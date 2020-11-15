"Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов": увлекательный диалог армянина с сотрудником ДП

Традиционно сотрудники дорожно-патрульной службы в разговоры не вступают, и политика - не их конек. Однако этот инспектор ДПС отчего-то решил пообщаться со словоохотливым армянином и узнал много нового об арменоидах и о том, в какой связи находятся с этой расой славяне.
Как только в представителях бывших союзных республик вспыхивает национальное самосознание, они пытаются доказать русским, что были первыми (неважно, в чем и где). И моря они выкапывали собственноручно, и были предками всех остальных народностей мира.
Этот армянин доказывает сотруднику ДПС, что "не было бы его" (т.е. армян), Русь так и осталась бы сирой и убогой. "Я тебя спасал от татаро-монгольского ига", - пытается вразумить армянин ГИБДД-шника, но тот, кажется, не верит. И вообще, три русских богатыря побывали в Армении, зарядились мудростью и потом "победили татаро-монголов".
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