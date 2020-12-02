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Мнение Кремля об идее сделать 31 декабря выходным высказал Песков

Мнение Кремля об идее сделать 31 декабря выходным высказал Песков (2 фото + 2 видео)

Автор:
02 декабря 2020 22:00
Сообщество : Политика
Метки: 31 декабря   Кремль   Песков   депутаты   инициатива   новый год   политика   россия   
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Белгородской области сделать выходным последний день уходящего года.

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Метки: 31 декабря   Кремль   Песков   депутаты   инициатива   новый год   политика   россия   
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15  комментариев
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16k
Нагайна 48 минут назад
Всё равно 31-го никто не работает, или создают ИБД, или в открытую поздравляются.
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1k
Mellivora 16 минут назад
Мля,люди которые одобрили после новогоднюю неделю каникул всем,чего-то там думают об одном дне....
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132
vova old Полчаса назад
вспомнил как на одной работе в израиле я долже был с первого января получить статус постоянного работника (квиют) уволили 31 декабря, но поставили дежурство до 12;00 сцуки)))
на деле всё правильно 31го вссе с утра смываться начинают
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3k
Шура ОсЕчкин Полчаса назад
Регионы могут сделать хоть декабрь с январем, выходными.
Но сделать хоть ОДИН день официально, по Закону, ОПЛАЧЕННЫМ выходным днем, могут ТОЛЬКО ГосДума и Кремль.
Но этого не произойдет в обозримой перспективе.
Закатайте губы, россияне....
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3k
Убийца Прохиндеев 42 минуты назад
Как достал этот идиот или тролль Онищенко...
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27k
lem02 46 минут назад
Песков опять ни может ни чего сказать! Он становиться похож на... на того, кто ни когда не может ни о чем сказать! Песков - рыба?
Песков опять ни может ни чего сказать! Он становиться похож на... на того, кто ни когда не может ни о чем сказать! Песков - рыба?
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1k
Игорь Иванович lem02 13 минут назад
Мнение Кремля об идее сделать 31 декабря выходным высказал Песков
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8k
БарНалей Час назад
31-е ИМХО должен быть выходным. Нахрена суету создавать. Я помню, как 31-го в 23.00 с работы только уходил. То ещё удовольствие. Москвичи так вообще охреневают. Проще работу поменять (а лучше меняйте город ;) ), чем 31-го отработать и домой попасть в текущем году.
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964
Fara Zolkin БарНалей 56 минут назад
Работаете в сфере обслуживания?
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12k
Алексей 2 часа назад
Однако цирк.

Существует производственный календарь, утверждаемый Правительством и действующий на территории РФ в рамках ТК.
Существует возможность региональных глав устанавливать свои праздничные (выходные) дни, например по религиозным соображениям.
Но вот просто так объявить любой день выходным- прерогатива центральной власти.
КАК???? голос Кремля объявил о праве регионов делать этот день выходным по своему усмотрению?
Может я чего упустил?
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Пусть про 32-ое думают! Больше толку будет!!!
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мнение Кремля об идее сделать 31 декабря выходным высказал Песков
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8k
БарНалей Свирепый Бамбр Час назад
Не забудь пособие по безработице получить и бутылки сдай наконец!
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