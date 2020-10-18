FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2014 постов • 725 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»

Вашингтон признался в «проблеме с русскими» (3 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:42
Сообщество : Политика
Метки: Конгресс США   Роберт О Брайен   белый дом   новости   политика   россия   санкции   сша   
3391
3
В США есть такая забава — санкции вводить. Вводят они их по три раза на дню, причём на все страны, которые им не нравятся. Но вот беда у них приключилась с «этими русскими».

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Конгресс США   Роберт О Брайен   белый дом   новости   политика   россия   санкции   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Человек-Редискa 2 часа назад
Я давно предлагал, давайте считать ихнее ПО трофейным и никаких лицензий... Как ответ на санкции...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Alex Xela Человек-Редискa 2 часа назад
У их ПО есть платная лицензия?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bhaal 13 минут назад
Нет проблем. Яхты, виллы, счета олигархов и прочих коррупционеров арестовывайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
portmen77 16 минут назад
Ох уж эти Русские. Опять всех победили. Никого не боятся. Но Сбербанк в Крыму не работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn 21 минуту назад
Что то ответных мероприятий маловато.
Видимо, нашим политикам ума не хватает, или своих денег жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon TirAn 15 минут назад
Это не санкции - это продолжение ленд-лиза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander 24 минуты назад
Даже СССР, который был несравнимо мощнее сегодняшней России, не смог долго просуществовать изолированно от мира.
Так что в связи с санкциями и изоляцией России от мирового сообщества что-то не видно поводов для урапатриотических восторгов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon aleksander 10 минут назад
Если бы не СССР, который дал работу тысячам американцам, как на территории СССР, также миллионам на территории США, то там бы все подохли от передового капитализма ещё до Второй мировой войны. Про то, что во время Большой депрессии откинули копыта более десяти миллион американцев самая большая тайна передового империализма. Знакомый американец живший в Чикаго сказал, что каждое утро, пока Солнце не взошло, выезжали телеги и собирали с улиц умерших. СССР не смог изолировано жить от мира и вошёл в европейский мир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Andrey 44 минуты назад
Санкции, конечно же, работают и затрудняют многие процессы. Удивление вызывало продолжение сотрудничать по электронике и авионике, но,вот, совершено неожиданно, начались отказы в поставках продукции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
478
ВазгенСемёнович 58 минут назад
Забирайте у Олигархов и всей их родни, у всех чинуш и их семей, у их друзей, знакомых, знакомых друзей, друзей знакомых, даже у просто с ними когда то поздоровавшихся всё имущество и все накопления, высылайте обратно на родину всех с ними связанных... хотя обратно ценное не вернётся, но народам России это очень понравится.

Они и Крым отдадут и Курилы и под хвост предложат... а так санкции это полумеры, грабите простой народ, а кого якобы наказываете продолжают обогащаться и вам западЭнцам это прекрасно известно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
22k
aolti Час назад
Ватные победобесные истерики))
Санкции работают, и медленно, но верно удушают российскую экономику, как удав медленно поглощает свою жертву.
Как же санкции бессильны, если даже галерный раб высказывается, и сетует на них?
Санкции делают радиоактивными и токсичными все персоны, против которых они направлены, так, что общение по бизнесу или близкие отношения делают невозможными дальнейшую деловую жизнь и процветание всех, кому с ними приходится иметь дело. Таким образом настраивая против российской коррупционной верхушки самую деятельную и элитную часть российского общества. Как чума - прикоснувшийся к чумному заражается сам.
Поэтому самые умные стараются бежать из России, понимая, что дальше будет еще хуже - и усиление санкций, и усиливающиеся безумие и старческое слабоумие вкупе с жестокостью и агрессией у верховного скрепоносца, который гордится тем, что даже никогда не имел телефона, и никогда не пользовался интернетом - ему все "приносят в папочках".
Санкции разваливают российскую экономику - за полгода дважды вылетели горькие статьи на Мейле о том, что из-за отказа американских поставщиков композитных материалов и электроники в России срываются сроки, или вообще становится невозможным выпуск новых видов аэробусов.
А кроме США теперь еще и Турция щемит Россию из Закавказья, нанося ей еще больший геополитический урон, чем Вашингтон, но эта тема для кремлевских ботов табу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Dobry vojak Svejk aolti Час назад
Глохни, гниль. К таким как ты и санкции применять не надо - гавно в твоём кармане тебя за километр выдаёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
22k
aolti Dobry vojak Svejk 59 минут назад
Ты быстрее подохнешь. Потому что подножного корма на всю семью не хватит. А кормить вас гуманитарной помощью уже никто не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Dobry vojak Svejk aolti 51 минуту назад
Тебе, смотрю, навоза на год вперёд отсыпали. Отрабатываешь? Жри, не подавись. Ушлёпок. За новостями в своей стране не интересно наблюдать, всё Россия жить не даёт? Ну, да вам, пи.дарам куда деваться? Работа у вас сосать и жопу подставлять.
Продолжай гавно на вентилятор кидать. Все стены в своей комнате уже им в несколько слоёв покрыл )))

