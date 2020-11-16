10 интересных фактов о фильме «Тарас Бульба»

Какую роль предлагали Михаилу Боярскому, почему режиссёру не разрешили снимать Бахчисарае и где фильм запрещён к показу.
Фильм Владимира Бортко стал первой отечественной экранизацией знаменитой повести Николая Гоголя. На западе «Тараса Бульбу» экранизировали в Германии, Америке и Франции, а у нас над произведением как будто висел рок. Советские режиссёры несколько раз пытались начать работу, но продвинуться дальше сценарной заявки удалось только Александру Довженко. Съёмки его «Тараса Бульбы» были запланированы на лето 1941 года, но началась война. Позже фильм хотел снять Сергей Бондарчук — он написал сценарий и собирался сам сыграть главного героя, но в Министерстве культуры ему настоятельно рекомендовали найти другое произведение для экранизации…
Самой повести тоже в своё время досталось. После первой публикации в 1835 году её раскритиковала царская цензура, и следующие семь лет Гоголь переписывал произведение — выкидывал эпизоды, переставлял акценты и дописывал главы. В 1842 году вышла вторая редакция «Тараса Бульбы», которая перед публикацией была ещё дополнительно отредактирована в издательстве. На западе брали за основу первую версию, а Владимир Бортко экранизировал именно вторую.
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Сценарий ощутимо отличался от произведения. Помимо того, что в фильме Тарас и сыновья стали гораздо старше, а безымянная панночка получила имя Эльжбета и целую сюжетную линию, режиссёр добавил второстепенных героев и зрелищных сцен. Причем, некоторые из них были довольно жестокими и натуралистичными, что вызвало много критики в адрес Бортко. При этом в фильм не вошли неполиткорректные по современным меркам высказывания, которых в первоисточнике было достаточно.
В главной роли режиссёр видел только Богдана Ступку, с которым они были знакомы много лет. Актёр согласился с интересом — он вообще любил исторические фильмы, тем более, что ему предстояло сыграть такой сложный характер. Ступка считал своего героя казацким самураем, умным, образованным, но слишком фанатичным… В фильме актёр снялся вместе со своим сыном — Остап Ступка сыграл небольшую роль казака Вертыхвиста.
На роль польской панночки взяли Магдалену Мельцаж — актрису, певицу и модель из Варшавы. Специально для «Тараса Бульбы» она записала песню «Разлучённые сердца», которая прозвучала в фильме. Вскоре после съёмок актриса закончила кинокарьеру и уехала в США.
Михаила Боярского режиссёр пригласил на роль француза, но актёр сказал, что француза играть не хочет, а вот казака — с удовольствием. Бортко отправил его в костюмерную, чтобы он сам подобрал себе образ, и уже по результатам утвердил на роль Мосия Шило. В книге это был второстепенный персонаж с парой фраз, но для фильма линию героя расширили. У Боярского большой опыт работы в трюковом кино, поэтому он работал без дублёров, и однажды это его подвело — на съёмках сцены, где Шило одной рукой вел сразу трёх лошадей, актёр сломал несколько пальцев…
Почти все съёмки проходили на территории Украины. Начали работу на острове Хортица, где находится историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь». Недалеко от комплекса достроили казацкие хаты, мастерам из посёлка Кушугум заказали постройку двух кораблей-чаек, а костюмы одолжили у польских постановщиков фильма «Огнём и мечом». Хату Тараса Бульбы снимали отдельно — для этого построили декорацию на московской киностудии.
Продолжились съёмки в Каменце-Подольском, в известном по советским приключенческим фильмам Хотинском замке, в Киеве, и в Крыму, где у съёмочной группы возник конфликт с представительством крымских татар. В бахчисарайском Ханском дворце планировали снять сцену воспоминаний Тараса Бульбы о турецком плене, но режиссёру заявили, что произведение Гоголя оскорбляет крымских татар и работать они не позволят. Меджлис поддержали приглашённые к спору муфтий Крыма и глава администрации района. Бортко ничего не оставалось, как свернуть аппаратуру и искать новое место.
Два актёра, занятых в съёмках, не увидели результат своей работы — роли в фильме «Тарасе Бульбе» стали для них последними… Борис Хмельницкий умер, не успев озвучить своего героя, и в фильме Бородатый говорит голосом Никиты Джигурды. Александр Дедюшко, игравший казака Степана Гуску, через две недели после съёмок погиб в автокатастрофе. В память об актёре съёмочная группа посадила дуб на территории комплекса «Запорожская Сечь» — именно там снималась сцена посвящения Гуски в казаки.
Вокруг «Тараса Бульбы» было много политических споров, но в прокате он прошёл очень успешно. Сразу после премьеры украинские режиссёры сняли собственный фильм «Дума про Тараса Бульбу», который незаметно прошёл в телеэфирах. С 2014 года «Тарас Бульба» Владимира Бортко запрещён к показу на территории Украины.
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