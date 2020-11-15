"Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов": увлекательный диалог армянина с сотрудником ДП

Этот армянин доказывает сотруднику ДПС, что "не было бы его" (т.е. армян), Русь так и осталась бы сирой и убогой. "Я тебя спасал от татаро-монгольского ига", - пытается вразумить армянин ГИБДД-шника, но тот, кажется, не верит. И вообще, три русских богатыря побывали в Армении, зарядились мудростью и потом "победили татаро-монголов".