Миссия невыполнима: отец дал четыре минуты подросткам, чтобы те набрали номер на старом телефоне

Современные тинейджеры с полпинка осваивают сложные гаджеты, но старая техника вгоняет их в оторопь. Как это, черт возьми, перезагружается?!
Кевин Бамстед дал двум подросткам четыре минуты на освоение старого телефона и очень веселился, наблюдая за их попытками набрать номер.
Впрочем, парни принялись за дело с энтузиазмом. Когда один из них сбился и случайно ткнул в не ту цифру, "перезагрузили" телефон, сняв трубку.
Правда, один некоторое время пытался подержать палец на цифровом изображении точно так же, как на сенсоре, пока второй не показал, что все дело в диске, который нужно крутить. Но и после этого парни с трудом поняли, как действует эта шайтан-машинка.
В итоге парни все-таки сообразили, что диск нужно докручивать до конца, но при этом они то и дело клали трубку, что сводило все их усилия на нет. В итоге время вышло, а номер так и не был набран. Это вам не по экрану пальцем водить!
Причем, национальность и место проживание молодежи значения не имеют - российские пацаны и девчонки также испытывают трудности при общении с дисковым телефоном, как и их зарубежные сверстники.
Причем, национальность и место проживание молодежи значения не имеют - российские пацаны и девчонки также испытывают трудности при общении с дисковым телефоном, как и их зарубежные сверстники.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат
- Поколение ЕГЭ в действии: молодой солдат не смог набрать номер на дисковом телефоне
- Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
- Когда заехал на ставропольскую автомойку в поселке и понял, что такое перфекционизм
- Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора"
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Подсказка: очень распространенный инструмент для МУЖИКОВ 19го века! Удачи мужику. Я тоже над ним поржу. Ведь это так легко...не? )))
Лично мне за 30 и я застала и дисковые и кнопочные и конечно же, уже сенсорные телефоны, но я ж не кичусь перед новым поколением что я знаю как пользоваться дисковым телефоном или другими технологиями устаревшими еще в 20ом веке.
А малое новое поколение не обязано вообще знать уже как пользоваться дисковым телефоном если на то нет нужды, как и папаня не обязан знать как пользоваться этим инструментом, т.к. эти технологии уже безвозвратно устарели, ушли и ни папаня и ни эти дети не родились при повсеместном использовании этих технологий! Так что очередной глупый и дурной пост ради лишь дурного поднятия самооценки за счет других, что является показателем личной дури. Автор, займись жизнью, неуверенный ты эдакий в себе. Не будь как этот дурной папаня.
А вот мне прадед такую штуку показывал.
Никакой это не нож, даже визуально видно что у него нет режущей поверхности..
Чтобы ножку утки, индейки или гуся не хватать руками (как на картинке) и не пачкаться, повторюсь, косточку вставляют внутрь и зажимают ключом. И потом отрезают и спокойно едят. Чисто и аккуратно.