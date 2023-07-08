Китаянка решила повторить "полёт" над водой, но что-то пошло не так

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Вот и закончилась очередная рабочая неделя и наступили долгожданные выходные, а это значит самое время воплощать в жизнь свои заветные мечты. Главное правильно оценить свои возможности!
"Головокружительный" полет над водой очень популярное развлечение в китайском городе Ханчжоу. Стоят такие покатушки 500 юаней (около 6 тыс. рублей). Согласитесь, выглядит очень эффектно.
Ожидание
Эта дама тоже хотела покататься, но получилось как-то не очень. Ведь во всем есть свои нюансы, например, вес пассажира.
Реальность
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- Разгружать!" (с)
А ну ее в болото!
Живу я как поганка…
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота!
- А командир сказал, что летают...
- Не, ну летают конечно. Но так низэнько-низэнько!