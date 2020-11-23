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Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок

Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок (5 фото)

Автор:
23 ноября 2020 09:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: дворянки   имена   имя   интересно   история   крестьянки   факты   фото   
1598
5
Почему Даш считают простушками, а перед Софиями трепещут, даже когда внешность и статус далеки от королевских.
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Метки: дворянки   имена   имя   интересно   история   крестьянки   факты   фото   
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Lynx Час назад
Клара и Роза.
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Izrin Maria Lynx 52 минуты назад
"Озвездить"!
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11k
Dmitry Obuhov 36 минут назад
Судя по тому, как выбирались правители и как порой захватывалась власть в стране, имя в этом случае порой не играло ни какой роли.
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Алексей 44 минуты назад
Про Варвару удивило. Ведь это имя восходит к латинскому слову barba, что означает "борода".
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Izrin Maria 47 минут назад
"Итак, она звалась Татьяна..."
"...воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы."
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11k
Пумба 48 минут назад
То есть Ольга - вообще не использовалось?
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3k
Александр Зотов Час назад
реди дворянок редко можно было встретить Агафью, Евдокию, Марфу, Матрену или Дарью.
--------
это были купеческие имена.

На эту тему попадался интересный труд-исследование "Имя и общество", советский ещё. В книге разобраны и русские и тюркские имена, распространённые в 1960-70х гг. среди народов СССР
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