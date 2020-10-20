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Миссия невыполнима: отец дал четыре минуты подросткам, чтобы те набрали номер на старом телефоне

Миссия невыполнима: отец дал четыре минуты подросткам, чтобы те набрали номер на старом телефоне (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 16:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дисковый телефон   отцы и дети   смешно   старые вещи   телефон   юмор   
2259
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Современные тинейджеры с полпинка осваивают сложные гаджеты, но старая техника вгоняет их в оторопь. Как это, черт возьми, перезагружается?!

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Метки: видео   дисковый телефон   отцы и дети   смешно   старые вещи   телефон   юмор   
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16  комментариев
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7k
MUZSER 2 часа назад
И Ракушки Не Нужны:)
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4k
Макаров Александр 41 секунду назад
Время старой техники прошло. Я вот тоже рассупонивать кобылу и лапти плести не умею. Лет пятьдесят назад какой-нибудь восьмидесятилетний старец весьма бы позабавился этому факту.
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3k
Убийца Прохиндеев 11 минут назад
Поколение дегенератов - радость хозяев колонии.
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16k
Ватаку Накомоде 39 минут назад
Забавно, но не более. Вполне логично что люди не знают как обращаться в устройством, которое они за всю свою жизнь ни разу не встречали.
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А сколько времени даст этот отец на отправку смс?
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1k
Unknown Час назад
Очередной глупый пост ни о чем и "со своей колокольни" для поднятия самооценки за счет молодежи. Это как того же папаню этого попросить показать как вот этим пользоваться и вообще для чего оно.
Подсказка: очень распространенный инструмент для МУЖИКОВ 19го века! Удачи мужику. Я тоже над ним поржу. Ведь это так легко...не? )))
Лично мне за 30 и я застала и дисковые и кнопочные и конечно же, уже сенсорные телефоны, но я ж не кичусь перед новым поколением что я знаю как пользоваться дисковым телефоном или другими технологиями устаревшими еще в 20ом веке.
А малое новое поколение не обязано вообще знать уже как пользоваться дисковым телефоном если на то нет нужды, как и папаня не обязан знать как пользоваться этим инструментом, т.к. эти технологии уже безвозвратно устарели, ушли и ни папаня и ни эти дети не родились при повсеместном использовании этих технологий! Так что очередной глупый и дурной пост ради лишь дурного поднятия самооценки за счет других, что является показателем личной дури. Автор, займись жизнью, неуверенный ты эдакий в себе. Не будь как этот дурной папаня.
Очередной глупый пост ни о чем и "со своей колокольни" для поднятия самооценки за счет молодежи. Это как того же папаню этого попросить показать как вот этим пользоваться и вообще для чего оно. Подсказка: очень распространенный инструмент для МУЖИКОВ 19го века! Удачи мужику. Я тоже над ним поржу. Ведь это так легко...не? ))) Лично мне за 30 и я застала и дисковые и кнопочные и конечно же, уже сенсорные телефоны, но я ж не кичусь перед новым поколением что я знаю как пользоваться дисковым телефоном или другими технологиями устаревшими еще в 20ом веке. А малое новое поколение не обязано вообще знать уже как пользоваться дисковым телефоном если на то нет нужды, как и папаня не обязан знать как пользоваться этим инструментом, т.к. эти технологии уже безвозвратно устарели, ушли и ни папаня и ни эти дети не родились при повсеместном использовании этих технологий! Так что очередной глупый и дурной пост ради лишь дурного поднятия самооценки за счет других, что является показателем личной дури. Автор, займись жизнью, неуверенный ты эдакий в себе. Не будь как этот дурной папаня.
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17k
Очевидное-Невероятное Unknown Час назад
А причем тут акцент на "мужиков". Это держатель для ноги индейки при разделке. Косточка вставляется внутрь и зажимается кольцом, чтобы руки не пачкать.
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1k
Unknown Очевидное-Невероятное Час назад
Нет, это не держатель для ног индейки! Это разделыватель туш животных, но не индейки!
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17k
Очевидное-Невероятное Unknown 57 минут назад
Вот теперь расскажите как им разделывать??
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17k
Очевидное-Невероятное Unknown 43 минуты назад
я так и знал что ответа не будет. Картинку с названием нагуглили, а реального назначения сами не знаете.
А вот мне прадед такую штуку показывал.
Никакой это не нож, даже визуально видно что у него нет режущей поверхности..
Чтобы ножку утки, индейки или гуся не хватать руками (как на картинке) и не пачкаться, повторюсь, косточку вставляют внутрь и зажимают ключом. И потом отрезают и спокойно едят. Чисто и аккуратно.

я так и знал что ответа не будет. Картинку с названием нагуглили, а реального назначения сами не знаете. А вот мне прадед такую штуку показывал. Никакой это не нож, даже визуально видно что у него нет режущей поверхности.. Чтобы ножку утки, индейки или гуся не хватать руками (как на картинке) и не пачкаться, повторюсь, косточку вставляют внутрь и зажимают ключом. И потом отрезают и спокойно едят. Чисто и аккуратно.
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33k
AE Час назад
Интересно, а если этому отцу дать узду, седло он сможет все это на лошадь нацепить?
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1k
Unknown AE Час назад
Я вверху привела пример очень распространенного инструмента в 19ом веке, которым пользовались лишь все мужчины и практическое большинство обычного люда имело это у себя в домах. Хочу увидеть как этот папаня сможет сразу описать что это и показать как этим пользоваться....
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270
Nane First NameLast Час назад
Это гон. Они его в первый раз видят. Теперь задание отцу: держа руку с телефоном в кармане набрать осмысленную СМС и отправить на определенный номер
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