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Спортсменка решила сделать трюк из Тиктока, но слегка застряла

Спортсменка решила сделать трюк из Тиктока, но слегка застряла

Автор:
29 марта 2023 15:12
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   видео   девушки   неудача   неудачи   смешно   спортсменки   тикток   фейлы   
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21-летняя спортсменка решила повторить популярный трюк из соцсетей, но что-то пошло не так. Во время попытки исполнить трюк, девушка застряла в одной позе, и никак не могла из неё выбраться.

21-летняя американка по имени Оливия Кормье (Olivia Cormier) решила повторить трюк, популярный в Тиктоке, но у неё это не совсем получилось. Суть трюка состояла в том, чтобы вися на штанге закинуть ноги за голову, на руки. Пытаясь отработать трюк, спортсменка успешно закинула одну ногу - но тут поняла, что застряла и не может вернуться в исходное положение.

Но у Оливии - здоровое чувство юмора. Она сделала ролик со своим фейлом, и поделилась им в соцсетях. "Тот самый момент, когда ты понимаешь, что облажался..," - написала девушка на видео. В конце видео девушка всё таки оказалась цела и невредима. Ролик быстро собрал 14,5 миллионов просмотров и более двух миллионов лайков. "Наверное, я не должен смеяться над таким, но я всё равно посмеялся", "А у меня аж сердце ёкнуло", "Представьте, как это смотрел охранник на камерах видеонаблюдения," - написали пользователи под видео.

Многие юзеры задались вопросом: почему девушка просто не отпустила руки, а так отчаянно пыталась вернуться в исходное положение - она якобы была "не так уж далеко от земли". Но падение в такой позе могло бы обернуться спортсменке травмами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   Юмор   видео   девушки   неудача   неудачи   смешно   спортсменки   тикток   фейлы   
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14  комментариев
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108
ДокторКто 2 часа назад
что это было?)
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17k
AzuveR 14 минут назад
Тикток головного мозга. А орех у неё хороший.
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15k
Majul 22 минуты назад
А руки отпустить пустая от тиктока башка не позволила?
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19k
Robin Hood 38 минут назад
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15k
Элитный тигр 39 минут назад
Вот это - трюк??? И ЭТО просмотрели 14,5 млн. раз??? Блд, где были сотовые телефоны в моем детстве... Мы в школе в догонялки на турниках играли "выше ноги от земли" - что только там не вытворяли. А вот ЭТО - это ...
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19k
alexis 44 минуты назад
В армии прикалывались- перекидываешь кожаный ремень через турник, один конец зажимаешь зубами а за второй подтягиваешь себя вверх. Фишка в том, что поднять себя можешь а опустить уже нет.
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3k
vfrcbvec 49 минут назад
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34k
russger 52 минуты назад
А нельзя было отцепить одну руку и благополучно приземлиться?
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5k
4ijik Час назад
Постанова.
Лапками бы так не потряхивала, ежели встряла.
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24k
Павел Плеханов Час назад
А где ведео "как это нужно было делать"?
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