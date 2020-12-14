Когда диктор в теме: ведущий новостей в Новосибирске эмоционально рассказал о поимке наркокурьера

Телеведущие обычно редко позволяют себе проявлять эмоции, читая новости, но не в этом случае. И подмигнул, и просиял и отжестикулировал!
Самое смешное, что может совершить диктор - это, оговорки, думали мы, однако ошибались. Этот новосибирский телеведущий формально вряд ли нарушил какие-то правила. Не ошибся, не запнулся, читая текст. Просто был очень эмоционален.
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Метки: видео новосибирск смешно читает новости юмор
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