10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах

Сегодня мы рассмотрим 10 таких примеров из 8 полнометражных мультфильмов студий Disney и Pixar, в которые по разным причинам были внесены небольшие, но заметные изменения.
Когда такие внимательные к деталям студии как Disney и Pixar выпускают очередной проект, который побывает в кинотеатрах по всему миру, они часто подстраивают некоторые детали под аудитории в определённых регионах планеты.
Люди, живущие на каждом из материков, видят мир по-разному, поэтому кое-какие шутки и культурные отсылки могут быть не слишком понятны или даже оскорбительны. Чтобы избежать такого и сделать все сцены мультфильмов максимально жизненными для людей во всех странах, создатели или локализаторы меняют маленькие детали картин.
Люди, живущие на каждом из материков, видят мир по-разному, поэтому кое-какие шутки и культурные отсылки могут быть не слишком понятны или даже оскорбительны. Чтобы избежать такого и сделать все сцены мультфильмов максимально жизненными для людей во всех странах, создатели или локализаторы меняют маленькие детали картин.
Головоломка (2015) — хоккейный матч
В одном эпизоде нам показывают эмоции в голове мистера Андерсона, отца главной героини, и мы узнаём, что он всегда мечтал играть в хоккей. Впрочем, это увидели лишь жители США, так как в версии «Головоломки» для большинства стран Европы хоккей был заменён на более популярный на континенте футбол.
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История игрушек 2 (1999) — американский флаг
В сиквеле «Истории игрушек» главные герои отправляются на поиски Вуди, возглавляемые Баззом Лайтером. В одной из сцен Базз произносит пафосную мотивирующую речь, и позади него появляется американский флаг, а на фоне начинает играть американский гимн. Но для зрителей вне США флаг и гимн были заменены на глобус и просто торжественную музыку.
Во всех версиях одним из ведущих остаётся ирбис, а вот его коллегой в кадре становятся разные животные в зависимости от страны проката.
Лось в США, Канаде и Франции, енот в Японии, коала в Австралии и Новой Зеландии (что, кстати, злило многих новозеландцев) и панда в Китае. В России тоже оставили стандартного лося.
Лось в США, Канаде и Франции, енот в Японии, коала в Австралии и Новой Зеландии (что, кстати, злило многих новозеландцев) и панда в Китае. В России тоже оставили стандартного лося.
Головоломка (2015) — брокколи
В одной из сцен мультфильма Райли отказывается есть брокколи, и для ребёнка это абсолютно нормально! Но не в Японии. В версии мультфильма для этой страны ненавистный овощ пришлось заменить на зелёный перец, так как там брокколи является деликатесом, отказываться от которого японские дети точно не стали бы.
В одной из начальных сцен Рэндалл демонстрирует Майку Вазовски поднос с 7 кексиками, которые составляли надпись «Be my pal», то есть «Будь моим другом».
Чуть дальше по сюжету Майк случайно сбивает Рэндалла, и тот роняет кексы. Четыре из них падают ему на лицо, образовывая слово «lame», то есть «отстой». Однако эта буквенная шутка, реализовать которую на большом количестве языков было бы невозможно.
Поэтому вне англоязычных стран буквы были заменены простыми смайликами.
Чуть дальше по сюжету Майк случайно сбивает Рэндалла, и тот роняет кексы. Четыре из них падают ему на лицо, образовывая слово «lame», то есть «отстой». Однако эта буквенная шутка, реализовать которую на большом количестве языков было бы невозможно.
Поэтому вне англоязычных стран буквы были заменены простыми смайликами.
В мультфильме есть персонаж по имени Рошель, в оригинале она канадка, но в зависимости от стран, где показывают мультфильм, девушка-самолёт меняет своё гражданство и имя.
В Австралии она так и осталась Рошель, но изменились цвета её корпуса, и на нём появился силуэт кенгуру. В России же героиня стала Таней с характерными цветами на корпусе, а в Германии — Хайди.
В Австралии она так и осталась Рошель, но изменились цвета её корпуса, и на нём появился силуэт кенгуру. В России же героиня стала Таней с характерными цветами на корпусе, а в Германии — Хайди.
Вверх (2009) — копилка на «Райский водопад»
В мультфильме «Вверх» надпись «Райский водопад» на копилке вне англоязычных стран поменяли на маленький рисунок этого самого водопада, чтобы зрители, не читающие на английском, лучше прочувствовали важность этого объекта, не забывая, зачем он нужен.
Моана (2016) — название
Зачем менять название, когда это не какая-то идиома, а просто имя собственное? Забавно произошло с мультфильмом «Моана» в итальянском прокате. Дело в том, что в Италии имя Моана давно и надолго закрепилось за порноактрисой Моана Поцци.
Чтобы родители точно отпустили детишек на мультфильм с таким названием, и гугл-запросы выдавали именно мультфильм, а не всякое там, было принято решение переименовать Моану в Океанию.
Чтобы родители точно отпустили детишек на мультфильм с таким названием, и гугл-запросы выдавали именно мультфильм, а не всякое там, было принято решение переименовать Моану в Океанию.
Университет монстров (2013) — «Страшильные игры»
Как в случае с кексиками и копилкой из предыдущих пунктов, надпись на стене «Страшильные игры» были изменены на герб Университета монстров.
Ральф (2012) — Минти Заки
В мультфильме «Ральф» есть один не слишком значительный персонаж по имени Минти Заки — маленькая девочка была названа в честь знаменитого режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки. Но в Японии, на родине Миядзаки, Минти Заки переименовали в Минти Сакура и довольно сильно изменили её внешний вид. Зачем — не очень понятно. Видимо, для японцев подобные жесты являются чем-то неприемлемым.
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