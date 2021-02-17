Путин порекомендовал Жириновскому пойти в гинекологи

В процессе беседы с президентом руководитель ЛДПР встревожился проблемой абортов в России.
Жириновский в свойственной ему манере раскритиковал тот факт, что женщины, которые решились на прерывание беременности, должны общаться с экспертами.
"Я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть, отговаривать женщин!" - воскликнул лидер либерал-демократов.
Путин в шутливой форме возразил: "Вы можете".
"Я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть, отговаривать женщин!" - воскликнул лидер либерал-демократов.
Путин в шутливой форме возразил: "Вы можете".
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Еще в декабре 2020 года лидер ЛДПР предлагал выплачивать семейный капитал женщинам, которые решили родить ребенка и отдать его государству, которое потом предоставит возможность его усыновления приемными родителями. Кстати, также Жириновский высказал предположение, что именно нежелание детей является характерной чертой "культурной девушки". По его словам, большинство женщин не хотят замуж "потому что это крепостное право, это какое-то крепостное право, это тяжело"
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