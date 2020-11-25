"Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове

Скандалом закончилась перепалка двух пожилых дам. Одна не стерпела русскую речь и стала предъявлять претензии, однако ее быстро поставили на место.
Пожилая дама стала оскорблять другую пассажирку, говорившую на русском языке и отказавшуюся переходить на мову., однако поддержки в салоне не встретила. К конфликту подключились другие, в частности, мужчина, который посоветовал агрессивной мадам уехать во Львов или Тернополь "и свистеть там".
Каким был финал перепалки, увы, неизвестно, однако удивляет, что в таком довольно приличном возрасте дамы находят силы спорить о политике.
Кстати, в Одессе довольно лояльно относятся к русскому языку. Кроме этого, в отличие от других городов, в нем начался процесс возвращения исходных названий улиц, измененных во время губернаторства Саакашвили. Так, ранее появилось сообщение о том, что мэр города Геннадий Труханов вернул центральному проспекту города имя маршала Георгия Жукова, о чем он написал на страничке в Фейсбуке. Имя Небесной сотни проспект получил личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в ходе декоммунизации.
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В вышеозначенных городах просто много каких-то паталогических нациков. Я не хочу кого-то оскорблять, но есть такой сорт людей, независимо от языка и нации. Просто быдловатых.
И сбольшой долей вероятности, исходя из личного опыта, украиномовная бабка врядли начинала первой перепалку.
Ну а мужика псевдомента точно надо паковать.
,одни выезжали за границу жить,после распада Союза либо от возраста умирали в городе контингент менялся.Адекватные смотрят на то какой вы человек ,а не на язык общения.Язык не проблема,проблема наличие необходимой информации на этом языке.
Помню в начале 80-х был в Чернигове. В автобусе у парня играл магнитофон с песнями Пугачёвой, на что водитель в микрофон потребовал вырубить москальскую музыку. Парень молча проигнорировал требование, а пассажиры сказали, пусть играет, нам нравится.
Предыдущие его же названия:
2. Проспект Ленинской "Искры"
1. Черноморское шоссе