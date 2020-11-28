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В Новосибирске узбек, казах и татарин выясняли, кто из них еврей

В Новосибирске узбек, казах и татарин выясняли, кто из них еврей (1 фото)

Автор:
28 ноября 2020 22:08
Метки: интересно   происшествие   факты   
472
1
В Новосибирске полиция пресекла драку трех строителей на улице Дружбы во дворе одного общежитий. Причиной конфликта стало то, что один из строителей, уроженец Узбекистана Рустам Бикмаев назвал уроженца Казахстана Ержана Кусаинова, своего бригадира, «евреем».

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Метки: интересно   происшествие   факты   
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878
евгений 2 часа назад
В итоге евреем оказался Резник
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1k
Михаил 5 минут назад
ребят, не ведитесь, это стёб от панорамы
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48k
smakido 6 минут назад
Звучит как начало анекдота.
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6k
Мечислав 44 минуты назад
В этой новости прекрасно - всё!
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2k
Варяг оглы Чиуауа 57 минут назад
О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира

У жены моей спросите, у Даши,
У сестры ее спросите, у Клавки,
Ну, ни капельки я не был поддавши,
Разве только что - маленько - с поправки!

Я культурно проводил воскресенье,
Я помылся и попарился в баньке,
А к обеду, как сошлась моя семья,
Начались у нас подначки да байки!

Только принял я грамм сто, для почина
(Ну, не более, чем сто, чтоб я помер!),
Вижу - к дому подъезжает машина,
Я гляжу на ней обкомовский номер!

Ну, я на крылечко - мол, что за гость,
Кого привезли, не чеха ли?!

А там - порученец, чернильный гвоздь,
"Сидай, - говорит, - поехали!"

Ну, ежели зовут меня,
То - майна-вира!
В ДК идет заутреня
В защиту мира!
И Первый там, и прочие - из области.

Ну, сажусь я порученцу на ноги,
Он - листок мне,
Я и тут не перечу.
"Ознакомься, - говорит, - по дороге
Со своею выдающейся речью!"

Ладно - мыслю - набивай себе цену,
Я ж в зачтениях мастак, слава Богу!
Приезжаем, прохожу я на сцену,
И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!
Выхожу я,
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:

"Израильская, - говорю, - военщина
Известна всему свету!
Как мать, - говорю, - и как женщина
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!.."

Тут отвисла у меня, прямо, челюсть,
Ведь бывают же такие промашки! -
Это сучий сын, пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю - продолжать или кончить,
В зале, вроде, ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!

Ну, и дал я тут галопом - по фразам,
(Слава Богу, завсегда одно и то же!)
А как кончил -
Все захлопали разом,
Первый тоже - лично - сдвинул ладоши.

Опосля зазвал в свою вотчину
И сказал при всем окружении:
"Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!"

Такая вот история!
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30k
parallax 58 минут назад
Уникальный народ - евреи.
Это ж как надо постараться, чтобы во всех странах их невзлюбили.
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2k
Варяг оглы Чиуауа 59 минут назад
интересн, а в этот раз евреи понесут ответственность в рациональных распрях???
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2k
Варяг оглы Чиуауа Mnop 47 минут назад
ну может хоть в национальных, а?
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3k
Mnop Варяг оглы Чиуауа 46 минут назад
думаешь, полицейского закроют?))
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3k
Mnop 44 минуты назад
хотя и он окажется либо белорусом, либо украинцем)))
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Варяг оглы Чиуауа Mnop 44 минуты назад
не... ну если он и вправду еврей(судя по фамилии) его расстреляют раз пятнадцать!
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Mnop Варяг оглы Чиуауа 43 минуты назад
если он таки еврей, то тем более окажется русским)))
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2k
Варяг оглы Чиуауа Час назад
ислам головного моза в тяжкой форме!
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4k
Ya Час назад
Вот так во всем мире все конфликты из за евреев, а они в стороне.
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4k
uutb Час назад
Так, они выяснили кто еврей?
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3k
RALEXXX uutb Час назад
А чего там выяснять?! Участковый полицейский Александр Резник.
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5k
citrus1 2 часа назад
В этой новости прекрасно всё!
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вот так и появляются анекдоты
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
Если никто не ответил вопросом на вопрос - то евреев среди них точно нет.
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