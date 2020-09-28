Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков

Две стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями, снарядами и роликами с уничтожением вражеской техники. Россия вмешиваться не спешит. Хотя, как заявил Песков, конфликт в Карабахе -...