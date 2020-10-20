Миссия невыполнима: отец дал четыре минуты подросткам, чтобы те набрали номер на старом телефоне

В итоге парни все-таки сообразили, что диск нужно докручивать до конца, но при этом они то и дело клали трубку, что сводило все их усилия на нет. В итоге время вышло, а номер так и не был набран. Это вам не по экрану пальцем водить!

Причем, национальность и место проживание молодежи значения не имеют - российские пацаны и девчонки также испытывают трудности при общении с дисковым телефоном, как и их зарубежные сверстники.