"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки

Уж не знаем, насколько это правдиво, и были ли такие загадки вообще, но бытует мнение, что малыши мгновенно находят на них правильные ответы, а вот взрослые с их испорченным воображением долго думают, прежде чем в закоулках своей памяти обнаруживают более-менее пристойную ассоциацию.



Это же задание предложили испанцам - видео с экспериментом предлагаем вашему вниманию.