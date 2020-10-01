Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана

Ситуация в Нагорном Карабахе уже давно вышла из под контроля кого бы то ни было. Умирают молодые парни, сиротеют дети, плачут матери. А ведь не так давно они были братскими народами. Что же случилось?
×
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение
- 7 необычных островов, о которых вы, возможно, никогда не слышали
- Шнуров в стихах рассказал, как российская власть относится к поддержке граждан во время пандемии
- Какие пенсии получают ветераны Второй мировой в разных странах
- Турецкий художник наглядно показывает, как сильно различается война и мирное время
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Причём здесь Искандер М и флаг Украины???
когда это армяне и азербайджанцы были братскими народами?
Может в марте 1918, когда в Баку и других городах Бакинской губернии вооружённые отряды армянской партии «Дашнакцутюн» устроили резню мусульманского населения?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартовские_события_в_Баку_(1918)https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартовские_события_в_Баку_(1918)
а толстые политиканы закрывают глаза