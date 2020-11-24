10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах

Когда такие внимательные к деталям студии как Disney и Pixar выпускают очередной проект, который побывает в кинотеатрах по всему миру, они часто подстраивают некоторые детали под аудитории в определённых регионах планеты.





Люди, живущие на каждом из материков, видят мир по-разному, поэтому кое-какие шутки и культурные отсылки могут быть не слишком понятны или даже оскорбительны. Чтобы избежать такого и сделать все сцены мультфильмов максимально жизненными для людей во всех странах, создатели или локализаторы меняют маленькие детали картин.