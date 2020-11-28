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"Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку

"Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 22:15
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гречка   еда   кулинар от бога   наварил   смешно   юмор   
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Девушка рассказала, что ее муж поинтересовался утром, как варить гречку. Она ему подробно объяснила, а когда вернулась домой, ее ждал сюрприз.

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Метки: видео   гречка   еда   кулинар от бога   наварил   смешно   юмор   
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13  комментариев
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2k
CHYCMYMPUK Час назад
Всё нормально. Главное, чтобы съедабельно было. Банок 8 тушёнки добавить и отличный завтрак на роту, а то и две
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385
Вадим 7 минут назад
Гречку можно, и даже лучше, не варить.. а просто кипятком залить и оставить (запарить) пару часов и готово.. потом я молоком обычно заливаю и в микроволновку.. очень классно получается
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48k
smakido 13 минут назад
Кастрюля, больше так не вари!
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4k
Андрей Крылов 15 минут назад
Муж - полное чмо! Да мужики лучше баб могут сварить кашу! Если они мужики, а не слизняки какие-то. Такое правда было? Ну, пусть мужик впервые решил что-то попробовать сварить. Так где угодно в инете можно найти рецепт, сколько чего положить и в каких пропорциях! Боле того. на той де пачки гречки то написано с вероятностью 90%. Что то был за даун? Или то постановка дурная? Впрочем ни чему не удивляюсь. Долбодатлов в нашем Мире более чем овер дохуа.
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6k
Артём Полчаса назад
Я так понимаю, что автор видео, конченная тупая п..да? Не способная сформулировать "На один стакан крупы, 2,5 стакана воды, чайная ложка соли. Варит примерно 20 минут на маленьком огне, до выпаривания воды". Мужа выбирала среди инвалидов, не способных это нагуглить?
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682
Арам Текнеджян 40 минут назад
Женщина, формулируй тех задание конкретно и чётко!
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429
Алексей 42 минуты назад
горшочек не вари
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16k
Delhana Час назад
Нормальная тема, я себе тоже готовлю 7 литров борща каждое воскресенье, ибо после работы не до готовки, хоть немножко отдохнуть пока спать не вырубишься.
Короче, все правильно сделал.
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4k
uutb Час назад
Ну, а чё? Сделал с запасом, чтоб два(?)раза не варить)
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62k
Faust Час назад
"Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку
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30k
parallax Faust Час назад
А почему 900 грам, а не 849?
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7k
Михалыч parallax 53 минуты назад
Потому что так выгоднее, у нас уже и по полкило есть. Причём в некоторых особо хитрожопых небольших магазинах только по пол кило.
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7k
Star Link Час назад
Вот и скармливай ему все корыто.
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