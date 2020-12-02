Мнение Кремля об идее сделать 31 декабря выходным высказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Белгородской области сделать выходным последний день уходящего года.
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль оставил на усмотрение властей регионов решение объявлять 31 декабря выходным днём, или нет.
"Это решение региональных властей. Официально это рабочий день", - заявил Песков.
До этого с призывом объявить 31 декабря выходным в стране выступили в Общественной палате.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным.
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Однако по поводу идеи "выходного дня" звучали и иные мнения. Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Генадий Онищенко заявил, что новогодние праздники и так плохо сказываются на здоровье россиян и дополнительный выходной может только навредить.
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Ранее, 26 ноября, Госдума отклонила законопроект ЛДПР, в котором предлагалось сделать 31 декабря выходным.
Как сообщил источник, в ответ на это решение депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил Госдуме и правительству, которое выступает за рабочий день 31 декабря, подать пример россиянам, поработав в последний день года до вечера.
"Я понимаю, что мы не в армии, но в армии есть очень хорошее правило - делай как я. Может быть, всё-таки вы выступите с инициативой от вашей фракции, чтобы Госдума 31 декабря заседала до 18.00, и мы на себе испытаем, как все хотят работать 31 декабря до 18.00: аппарат Госдумы, ФСО, может быть, правительство Российской Федерации нам здесь какой-нибудь доклад по итогам года провёдет в полном составе. Они же все хотят работать до 31 декабря. У нас в ЛДПР не заржавеет, нет проблем", - заявил Шерин, обращаясь к депутатам от Единой России.
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на деле всё правильно 31го вссе с утра смываться начинают
Но сделать хоть ОДИН день официально, по Закону, ОПЛАЧЕННЫМ выходным днем, могут ТОЛЬКО ГосДума и Кремль.
Но этого не произойдет в обозримой перспективе.
Закатайте губы, россияне....
Существует производственный календарь, утверждаемый Правительством и действующий на территории РФ в рамках ТК.
Существует возможность региональных глав устанавливать свои праздничные (выходные) дни, например по религиозным соображениям.
Но вот просто так объявить любой день выходным- прерогатива центральной власти.
КАК???? голос Кремля объявил о праве регионов делать этот день выходным по своему усмотрению?
Может я чего упустил?