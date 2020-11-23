Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок

Почему Даш считают простушками, а перед Софиями трепещут, даже когда внешность и статус далеки от королевских.
Тема происхождения имен очень непроста, и по многим параметрам историки до сих пор спорят. В частности, это касается и разделения их на категории: «дворянские», «крестьянские». Существует ли оно вообще? Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, нужно с самого начала разобраться в формулировках: слово «происхождение» здесь в любом случае будет употребляться условно, так как после крещения Руси ни аристократы, ни их холопы сами никаких имен изобретать не могли, они выбирали из предлагаемого перечня. Список, который им предлагался, тоже не включал заведомо «низких» или «благородных» имен: все варианты были прописаны в святцах — глобальном церковном календаре. Детей называли в честь святых, которые подходили по дате.
Как могла осуществляться градация имен по сословиям, если святцы были едины для всех православных христиан? На самом же деле размах для маневра имелся. Во-первых, в календаре на один день часто приходилось множество святых, из которых реально выбрать подходящее имя. Во-вторых, процедура имела опции: можно было использовать имена, которые приходятся на день рождения, день крестин, а самым верным считался вариант, взятый из восьмого дня после рождения. Имя подбирали родители, но вес имело и мнение священнослужителя. Таким образом, лазеек для распределения имен по сословиям было достаточно.
Часто к выбору варианта по святцам примешивались еще пожелания родителей назвать ребенка в честь славного предка или героя новомодного романа. Разумеется, тут уже речь о XIX веке.
Часто к выбору варианта по святцам примешивались еще пожелания родителей назвать ребенка в честь славного предка или героя новомодного романа. Разумеется, тут уже речь о XIX веке.
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Некоторые имена можно назвать универсальными: на протяжении XVIII–XIX веков они одинаково часто встречаются и в дворянском, и в крестьянском обиходе, периодически набирая популярность или теряя ее. Однако есть и очевидно сословно окрашенные имена, которые по каким-то причинам закрепились преимущественно в одной среде.
Мария, Анна, Анастасия, Екатерина, Александра — эти имена употреблялись почти равноправно во всех сословиях. Интересно то, что сначала церковь запрещала использовать имя Богородицы, поэтому до XVII века была в ходу его версия с ударением на первый слог, а не на второй. Тогда же закрепился простонародный вариант Марья. После реформ Никона запрет остался только на имя Иисуса, а Марии официально ушли в народ. По данным известного лингвиста-ономаста Владимира Никонова, в XVIII веке в дворянской среде произошел настоящий бум на это имя.
Изначально святцы запрещали мальчиков называть Иисусами, а девочек Мариями, но это не помешало имени Богородицы воцариться в топе на два столетия.
Перебивали моду Екатерины, Анны и Елизаветы, ведь так звали императриц, однако даже настолько серьезная конкуренция не помешала Мариям к середине XIX века возглавить топ популярных дворянских имен. Вскоре моду восприняли купцы, а вслед за ними и осмелевшие крестьяне. В результате опрощение имени привело к тому, что в конце столетия аристократы от него отвернулись. Так произошло и с другими именами. Если в XVIII веке среди дворянок было очень много Анн и Анастасий, то к XIX веку, распространившись в среде крестьянства, они стали уходить на второй план.
Мария, Анна, Анастасия, Екатерина, Александра — эти имена употреблялись почти равноправно во всех сословиях. Интересно то, что сначала церковь запрещала использовать имя Богородицы, поэтому до XVII века была в ходу его версия с ударением на первый слог, а не на второй. Тогда же закрепился простонародный вариант Марья. После реформ Никона запрет остался только на имя Иисуса, а Марии официально ушли в народ. По данным известного лингвиста-ономаста Владимира Никонова, в XVIII веке в дворянской среде произошел настоящий бум на это имя.
Изначально святцы запрещали мальчиков называть Иисусами, а девочек Мариями, но это не помешало имени Богородицы воцариться в топе на два столетия.
Перебивали моду Екатерины, Анны и Елизаветы, ведь так звали императриц, однако даже настолько серьезная конкуренция не помешала Мариям к середине XIX века возглавить топ популярных дворянских имен. Вскоре моду восприняли купцы, а вслед за ними и осмелевшие крестьяне. В результате опрощение имени привело к тому, что в конце столетия аристократы от него отвернулись. Так произошло и с другими именами. Если в XVIII веке среди дворянок было очень много Анн и Анастасий, то к XIX веку, распространившись в среде крестьянства, они стали уходить на второй план.
