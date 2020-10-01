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Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана

Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана (16 фото)

Автор:
01 октября 2020 16:14
Сообщество : Политика
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   мир   политика   
1072
16
Ситуация в Нагорном Карабахе уже давно вышла из под контроля кого бы то ни было. Умирают молодые парни, сиротеют дети, плачут матери. А ведь не так давно они были братскими народами. Что же случилось?
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Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   мир   политика   
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9  комментариев
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11k
Совранский 49 минут назад
Вот вроде и пост правильный, и слова верные, НО:
Причём здесь Искандер М и флаг Украины???
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18k
Альберт 8 минут назад
Просто интересно,
когда это армяне и азербайджанцы были братскими народами?
Может в марте 1918, когда в Баку и других городах Бакинской губернии вооружённые отряды армянской партии «Дашнакцутюн» устроили резню мусульманского населения?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартовские_события_в_Баку_(1918)https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартовские_события_в_Баку_(1918)
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28k
Azesh 16 минут назад
политикам все пох, не они умирают и не их дети.
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29k
Опаньки Полчаса назад
на кипре турки, в БиГ турки, в азербайджане турки командуют...

а толстые политиканы закрывают глаза
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482
User1982 Опаньки 8 минут назад
пердоган во сне видит османскую империю
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25k
Антон 36 минут назад
Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана
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723
Kariya 40 минут назад
Не знаю о чем речь от слова почти вообще (об армянах знаю лишь про их геноцид где-то в начале 20 века, про азейбарджан что там вроде апельсины хорошие), но кажется что скоро кто-то куда-то введет чьи-то войска.
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28k
Alex 47 минут назад
Принцип разделяй и властвуй в действии.
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