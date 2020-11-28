"Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку

Девушка рассказала, что ее муж поинтересовался утром, как варить гречку. Она ему подробно объяснила, а когда вернулась домой, ее ждал сюрприз.
Вопреки распространенному мнению, не все мужчины отменные кулинары. Некоторым приходится впервые готовить простые блюда во вполне солидном возрасте. И тогда результат может ошеломить даже самую стойкую и привычуню к сюрпризам от благоверного жену.
Судя по пустой тарелке, гречка получилась вполне съедобной
Хотя, с другой стороны, мужик старался - и теперь на дней десять семья будет обеспечена полезной едой!
Источник:
Ссылки по теме:
- Люди, которые стали взрослыми, но есть твердую пищу так и не научились
- "Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки
- Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался
- Самые смешные и невероятные снимки про еду
- Миссия невыполнима: отец дал четыре минуты подросткам, чтобы те набрали номер на старом телефоне
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Короче, все правильно сделал.