сторону.
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−93
im240 Полчаса назад
украинский всегда был языком рогулей и общались на нём в самых отсталых сёлах. К чему сейчас мода на него, совершенно не понятно.
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7k
nihilists im240 24 минуты назад
Не прав. Моя родня в Харькове, Запорожье разговаривала и разговаривает на прекрасном суржике. А вот когда пытаются вносить в мову западенские мотивы это конечно раздражает!
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5k
Дмитрий im240 11 минут назад
Мода к тому что это государственный язык. Ты почему не на арабском говоришь? А на русском? Мне жаль что мои родители и родители моих родителей разговаривали на русском. Меня с детства приучали к русскому... Я до сих пор не могу выйти на достойный украинский, хотя практикуюсь очень много и настойчиво. Считаю что разговаривать на родном языке это - правильно. А вот суржика я не хочу тоже. Так что если говорю то всегда чисто. Начал читать книги на украинском, фильмы с украинским переводом (если есть возможность), так нарабатываю словарный запас. Хоть и не быстро но язык я буду знать идеально, последним этапом останется начать на нем говорить и думать. Это сложно, но я терпеливый))
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7k
Maestro Полчаса назад
По правде говоря, в Питере к украинскому относятсялучше, чем в Одессе или оккупированном Донецке.
Проверено лично.
В вышеозначенных городах просто много каких-то паталогических нациков. Я не хочу кого-то оскорблять, но есть такой сорт людей, независимо от языка и нации. Просто быдловатых.
И сбольшой долей вероятности, исходя из личного опыта, украиномовная бабка врядли начинала первой перепалку.
Ну а мужика псевдомента точно надо паковать.
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3k
Ewgeny Maestro 11 минут назад
В Петербурге проживает 180 национальностей, мовных хохлов мы уж как-нибудь тоже выдержим.
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45
Hugh G. Rektion Полчаса назад
Это больные люди. Что во Львове, что в Тернополе, никто никому не сделает замечания за русский язык, мало того, большинство людей начнут тебе автоматически отвечать на русском, что с их акцентом звучит довольно забавно.
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576
Homem 43 минуты назад
Во Львове всегда разговаривали по украински и по русски,но когда население города стало меняться
,одни выезжали за границу жить,после распада Союза либо от возраста умирали в городе контингент менялся.Адекватные смотрят на то какой вы человек ,а не на язык общения.Язык не проблема,проблема наличие необходимой информации на этом языке.
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5k
Дмитрий 43 минуты назад
Ну я хочу сказать что вопреки всем песням первого канала и ДНР ТВ, к русскому везде относятся нормально. Говорить всегда и везде можно было на русском так и на украинском. Проблем никогда не будет. И не важно, во Львове это или Одессе. Хотя украинского в Одессе действительно очень мало. Многие даже делают вид что его не понимают специально))))
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1k
Саня 44 минуты назад
Небесная сотня, от одного названия так блеват и кидат!)
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3k
brrr 46 минут назад
Укр нациястроители до Одесы добрались. Хватит разделять Русский народ!
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53k
Racer777 55 минут назад
Каклосрань...
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29k
Лесли 🥰 56 минут назад
Надо к старости покупать берданку, а то будет вот таких чокнутых куча мала))))
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30k
parallax Час назад
Там этот спор ведётся уже десятки лет.
Помню в начале 80-х был в Чернигове. В автобусе у парня играл магнитофон с песнями Пугачёвой, на что водитель в микрофон потребовал вырубить москальскую музыку. Парень молча проигнорировал требование, а пассажиры сказали, пусть играет, нам нравится.
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816
Shekhar Kapur Час назад
Дура в старости становится старой дурой.
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1k
Basket Shekhar Kapur 43 минуты назад
Давным давно понял, что старость - совсем не признак мудрости и старое быдло никак не заслуживает уважения.
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816
Shekhar Kapur Час назад
Что-то не увидела я, что бы бабку эту на место поставили, как лаяла, так и не остановилась . Но лично я после этого видео превращаю отправлять деньги в фонд помощи для пенсионеров Украины. Да, я русская, живу в Москве. Но несколько лет отправляла деньги в фонд, больше не буду. Лучше больше денег отправлять в приюты для животных буду. Собаки лучше, чем такие пенсионеры.
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11k
робт Shekhar Kapur 48 минут назад
у меня для тебя плохая новость, ды даже не дура, а е*банутая, надеюсь уже старая иначе дальше будет только хуже

у меня для тебя плохая новость, ды даже не дура, а е*банутая, надеюсь уже старая иначе дальше будет только хуже
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19k
Батончик с маком Shekhar Kapur 44 минуты назад
ахеджакова, ты совсем уе.балась или у тебя денег дох.уя. лучше бы в детский дом пожертвовала. В РОССИЙСКИЙ
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851
Misanthrop Shekhar Kapur 39 минут назад
Добрый день, я представитель приюта для брошенных животных в г. Самара «Добрая душа», если хотите помочь обездоленным зверюшкам, то можете переводить деньги на карту: 5321304699113152
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433
Oleg Shekhar Kapur Полчаса назад
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4k
просто Дмитрий Час назад
старость не приходит "одна"
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40k
Andrey Час назад
Проспект Маршала Жукова - далеко не центральный проспект Одессы.
Предыдущие его же названия:
2. Проспект Ленинской "Искры"
1. Черноморское шоссе
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12k
Василикс Час назад
Ссылка youtu.be
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