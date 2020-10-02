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Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео

Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео (4 фото)

Автор:
02 октября 2020 04:43
Сообщество : Военное
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   конфликт   наёмники   политика   прокси   турция   чвк   
4730
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По имеющимся данным, добровольцы из протурецкой «Свободной сирийской армии» концентрируются у границы Турции и Сирии в ожидании подписания нового контракта и дальнейшей переброски в Азербайджан.

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Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   конфликт   наёмники   политика   прокси   турция   чвк   
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1k
Игорь 5 часов назад
Пи.з.дёжь. Просто ответьте на вопрос - зачем? Какая надобность? Азеры в состоянии просто раздавить Армению, и Турция здесь нужна им как международная поддержка, а не как военная. Полторы штуки в месяц наёмнику - вы смеётесь?
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2k
Евлампий 6 минут назад
Армяне те еще сказочники они же могут разобраться со всем миром без России. А как начали бить сразу звонят Путин помоги
Как русские школы закрывать и российские тв запрещать про Рооссию не вспоминали. