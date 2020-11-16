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10 интересных фактов о фильме «Тарас Бульба»

10 интересных фактов о фильме «Тарас Бульба» (9 фото)

Автор:
16 ноября 2020 10:08
Сообщество : Кино
Метки: Тарас Бульба   интересно   кино   факты   фильм   фото   
721
9
Какую роль предлагали Михаилу Боярскому, почему режиссёру не разрешили снимать Бахчисарае и где фильм запрещён к показу.
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Метки: Тарас Бульба   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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7k
Сергей 22 минуты назад
Мне фильм понравился. Не ясно, правда, чем он досадил майданутой украинской власти?
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32k
Дворняга 9 минут назад
Александр Дедюшко в роли Степана Гуски...
Александр Дедюшко в роли Степана Гуски...
Александр Дедюшко в роли Степана Гуски...
Александр Дедюшко в роли Степана Гуски...
Александр Дедюшко в роли Степана Гуски...
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4k
El Diablo 19 минут назад
хороший фильм
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