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Московский чиновник показал мастер-класс по борьбе с гололедом

Московский чиновник показал мастер-класс по борьбе с гололедом (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 08:49
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   гололед   зима   реагенты   смешно   чиновники   юмор   
5234
3
1
Но гололед был не так прост и власти не подчинился. Зато видео получилось эпичным.

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Метки: видео   гололед   зима   реагенты   смешно   чиновники   юмор   
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17  комментариев
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12k
Алексей Час назад
Да скорее это охранник.
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436
Hypnosis 19 минут назад
Забавно, а почему чиновник московский, а видео снято в киеве? Может потому что автор всратый питух?
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5k
Sergey Полчаса назад
Ахахахахахаха
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3k
Александр Зотов Полчаса назад
природа мстит за реагент!
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11k
робт 47 минут назад
а при чем тут "чиновник"? у нас каждый е*блан в пиджаке уже "чиновник"?
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3k
Sergey робт 12 минут назад
Ну дайте помечтать. Кому не хочется представить на месте "пиджака" чиновника.
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−115
im240 Час назад
сдаётся мне, что это был охранник.
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19k
pssst im240 43 минуты назад
Для кого-то и вахтер - чин.
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25k
Fat Lynx Час назад
не делай добра - зла не будет...
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12k
Совранский 2 часа назад
Не боги горшки обжигают, салага))
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86
Akabushkin Petr 2 часа назад
Токарь - точит, лекарь - лечит, предприниматель - предпринимает. Чиновник - что делает? Чин замещает?
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20k
Russo Turisto Akabushkin Petr Час назад
Напрасно Вы так. Всему есть научное объяснение. Он просто рукожоп.
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4k
SSD 2 часа назад
))) Повеселил)
))) Повеселил)
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