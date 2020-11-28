Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался

Наглядный пример того, что если одежда сидит на фигуре не так как на картинке, не всегда следует пенять на портного.
Стройная девушка примеряет шорты, записывая видео. Обтягивающие штанишки плотно обтягивают стройные бедра, но, повернувшись в профиль, впечатление об обновки становятся не такими радужными.
А все потому что не наприседала!
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- ну чё жопа-то, да нормальная жопа ...." (с) с известного клипа
типа купила супер кул [мат] а давайте ка посмотрим на это дело вместе! и фиаско! жеппа какая то дряблая
жопы всякие важны