Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков

Две стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями, снарядами и роликами с уничтожением вражеской техники. Россия вмешиваться не спешит. Хотя, как заявил Песков, конфликт в Карабахе - "повод для серьёзнейшего беспокойства".
Азербайджанская армия уничтожила два танка противника в ходе контрнаступательной операции в Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Наша армия продолжает контрнаступательные операции по освобождению наших земель от оккупации. Некоторое время назад подразделения азербайджанской армии уничтожили два танка ВС Армении", - говорится в заявлении ведомства.
Источник:
Если верить азербайджанской стороне, то за два дня они уничтожили 26 танков и 550 военнослужащих Армении. Однако Ереван подтвердил только гибель 31 военнослужащего со своей стороны.
Армения тоже старается не отставать, и еще вчера, в первый день "войны" за Карабах, заявила об уничтожении 200 военных, 30 единиц техники и 20 беспилотников ВС Азербайджана.
Минобороны Армении показало новые кадры уничтожения азербайджанской военной техники pic.twitter.com/BSnzmYZOC4— НТВ (@ntvru) September 28, 2020
А это уже вчерашние видео:
Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры обстрела армянских позиций— #MDK (@mudakoff) September 27, 2020
pic.twitter.com/v71xLzxDff
Ереван показал видео обстрелов военной техники Азербайджана pic.twitter.com/U2CQAJcrCl— НТВ (@ntvru) September 27, 2020
Минобороны Армении опубликовало ещё одно видео уничтожения азербайджанских танков T-72 армией Арцаха pic.twitter.com/G83voZc4Np— lifenews_ru (@lifenews_ru) September 27, 2020
Кадры атаки танков армии Азербайджана на линии соприкосновения. Минобороны Армении опубликовало видео на своём официальном сайт pic.twitter.com/6dJnDwh6sC— lifenews_ru (@lifenews_ru) September 27, 2020
На азербайджанском ТВ тем временем крутят вот такие "духоподъемные" клипы:
Азербайджанское ТВ сегодня утром pic.twitter.com/zx5C1V0dIW— Рустем Адагамов (@adagamov) September 27, 2020
А у военкоматов Армении выстроились огромные очереди из добровольцев, готовых защищать Карабах. Однако власти заявили, что их помощь стране пока не нужна.
Сегодня глава союза армян заявил, что из России добровольцами в Карабах готовы отправиться десятки тысяч армян.
Огромные очереди добровольцев, желающих поехать в Карабах, выстроились у военкоматов в Армении. pic.twitter.com/TaEV6x8tD6— Константин Рыков (@rykov) September 27, 2020
МИД Армении заявил, что Турция перебрасывает на территорию Карабаха иностранных наемников. Азербайджан опровергает эту информацию. Однако Турция официально заявила, что всецело поддерживает действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе вызывает в Кремле беспокойство.
"Эта ситуация, конечно, является поводом для серьёзнейшего беспокойства Москвы. С первых часов обострения Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Также по инициативе армянской стороны Путин переговорил с премьером Армении. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - заявил Дмитрий Песков.
Песков добавил, что у России по Карабаху всегда была взвешенная позиция, которая позволяет использовать влияние, сохраняя при этом добрые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. В Кремле надеются, что боевые действия в скором времени будут прекращены и враждующие стороны сядут за стол переговоров.
Минобороны Республики Армения тем временем сообщило, что сегодня, 28 сентября, ВС Азербайджана, испугавшись больших потерь, начали использовать тяжелую огнеметную систему (ТОС).
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении перемирия. Азербайджан заявил, что Армения обстреляла из минометов несколько населенных пунктов вдоль границы. А Армения со своей стороны сообщает, что это Азербайджан первым нанес удары по территории Нагорного Карабаха. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.
Ну вот и всё, Армения теперь отберёт Сочи чтобы компенсировать потери 😆— Виктор Антидот (@VictorMaclaud) September 28, 2020
Источник:
- Санкции Европы, газ и «братки»: протесты в Белоруссии продолжаются
- В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину
- Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации
- "У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко
- ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
Понравилось21
Источник:
Две стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями, снарядами и роликами с уничтожением вражеской техники. Россия вмешиваться не спешит. Хотя, как заявил Песков, конфликт в Карабахе -...
Вот это совсем неплохо было бы... Надо помогать, рейсы организовывать, поезда пускать! Главное, чтоб двери в одну сторону открывались. А если и другая сторона так же захочет, это просто праздник какой-то!
Кстати, а в этом конфликте не желают всякие чечены м даги поучаствовать? Можно даже вооружить бесплатно, хотя у этих и так все есть. Ну хоть красные мокасины можно выдать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяжёлая_огнемётная_системаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тяжёлая_огнемётная_система