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"Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов": увлекательный диалог армянина с сотрудником ДП

"Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов": увлекательный диалог армянина с сотрудником ДП (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Нагорный Карабах   армения   арменоиды   видео   дпс   политика   спор   
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Традиционно сотрудники дорожно-патрульной службы в разговоры не вступают, и политика - не их конек. Однако этот инспектор ДПС отчего-то решил пообщаться со словоохотливым армянином и узнал много нового об арменоидах и о том, в какой связи находятся с этой расой славяне.

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Метки: Нагорный Карабах   армения   арменоиды   видео   дпс   политика   спор   
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14k
Александр Сучков Час назад
потрясающий толпоеп....
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5k
z0_0b Полчаса назад
Что то хорошо вые..ло его мозг (:
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80
parhi Полчаса назад
[мат] из нано-страны
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37k
Александр Полчаса назад
А если бы вна 404 он это задвинул - можно было бы цирк открывать )
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Пипец... Эпический дибил.
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6k
gena Полчаса назад
Когда Ной причалил к Арарату у него с лодки пара обезьян таки съеბались в местные леса
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358
Tony Banano 42 минуты назад
"Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов": увлекательный диалог армянина с сотрудником ДП
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7k
albedo 43 минуты назад
Его свидомые покусали

"Армянские горы" - это сильно!!!!!
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3k
Пепелац 47 минут назад
А почему его не приняли? Он матерится, оскорбляет сотрудника при исполнении.
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2k
Стоша Пепелац 40 минут назад
да потому что мусор с ним так же неадекватно стоит базарит, мат и нравоучения...
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6k
Alex Djeff 54 минуты назад
Первое сословие арменоидов, заселивших Землю (по версии Дарвина). В принципе, мало что изменилось...
Первое сословие арменоидов, заселивших Землю (по версии Дарвина). В принципе, мало что изменилось...
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1k
rezus_44 59 минут назад
Втащить бы этому дрыщу по уху , самомнение больше чем у Наполеона а по факту чмо , во время войны в России отсиживал свою жопу , война закончилась и вытащил свой шнобель на свет ...тьфу
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1k
Афраний 59 минут назад
Вот гонит.. Ведь известно,что древние протоукры-начало всему сущему.
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4k
Михаил Афраний 44 минуты назад
Из арменоидов появились протоармы, протогрузы и протоукры. Первые начали равнины ровнять, вторые горы насыпать, а третьи океаны и моря выкапывать.
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25k
Fat Lynx Михаил Полчаса назад
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7k
Михалыч Час назад
Надо было этого арменоида, первого сословия, на кукан натянуть, дабы вышло четвёртое сословие
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