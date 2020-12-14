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Когда диктор в теме: ведущий новостей в Новосибирске эмоционально рассказал о поимке наркокурьера

Когда диктор в теме: ведущий новостей в Новосибирске эмоционально рассказал о поимке наркокурьера (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 10:01
Метки: видео   новосибирск   смешно   читает новости   юмор   
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Телеведущие обычно редко позволяют себе проявлять эмоции, читая новости, но не в этом случае. И подмигнул, и просиял и отжестикулировал!

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Метки: видео   новосибирск   смешно   читает новости   юмор   
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Яромиръ Полчаса назад
.....а, что здесь делает черномазая обезьяна на фото?
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r.a.t. Яромиръ Полчаса назад
Может быть у тебя просто фронтальная камера включена?
Попробуй выключить. И тогда черномазая обезьяна должна пропасть.
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