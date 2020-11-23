Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок

Некоторые имена можно назвать универсальными: на протяжении XVIII–XIX веков они одинаково часто встречаются и в дворянском, и в крестьянском обиходе, периодически набирая популярность или теряя ее. Однако есть и очевидно сословно окрашенные имена, которые по каким-то причинам закрепились преимущественно в одной среде.



Мария, Анна, Анастасия, Екатерина, Александра — эти имена употреблялись почти равноправно во всех сословиях. Интересно то, что сначала церковь запрещала использовать имя Богородицы, поэтому до XVII века была в ходу его версия с ударением на первый слог, а не на второй. Тогда же закрепился простонародный вариант Марья. После реформ Никона запрет остался только на имя Иисуса, а Марии официально ушли в народ. По данным известного лингвиста-ономаста Владимира Никонова, в XVIII веке в дворянской среде произошел настоящий бум на это имя.



Изначально святцы запрещали мальчиков называть Иисусами, а девочек Мариями, но это не помешало имени Богородицы воцариться в топе на два столетия.



Перебивали моду Екатерины, Анны и Елизаветы, ведь так звали императриц, однако даже настолько серьезная конкуренция не помешала Мариям к середине XIX века возглавить топ популярных дворянских имен. Вскоре моду восприняли купцы, а вслед за ними и осмелевшие крестьяне. В результате опрощение имени привело к тому, что в конце столетия аристократы от него отвернулись. Так произошло и с другими именами. Если в XVIII веке среди дворянок было очень много Анн и Анастасий, то к XIX веку, распространившись в среде крестьянства, они стали уходить на второй план.