Вашингтон признался в «проблеме с русскими»

«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям», — заявил он. Уже на всё ввели всеобъемлющие санкции, а русские все равно не сдаются. Но американцы не отчаиваются и продолжают искать другие способы для демонстрации своего недовольства.

Так российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже ввели ограничительные меры в отношении 350 физических и 500 юридических лиц. К ним присоединилась Швейцария и Евросоюз. Но вот беда, список-то оказался не бесконечным…