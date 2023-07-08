FISHKINET
Сообщество Юмор 17163 поста • 3587 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Китаянка решила повторить "полёт" над водой, но что-то пошло не так

Китаянка решила повторить "полёт" над водой, но что-то пошло не так

Автор:
08 июля 2023 07:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   Романтика   Юмор   ожидание реальность   полёт   
5441
1
2

Вот и закончилась очередная рабочая неделя и наступили долгожданные выходные, а это значит самое время воплощать в жизнь свои заветные мечты. Главное правильно оценить свои возможности!

"Головокружительный" полет над водой очень популярное развлечение в китайском городе Ханчжоу. Стоят такие покатушки 500 юаней (около 6 тыс. рублей). Согласитесь, выглядит очень эффектно.

Эта дама тоже хотела покататься, но получилось как-то не очень. Ведь во всем есть свои нюансы, например, вес пассажира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Китай   Романтика   Юмор   ожидание реальность   полёт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
77k
Доктор Джонс 22 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 часов назад
просто у неё кость широкая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кистень 10 часов назад
Неподъёмная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KotSkripaley 16 часов назад
Девочке нужно переходить на коричневый рис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DDM 19 часов назад
Память тут же подкинула эпизод из фильма "Свиньи". Про чертову жиробасину.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 19 часов назад
Эх, жизнь моя жестянка!
А ну ее в болото!
Живу я как поганка…
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
DumDum 20 часов назад
- Крокодилы не летают!
- А командир сказал, что летают...
- Не, ну летают конечно. Но так низэнько-низэнько!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Julia Sepp 20 часов назад
Ну да, хотела порхать как, бабочка. В итоге получилось плескаться как, тюлень !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Павел 20 часов назад
Бегемоты не летают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 21 час назад
Киты и так плавать умеют, зачем им ещё над водой летать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Alan Garner 21 час назад
Надо двигатель ставить от Т90 может и потянул бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
173
no. 22 часа назад
но пятьсот юаней пацан честно отработал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 22 часа назад
Риса надо меньше жрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 22 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81731



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео)
Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просто поправил

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#фото#в мире#история#аварии#авто аварии#Россия#сарказм#потасовка
#Прикол#автомобили#автомир#интересное#ДТП#забавно#Автовсячина#кино#Животное#суд
#животные#люди#машина#интересно#полиция#знаменитости#собака#позитив#нападение#Реакция
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться