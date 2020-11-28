В Новосибирске узбек, казах и татарин выясняли, кто из них еврей

В Новосибирске полиция пресекла драку трех строителей на улице Дружбы во дворе одного общежитий. Причиной конфликта стало то, что один из строителей, уроженец Узбекистана Рустам Бикмаев назвал уроженца Казахстана Ержана Кусаинова, своего бригадира, «евреем».
Из-за того, что тот быстро занял начальственную должность, с первого раза сдал экзамен по русскому языку и зарабатывает больше рядовых строителей. Оскорблённый Кусаинов схватился за нож и напал на Бикмаева, причинив ему лёгкие травмы в виде поверхностных порезов.
Когда драка утихла, враждующие отметили перемирие употреблением спиртных напитков. Через час они решили, что еврей – крановщик Айрат Булушин из Татарстана, он не боится высоты и был замечен в очках для чтения. Дебоширы встретили его на улице и набросились с кулаками, но крановщик убежал.
Затем вернулся с бейсбольной битой и несколько раз ударил Бикмаева. В стычку вмешался проживавший неподалёку участковый полицейский Александр Резник. Он вызвал наряд и задержал всех троих. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве, экстремизме и нанесении легкого вреда здоровью.
Когда драка утихла, враждующие отметили перемирие употреблением спиртных напитков. Через час они решили, что еврей – крановщик Айрат Булушин из Татарстана, он не боится высоты и был замечен в очках для чтения. Дебоширы встретили его на улице и набросились с кулаками, но крановщик убежал.
Затем вернулся с бейсбольной битой и несколько раз ударил Бикмаева. В стычку вмешался проживавший неподалёку участковый полицейский Александр Резник. Он вызвал наряд и задержал всех троих. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве, экстремизме и нанесении легкого вреда здоровью.
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Метки: интересно происшествие факты
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У жены моей спросите, у Даши,
У сестры ее спросите, у Клавки,
Ну, ни капельки я не был поддавши,
Разве только что - маленько - с поправки!
Я культурно проводил воскресенье,
Я помылся и попарился в баньке,
А к обеду, как сошлась моя семья,
Начались у нас подначки да байки!
Только принял я грамм сто, для почина
(Ну, не более, чем сто, чтоб я помер!),
Вижу - к дому подъезжает машина,
Я гляжу на ней обкомовский номер!
Ну, я на крылечко - мол, что за гость,
Кого привезли, не чеха ли?!
А там - порученец, чернильный гвоздь,
"Сидай, - говорит, - поехали!"
Ну, ежели зовут меня,
То - майна-вира!
В ДК идет заутреня
В защиту мира!
И Первый там, и прочие - из области.
Ну, сажусь я порученцу на ноги,
Он - листок мне,
Я и тут не перечу.
"Ознакомься, - говорит, - по дороге
Со своею выдающейся речью!"
Ладно - мыслю - набивай себе цену,
Я ж в зачтениях мастак, слава Богу!
Приезжаем, прохожу я на сцену,
И сажусь со всей культурностью сбоку.
Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!
Выхожу я,
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:
"Израильская, - говорю, - военщина
Известна всему свету!
Как мать, - говорю, - и как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая,
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!.."
Тут отвисла у меня, прямо, челюсть,
Ведь бывают же такие промашки! -
Это сучий сын, пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!
И не знаю - продолжать или кончить,
В зале, вроде, ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!
Ну, и дал я тут галопом - по фразам,
(Слава Богу, завсегда одно и то же!)
А как кончил -
Все захлопали разом,
Первый тоже - лично - сдвинул ладоши.
Опосля зазвал в свою вотчину
И сказал при всем окружении:
"Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!"
Такая вот история!
Это ж как надо постараться, чтобы во всех странах их невзлюбили.