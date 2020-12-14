Московский чиновник показал мастер-класс по борьбе с гололедом

Но гололед был не так прост и власти не подчинился. Зато видео получилось эпичным.
Гололед - головная боль коммунальщиков каждую зиму. Чтобы подбодрить службы и показать, что люди сильнее какой-то там замерзшей воды, чиновник в костюме самолично решил показать мастер-класс по расбрасыванию реагентов.
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