Что-то попроще
Среди дворянок редко можно было встретить Агафью, Евдокию, Марфу, Матрену или Дарью. Все эти имена тоже были включены в святцы, но по каким-то причинам благосклонности аристократок не снискали.
Так, например, очень красивое имя Дарья, которое еще в начале XVIII века употреблялось во всех сословиях, к концу столетия стало преимущественно крестьянским и купеческим, а в XIX веке из обращения аристократок ушло полностью. При том, что оно вроде бы и звучит красиво, и происхождение имеет очень даже славное… Хотя удивляться тому, что некоторые изначально славные имена закончили в аристократической среде бесславно, было бы глупо: все варианты, которые представлены в святцах, имеют благородное происхождение, просто не всем повезло себя должным образом зарекомендовать в условиях новых социальных реалий. Дворяне всегда сверяли свой выбор с царским, а тот, в свою очередь, сильно зависел от представлений о преемственности имен. Так было и в дохристианской Руси, и после ее крещения.
Так, например, очень красивое имя Дарья, которое еще в начале XVIII века употреблялось во всех сословиях, к концу столетия стало преимущественно крестьянским и купеческим, а в XIX веке из обращения аристократок ушло полностью. При том, что оно вроде бы и звучит красиво, и происхождение имеет очень даже славное… Хотя удивляться тому, что некоторые изначально славные имена закончили в аристократической среде бесславно, было бы глупо: все варианты, которые представлены в святцах, имеют благородное происхождение, просто не всем повезло себя должным образом зарекомендовать в условиях новых социальных реалий. Дворяне всегда сверяли свой выбор с царским, а тот, в свою очередь, сильно зависел от представлений о преемственности имен. Так было и в дохристианской Руси, и после ее крещения.
Королевский выбор
Императрица Елизавета Петровна задала моду на свое имя. Правда, называли в ее честь преимущественно дворянок. В народе ходила форма имени Лисавета, но даже она встречалась редко.
Существовали и такие имена, на которые представители низших сословий не покушались. Слишком царственной для крестьян оставалась Елизавета. Мода на это имя пришла с легкой руки Петра I, который хотел все в своей стране перекроить на европейский манер. Разумеется, и родовые имена монархов ввести в моду для него было стратегически важно. Елизаветой император назвал свою младшую дочь, которая позже взошла на престол в результате дворцового переворота. С этого момента имя вошло в том самых популярных у дворян, но даже купцы побаивались давать его своим дочерям, а уж крестьяне и вовсе трепетали. Аналогичная ситуация была с Софиями. По данным лингвиста Владимира Никонова, в XVIII веке имя занимало восьмую строчку в рейтинге популярных дворянских имен, а в следующем столетии количество Софий в этой среде увеличилось вдовое. У крестьянок и купчих оно в этот период почти не встречалось.
Теперь приготовьтесь удивляться. Если вы всегда думали, что от имени Варвара явно веет чем-то крестьянским, то эти ощущения были абсолютно ложными. В XVIII веке его выбирали преимущественно дворянки: имя входило в топ-5 по сословию. При этом у девушек из народа оно в лучшем случае попадало на 15-е место.
Существовали и такие имена, на которые представители низших сословий не покушались. Слишком царственной для крестьян оставалась Елизавета. Мода на это имя пришла с легкой руки Петра I, который хотел все в своей стране перекроить на европейский манер. Разумеется, и родовые имена монархов ввести в моду для него было стратегически важно. Елизаветой император назвал свою младшую дочь, которая позже взошла на престол в результате дворцового переворота. С этого момента имя вошло в том самых популярных у дворян, но даже купцы побаивались давать его своим дочерям, а уж крестьяне и вовсе трепетали. Аналогичная ситуация была с Софиями. По данным лингвиста Владимира Никонова, в XVIII веке имя занимало восьмую строчку в рейтинге популярных дворянских имен, а в следующем столетии количество Софий в этой среде увеличилось вдовое. У крестьянок и купчих оно в этот период почти не встречалось.
Теперь приготовьтесь удивляться. Если вы всегда думали, что от имени Варвара явно веет чем-то крестьянским, то эти ощущения были абсолютно ложными. В XVIII веке его выбирали преимущественно дворянки: имя входило в топ-5 по сословию. При этом у девушек из народа оно в лучшем случае попадало на 15-е место.
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"...воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы."
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это были купеческие имена.
На эту тему попадался интересный труд-исследование "Имя и общество", советский ещё. В книге разобраны и русские и тюркские имена, распространённые в 1960-70х гг. среди народов СССР