Чиновница из "Минкульта" получила новогодний "подарок" в виде похоронного венка

С наступающим новым годом от души поздравили 30-летнюю Анжелику, работницу Министерства культуры. Не так давно, когда она возвращалась с работы, увидела на лестничной клетке похоронный венок и могильный крест.
Девушка работает начальников отдела аттестаций Министерства культуры РФ в сфере культурного наследия. Не так давно, когда она возвращалась с работы и увидела на лестничной клетке похоронный венок и крест. Присмотревшись, она увидела на нем свою фамилию. Также на нем была указана ее дата рождения и дата смерти - 1 января 2021 года. А еще на "подарке" было оставлено послание "Удачи в новом рабочем году".
Анжелика не имеет представления, кто бы мог ей оставить такой жестокий "подарок", адрес ее могли узнать в отделе кадров. Подъездная камера засняла двух мужчина, заходивших в подъезд, но лица их были скрыты масками и кепками.
Новостной портал "Лайф" выяснил, что в Министерстве культуры грядут сокращения, и под них попадают некоторые коллеги Анжелики, да и ее деятельность может вызвать негативную реакцию чиновников, если им откажут в аттестации.
Полиция проверку начала, но выяснить, кто же так удружил девушке, пока не удалось.
Новостной портал "Лайф" выяснил, что в Министерстве культуры грядут сокращения, и под них попадают некоторые коллеги Анжелики, да и ее деятельность может вызвать негативную реакцию чиновников, если им откажут в аттестации.
Полиция проверку начала, но выяснить, кто же так удружил девушке, пока не удалось.
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