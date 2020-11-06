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"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки

"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: видео   загадки   иностранцы   пословицы   приколы   русский язык   смешно   юмор   
8619
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На эти загадки не каждый русский сможет найти правильный ответ - что уж говорить об испанцах! Выражение их лиц стоит того, чтобы посмотреть это видео дважды.

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Метки: видео   загадки   иностранцы   пословицы   приколы   русский язык   смешно   юмор   
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38  комментариев
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2k
SSD 5 часов назад
"Кругом волоса, в середине - колбаса" (с)
ЭТО ЧЛЕН!!!
"Кругом волоса, в середине - колбаса" (с) ЭТО ЧЛЕН!!!
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243
евгений SSD 5 часов назад
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки
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3k
Vadim 4 минуты назад
Моя любимая:
Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать.

ɐʞdɐw
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509
Nane First NameLast Час назад
Ерунда полная. Native даже не заметят. А остальные...просто не поймут.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Сомневаюсь, что такие загадки были в "Мурзилке", но наблюдать за лицами иностранцев, которые пытаются их разгадать, довольно занятно.
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667
Replicant 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
soar 2 часа назад
Вот такие посты должны быть на фишках, чтоб смотреть и ржать как конь. А не срач в комментах разгребать.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Именно это фото, якобы из Мурзилки, я видал в интернете лет 7-10 назад!
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12k
banzai7 3 часа назад
Забавные)
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470
Konstantin Anisko 3 часа назад
Мне выписывали Мурзилку. Я не помню таких загадок. А в школе - да, друг другу загазывали.
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480
Gleb_Skameikin Konstantin Anisko 2 часа назад
Так в ролике говорится, что якобы, в 24 году. Но это не достоверно
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3k
Александр Зотов 3 часа назад
хм...вот всё-таки латиноамериканский испанский красивее звучит, чем оригинальный эспаньол)) без шипилявости...имхо разумеется

з.ы. в схожих вилосах итальянцы из куцно таки лучшие)
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25k
Ashabad 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Вася 4 часа назад
кому не лень, могут пролистать все выпуски журнала с 1924го по 2000й год:

http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226

-нет, и не могло быть там этих загадок, а миф появился в конце 80х и быстро разлетелся по всему, тогда ещё, Союзу..
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1k
Алексей Вася 2 часа назад
Согласно мифу номер, в котором эти загадки были опубликованы, был изъят и уничтожен. Но остался один экземпляр, который знакомый брата видел у своего друга, которому журнал одолжил его приятель.
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4k
Макаров Александр 4 часа назад
Висит груша - нельзя скушать?
Ответ тётя Груня повесилась.
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1k
Digektor 4 часа назад
"Кукуруза- атвэт на загадку! Ты гатов вазылын ы заплатку" (с) Красная плесень
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1k
tessio 5 часов назад
В юности услышал про эти неоднозначные загадки, думал байка... Потом нашел у родственников большой кубометр советских детских журналов 70-90 годов и случайно в одном я эти загадки увидел. К сожалению не помню какой именно, тогда не было сотовых, но я понял, что деградация в СССР началась не с Горбачева...
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1k
Алексей Петрович 2 часа назад
За какой год журнал?
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3k
Петрович Алексей Час назад
Примерно 70-71й
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1k
Алексей Петрович 59 минут назад
Не поленился, просмотрел подборку за эти два года.

http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1970http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1970
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1971http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/226/1971
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9k
Lexx Алексей 57 минут назад
за 2021-й
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3k
Петрович Алексей 51 минуту назад
Не в каждом номере были. Глянь попозже. Может это не мои мурзилки я читал, сестренки. Тогда могут где то до года 74
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11k
ЦСКА 5 часов назад
Сверху черно, внутри красно.
Как засунешь, так прекрасно....

Калоша
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6k
Computermann 5 часов назад
9. Мы- ребята удалые, лазим в щели половые! Тараканы.
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70
Борис 5 часов назад
Между ног болтается, на "Х" называется.

Ответ: хобот.
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91
Вадим Борис 5 часов назад
Хрен
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4k
Roman Борис 5 часов назад
Хвост.
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7k
harlamov Борис 5 часов назад
Хобот между ног? Скорее хвост.
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4k
Макаров Александр Борис 4 часа назад
Бывает холодный, бывает горячий,
Бывает стоячий, бывает висячий.
На три буквы называется, посередине .у.?
Ответ-душ.
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225
Атомный Крот Борис Час назад
Между ног болтается, на три буквы называется.

- Мотоцикл Ява

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1k
Игорь 5 часов назад
"Кругом волоса, в середине - колбаса" (с)
так-то ответ - Фидель Кастро ест сосиску
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19k
Батончик с маком Игорь 4 часа назад
а вот и не угадал!
не Фидель Кастро, а Карл Маркс,
и не сосиску, а сардельку
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1k
Игорь Батончик с маком 4 часа назад
монопенисуально ))
у нас в школе было так ))
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16k
Андрей Иванов 5 часов назад
Контрольная группа умилила
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