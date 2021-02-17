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Путин порекомендовал Жириновскому пойти в гинекологи

Путин порекомендовал Жириновскому пойти в гинекологи (1 фото)

Автор:
17 февраля 2021 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   женщины   жить в россии   закон   новости   политика   права   
1345
1
В процессе беседы с президентом руководитель ЛДПР встревожился проблемой абортов в России.

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Метки: Россия   женщины   жить в россии   закон   новости   политика   права   
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14k
dimitr Час назад
Как изящно его послали в п......ду.
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10k
Евгений 22 минуты назад
Жириновскому давно уже гинеколог-орнитолог нужен - кукуха совсем по п*зде пошла.
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1k
Карл Колбасов 24 минуты назад
Ну не смотря на не здоровый популизм Жирика, в его словах есть доля разумного, эти слова не плохо бы было обдумать.
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1k
Alex Xela Полчаса назад
Как раз таки женщины хотят детей, это мужики не хотят, потому что алименты и бесправие в отношение отцов отпугивают от этой затеи.
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584
zu4ara Alex Xela 15 минут назад
Так вы же не детей хотите ,а халявы ,а каждую шлюху с пи..дюками задолбаешся содержать!
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35k
dima423 57 минут назад
Кстати идея неплохая там промелькнула... реально государство может выплачивать деньги матерям которые отказываются от детей, чтобы они не делали аборты и рожали, к примеру тысяч 300, а потом брать эти же 300 тысяч с тех кто хочет усыновить этого ребенка... Я думаю такая сумма абсолютно не напряжна для нормальной семьи, которая хоте ла бы взять ребенка и сможет обеспечить его в дальнейшем...
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5k
Robin dima423 41 минуту назад
Да не! И сейчас-то много таких, которые рожают за материнский капитал и пособия. А если они узнают, что тут вот 300 тысяч дают, а ребенка растить не надо, то в детдомах мест не останется!
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35k
dima423 Robin 38 минут назад
ну пока что у нас люди годами стоят в очереди чтобы усыновить здорового ребенка...
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12k
Toxictofa dima423 16 минут назад
А откуда вы собираетесь брать финансы на такие выплаты???
Уже была дебильная идея ввести налог для бездетных, чтобы потом с него помогать многодетным. Предложившие были посланы на...й!
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35k
dima423 Час назад
Жирик даже в проктологи может))
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−67
гоша каретный Час назад
деменция у деда
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dima423 гоша каретный Час назад
И что по твоему жирик из-за деменции не сможет работать генекологом?)
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777
Лучший Друг гоша каретный Час назад
У которого?
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7k
Шео Лучший Друг 42 минуты назад
У лучшего друга гоши коретного...
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