"Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове

Пожилая дама стала оскорблять другую пассажирку, говорившую на русском языке и отказавшуюся переходить на мову., однако поддержки в салоне не встретила. К конфликту подключились другие, в частности, мужчина, который посоветовал агрессивной мадам уехать во Львов или Тернополь "и свистеть там".