Чиновница из "Минкульта" получила новогодний "подарок" в виде похоронного венка

Анжелика не имеет представления, кто бы мог ей оставить такой жестокий "подарок", адрес ее могли узнать в отделе кадров. Подъездная камера засняла двух мужчина, заходивших в подъезд, но лица их были скрыты масками и кепками.



Новостной портал "Лайф" выяснил, что в Министерстве культуры грядут сокращения, и под них попадают некоторые коллеги Анжелики, да и ее деятельность может вызвать негативную реакцию чиновников, если им откажут в аттестации.



Полиция проверку начала, но выяснить, кто же так удружил девушке, пока не удалось.