Не интересен ты и высеры твои. Глохни. Падаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей aolti Полчаса назад
Санкциям нас не сломить. Выдержим все. Даже Гитлер в войну нас не сломил.
Санкциям нас не сломить. Выдержим все. Даже Гитлер в войну нас не сломил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Haratemich aolti Полчаса назад
Молодец , держи черняшку к обеду !
Молодец , держи черняшку к обеду !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа Час назад
Тю... В России 146 лямов населения. Развлекайся не хочу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Он не договорил, что основные объекты, на которые можно ввести санкции находятся вне пределов России. Ведь какой дурак из нашего правительства будет хранить все самое ценное в России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Uron 2 часа назад
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»Посмотреть
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
KOSTELLO 2 часа назад
Американцы применили новую супербомбу для подавления электронного оружия противника и с удивлением обнаружили, что в автоматах Калашникова микропроцессоры не применяются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
Тамара Коршунова 2 часа назад
А пусть они введут санкции на демонстрацию своих фильмов в России? А????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PtDragon Тамара Коршунова 2 часа назад
А почему фейсбук/инстаграм и микрософт ещё есть?
Пока ещё пространство для санкций оставили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
Тамара Коршунова PtDragon 2 часа назад
Они не мешают. а вот фильмы с океаном крови и горами зубов надоели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 PtDragon Час назад
Это святое, с помощью всего вами перечисленного они нашими дурачками управляют, в этом пространстве рукопожатные "режЫм шатают".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! Тамара Коршунова Час назад
Их киноиндустрия измельчала до человека-муравья. Смотреть нечего, сплошные реинкарнации с чужими хищниками против суперменов в одной авоське с халками и россомахами-черепхами-беттмэнами.
Всё старьё от нафталина отряхивают, в новый фантик и в массы.
Справедливости ради, из нашего тоже смотреть нечего. Пародируем Голливуд бесталанно в основном - все ходы, идеи, сюжетные линии. Как обезьянки. Смотреть невозможно.

Их киноиндустрия измельчала до человека-муравья. Смотреть нечего, сплошные реинкарнации с чужими хищниками против суперменов в одной авоське с халками и россомахами-черепхами-беттмэнами. Всё старьё от нафталина отряхивают, в новый фантик и в массы. Справедливости ради, из нашего тоже смотреть нечего. Пародируем Голливуд бесталанно в основном - все ходы, идеи, сюжетные линии. Как обезьянки. Смотреть невозможно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа PtDragon Час назад
Они сами на себя санкции не накладывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 2 часа назад
санкции против Ротенберга и прочих "друзей Оушена"- это не санкции против России, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом Сколько выплачивают гражданам разных стран во время пандемии Сколько выплачивают гражданам разных стран во время пандемии США объяснили, зачем медленно, но планомерно крадутся к нашим границам США объяснили, зачем медленно, но планомерно крадутся к нашим границам Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Почему США не любят Россию? Почему США не любят Россию?
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59171



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
4
66
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
4
84
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вкуснейшие сухарики с сыром и чесноком
2
5
Вкуснейшие сухарики с сыром и чесноком
Пес запрыгнул на бампер машины скорой помощи, чтобы не оставлять хозяина в беде
0
1
Пес запрыгнул на бампер машины скорой помощи, чтобы не оставлять хозяина в беде
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео)
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#еда#девушки#gif#коты#путешествия#прикольные#актеры
#факты#животные#россия#природа#картинки#знаменитости#настроение#собака#короткопост#город
#история#прикол#кино#СССР#сделай сам#интересное#позитив#сша#авария#девушка

На что жалуетесь?

Вернуться