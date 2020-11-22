Что такое «штопор дьявола»

Однако палеонтологи Эдвард Коп и Теодор Фухс, обратившие внимание на то, что в одном из «штопоров» найдены кости неизвестного грызуна, уже в 1893 году независимо друг от друга выдвинули гипотезу, согласно которой Daimonelix представляли собой не окаменелости организмов, а норы животных. В 1905 году Олаф Петерсон из Музея Карнеги подтвердил, что находки Барбоура были окаменелыми норами, а грызуны, их рывшие — ископаемыми родичами бобров.