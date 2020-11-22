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Что такое «штопор дьявола»

Что такое «штопор дьявола» (8 фото)

Автор:
22 ноября 2020 09:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Штопор дьявола   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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В 1891 году, когда геолог Эрвин Барбоур проводил экспедицию в бедленде в районе реки Уайт-Ривер (Небраска), местные жители обратили его внимание на необычные окаменелости.
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Метки: Штопор дьявола   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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Владимир 43 минуты назад
Трудолюбивые бобры
Всегда прилежны и добры.
У них одна забота:
Усердная работа.
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