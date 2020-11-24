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10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах

10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах (15 фото)

Автор:
24 ноября 2020 08:58
Сообщество : Кино
Метки: дисней   изменения   интересно   мультфильм   правки   факты   фото   
1408
15
Сегодня мы рассмотрим 10 таких примеров из 8 полнометражных мультфильмов студий Disney и Pixar, в которые по разным причинам были внесены небольшие, но заметные изменения.
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Метки: дисней   изменения   интересно   мультфильм   правки   факты   фото   
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5k
vitenok 49 минут назад
А я удивлялся, в самолетах, что с чего бы вдруг там положительный русский персонаж? А оно вона чё, эт только для нас.
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9k
Karelian 5 минут назад
В одной из озвучек "Истории игрушек" услышал Базз Светик - это был полный трэш.
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