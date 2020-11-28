В Новосибирске узбек, казах и татарин выясняли, кто из них еврей

Из-за того, что тот быстро занял начальственную должность, с первого раза сдал экзамен по русскому языку и зарабатывает больше рядовых строителей. Оскорблённый Кусаинов схватился за нож и напал на Бикмаева, причинив ему лёгкие травмы в виде поверхностных порезов.



Когда драка утихла, враждующие отметили перемирие употреблением спиртных напитков. Через час они решили, что еврей – крановщик Айрат Булушин из Татарстана, он не боится высоты и был замечен в очках для чтения. Дебоширы встретили его на улице и набросились с кулаками, но крановщик убежал.



Затем вернулся с бейсбольной битой и несколько раз ударил Бикмаева. В стычку вмешался проживавший неподалёку участковый полицейский Александр Резник. Он вызвал наряд и задержал всех троих. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве, экстремизме и нанесении легкого вреда здоровью.