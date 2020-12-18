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Чиновница из "Минкульта" получила новогодний "подарок" в виде похоронного венка

Чиновница из "Минкульта" получила новогодний "подарок" в виде похоронного венка (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 17:21
Сообщество : Политика
Метки: жить в россии   новости   новый год   подарок   политика   происшествия   россия   
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С наступающим новым годом от души поздравили 30-летнюю Анжелику, работницу Министерства культуры. Не так давно, когда она возвращалась с работы, увидела на лестничной клетке похоронный венок и могильный крест.

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Метки: жить в россии   новости   новый год   подарок   политика   происшествия   россия   
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5  комментариев
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5k
Дельфин Красивый Час назад
вот раньше новости были... не то что сейчас
вот раньше новости были... не то что сейчас
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4k
panama 21 минуту назад
И привлечь ребят не за что да)) Вот не задача для минкульта))) похоронили воришку заживо)) пхаха поржал
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−2
Глеб Антонов 57 минут назад
Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности.
И это согласно статье 29 Конституции Российской Федерации называется законом о свободе слова
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Агент Безопасной Национальности Глеб Антонов 18 минут назад
А ты не путай свободу и вседозволенность.
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