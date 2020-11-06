"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки

На эти загадки не каждый русский сможет найти правильный ответ - что уж говорить об испанцах! Выражение их лиц стоит того, чтобы посмотреть это видео дважды.
Много лет в Сети ходят байки о том, что на заре зарождения журнала "Мурзилка" в нем были опубликованы весьма неоднозначные детские загадки.
Уж не знаем, насколько это правдиво, и были ли такие загадки вообще, но бытует мнение, что малыши мгновенно находят на них правильные ответы, а вот взрослые с их испорченным воображением долго думают, прежде чем в закоулках своей памяти обнаруживают более-менее пристойную ассоциацию.
Это же задание предложили испанцам - видео с экспериментом предлагаем вашему вниманию.
Это же задание предложили испанцам - видео с экспериментом предлагаем вашему вниманию.
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ЭТО ЧЛЕН!!!
Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать.
ɐʞdɐw
з.ы. в схожих вилосах итальянцы из куцно таки лучшие)
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226
-нет, и не могло быть там этих загадок, а миф появился в конце 80х и быстро разлетелся по всему, тогда ещё, Союзу..
Ответ тётя Груня повесилась.
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1970http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1970
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1971http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1971
Как засунешь, так прекрасно....
Калоша
Ответ: хобот.
Бывает стоячий, бывает висячий.
На три буквы называется, посередине .у.?
Ответ-душ.
- Мотоцикл Ява
так-то ответ - Фидель Кастро ест сосиску
не Фидель Кастро, а Карл Маркс,
и не сосиску, а сардельку
у нас в школе было так ))