Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана

Ситуация в Нагорном Карабахе уже давно вышла из под контроля кого бы то ни было. Умирают молодые парни, сиротеют дети, плачут матери. А ведь не так давно они были братскими народами. Что же случилось?

0

1. Казалось бы, так мало времени прошло, а столько изменений... 0 Источник:

×

2. Те, кто пожил в СССР, относятся ко всему происходящему иначе 0 Источник:

3. Стоит ли земля человеческих жизней? 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. Братские народы все дальше друг от друга 0 Источник:

6. Многие уверены, что Армяне и Азербайджанцы выступают в роли разменной монеты 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. А на ваш взгляд, чья вина в том, что некогда братские народы убивают друг друга? 0 Источник:

9. Огромное количество людей за мир. Они верят, что можно найти какое-то мерное решение 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Если все против войны, почему такой плачевный исход? 0 Источник:

13. Люди, одумайтесь! 0 Источник:

14. 0 Источник: