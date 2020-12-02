Мнение Кремля об идее сделать 31 декабря выходным высказал Песков

Ранее, 26 ноября, Госдума отклонила законопроект ЛДПР, в котором предлагалось сделать 31 декабря выходным.

Как сообщил источник, в ответ на это решение депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил Госдуме и правительству, которое выступает за рабочий день 31 декабря, подать пример россиянам, поработав в последний день года до вечера.

"Я понимаю, что мы не в армии, но в армии есть очень хорошее правило - делай как я. Может быть, всё-таки вы выступите с инициативой от вашей фракции, чтобы Госдума 31 декабря заседала до 18.00, и мы на себе испытаем, как все хотят работать 31 декабря до 18.00: аппарат Госдумы, ФСО, может быть, правительство Российской Федерации нам здесь какой-нибудь доклад по итогам года провёдет в полном составе. Они же все хотят работать до 31 декабря. У нас в ЛДПР не заржавеет, нет проблем", - заявил Шерин, обращаясь к депутатам от Единой России.