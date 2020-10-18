Вашингтон признался в «проблеме с русскими»

В США есть такая забава — санкции вводить. Вводят они их по три раза на дню, причём на все страны, которые им не нравятся. Но вот беда у них приключилась с «этими русскими».
Так на днях советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил шокирующую новость, выступая в Аспеновском институте. Оказывается, в России практически отсутствуют объекты, в отношении которых США могут вводить санкции.
«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям», — заявил он. Уже на всё ввели всеобъемлющие санкции, а русские все равно не сдаются. Но американцы не отчаиваются и продолжают искать другие способы для демонстрации своего недовольства.
Так российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже ввели ограничительные меры в отношении 350 физических и 500 юридических лиц. К ним присоединилась Швейцария и Евросоюз. Но вот беда, список-то оказался не бесконечным…
Так российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже ввели ограничительные меры в отношении 350 физических и 500 юридических лиц. К ним присоединилась Швейцария и Евросоюз. Но вот беда, список-то оказался не бесконечным…
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Видимо, нашим политикам ума не хватает, или своих денег жалко...
Так что в связи с санкциями и изоляцией России от мирового сообщества что-то не видно поводов для урапатриотических восторгов
Они и Крым отдадут и Курилы и под хвост предложат... а так санкции это полумеры, грабите простой народ, а кого якобы наказываете продолжают обогащаться и вам западЭнцам это прекрасно известно.
Санкции работают, и медленно, но верно удушают российскую экономику, как удав медленно поглощает свою жертву.
Как же санкции бессильны, если даже галерный раб высказывается, и сетует на них?
Санкции делают радиоактивными и токсичными все персоны, против которых они направлены, так, что общение по бизнесу или близкие отношения делают невозможными дальнейшую деловую жизнь и процветание всех, кому с ними приходится иметь дело. Таким образом настраивая против российской коррупционной верхушки самую деятельную и элитную часть российского общества. Как чума - прикоснувшийся к чумному заражается сам.
Поэтому самые умные стараются бежать из России, понимая, что дальше будет еще хуже - и усиление санкций, и усиливающиеся безумие и старческое слабоумие вкупе с жестокостью и агрессией у верховного скрепоносца, который гордится тем, что даже никогда не имел телефона, и никогда не пользовался интернетом - ему все "приносят в папочках".
Санкции разваливают российскую экономику - за полгода дважды вылетели горькие статьи на Мейле о том, что из-за отказа американских поставщиков композитных материалов и электроники в России срываются сроки, или вообще становится невозможным выпуск новых видов аэробусов.
А кроме США теперь еще и Турция щемит Россию из Закавказья, нанося ей еще больший геополитический урон, чем Вашингтон, но эта тема для кремлевских ботов табу
Продолжай гавно на вентилятор кидать. Все стены в своей комнате уже им в несколько слоёв покрыл )))
Не интересен ты и высеры твои. Глохни. Падаль.
Пока ещё пространство для санкций оставили.
Всё старьё от нафталина отряхивают, в новый фантик и в массы.
Справедливости ради, из нашего тоже смотреть нечего. Пародируем Голливуд бесталанно в основном - все ходы, идеи, сюжетные линии. Как обезьянки. Смотреть невозможно.