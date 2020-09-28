Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе вызывает в Кремле беспокойство.





"Эта ситуация, конечно, является поводом для серьёзнейшего беспокойства Москвы. С первых часов обострения Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Также по инициативе армянской стороны Путин переговорил с премьером Армении. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - заявил Дмитрий Песков.





Песков добавил, что у России по Карабаху всегда была взвешенная позиция, которая позволяет использовать влияние, сохраняя при этом добрые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. В Кремле надеются, что боевые действия в скором времени будут прекращены и враждующие стороны сядут за стол переговоров.





Минобороны Республики Армения тем временем сообщило, что сегодня, 28 сентября, ВС Азербайджана, испугавшись больших потерь, начали использовать тяжелую огнеметную систему (ТОС).