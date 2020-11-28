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Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался

Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 20:05
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушка   ожидание реальность   смешно   шорты   юмор   
7310
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Наглядный пример того, что если одежда сидит на фигуре не так как на картинке, не всегда следует пенять на портного.

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Метки: видео   девушка   ожидание реальность   смешно   шорты   юмор   
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26  комментариев
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Да отличная женская жопка !
Не надо нам фотошопов, даешь тёплую мягкую жопу !
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18k
Matrosskin 13 минут назад
"- бабка пережила а мне пздц.... ты на хрена меня с такой жопой родила ?
- ну чё жопа-то, да нормальная жопа ...." (с) с известного клипа
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7k
Star Link Полчаса назад
А кто виноват, что нее попец висящий?
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4k
Bhaal Star Link 16 минут назад
Так и сиськи тоже висят
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4k
uutb Полчаса назад
Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался
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30k
Опаньки 42 минуты назад
Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался
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7k
Danil Sochin Час назад
Жопа не спортивная, но вполне годная ко всякому такому...
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−88
im240 Час назад
не приседает, вот срака и дряблая
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61k
Максим Час назад
Так и не понял на каком она языке говорит.. как жвачка во рт,у то-ли немецкий, потом английский.
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14
Блаблабла Максим Час назад
нидерландский.
типа купила супер кул [мат] а давайте ка посмотрим на это дело вместе! и фиаско! жеппа какая то дряблая
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37k
Сергей 2 часа назад
А приседать не пробовала.
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219
Димитрий 2 часа назад
Да че вы, нормальная жопа, я бы вдул
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128
Вадим Димитрий Час назад
Вдуть бы ты вдул, да кто ж тебе дасть то.
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219
Димитрий Вадим Час назад
Я бы и второй раз вдул, если бы первый дала
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7k
Александр 2 часа назад
Висложопость дырявыми трусами не исправить.
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128
Вадим Александр Час назад
Это у нее живот на месте жопы.
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3k
elllfa 2 часа назад
Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался
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873
евгений 2 часа назад
Нормальная жопа, че не так) Просто шорты не те, и вообще без них лучше
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
Неча на зеркало пенять, коли жопа отвисла.
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9k
Schandmaul 2 часа назад
жопы всякие нужны
жопы всякие важны
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192
Олег83 2 часа назад
Начал смотреть немецкую порнуху, но пленку зажевало !!! У кого есть продолжение, где к ней садовник с бакенбардами приходит !?
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309
Тюлень Боевой 2 часа назад
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