Спортсменка решила сделать трюк из Тиктока, но слегка застряла

21-летняя спортсменка решила повторить популярный трюк из соцсетей, но что-то пошло не так. Во время попытки исполнить трюк, девушка застряла в одной позе, и никак не могла из неё выбраться.
21-летняя американка по имени Оливия Кормье (Olivia Cormier) решила повторить трюк, популярный в Тиктоке, но у неё это не совсем получилось. Суть трюка состояла в том, чтобы вися на штанге закинуть ноги за голову, на руки. Пытаясь отработать трюк, спортсменка успешно закинула одну ногу - но тут поняла, что застряла и не может вернуться в исходное положение.
Но у Оливии - здоровое чувство юмора. Она сделала ролик со своим фейлом, и поделилась им в соцсетях. "Тот самый момент, когда ты понимаешь, что облажался..," - написала девушка на видео. В конце видео девушка всё таки оказалась цела и невредима. Ролик быстро собрал 14,5 миллионов просмотров и более двух миллионов лайков. "Наверное, я не должен смеяться над таким, но я всё равно посмеялся", "А у меня аж сердце ёкнуло", "Представьте, как это смотрел охранник на камерах видеонаблюдения," - написали пользователи под видео.
Многие юзеры задались вопросом: почему девушка просто не отпустила руки, а так отчаянно пыталась вернуться в исходное положение - она якобы была "не так уж далеко от земли". Но падение в такой позе могло бы обернуться спортсменке травмами.
Видео с трюком
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
- Неправильные шорты, или когда результат оказался не таким, как ожидался
- "Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы
- 20+ людей, которым жизнь подбросила не очень приятные сюрпризы
- Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала