Спортсменка решила сделать трюк из Тиктока, но слегка застряла

Но у Оливии - здоровое чувство юмора. Она сделала ролик со своим фейлом, и поделилась им в соцсетях. "Тот самый момент, когда ты понимаешь, что облажался..," - написала девушка на видео. В конце видео девушка всё таки оказалась цела и невредима. Ролик быстро собрал 14,5 миллионов просмотров и более двух миллионов лайков. "Наверное, я не должен смеяться над таким, но я всё равно посмеялся", "А у меня аж сердце ёкнуло", "Представьте, как это смотрел охранник на камерах видеонаблюдения," - написали пользователи под видео.