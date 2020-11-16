10 интересных фактов о фильме «Тарас Бульба»

Михаила Боярского режиссёр пригласил на роль француза, но актёр сказал, что француза играть не хочет, а вот казака — с удовольствием. Бортко отправил его в костюмерную, чтобы он сам подобрал себе образ, и уже по результатам утвердил на роль Мосия Шило. В книге это был второстепенный персонаж с парой фраз, но для фильма линию героя расширили. У Боярского большой опыт работы в трюковом кино, поэтому он работал без дублёров, и однажды это его подвело — на съёмках сцены, где Шило одной рукой вел сразу трёх лошадей, актёр сломал несколько пальцев…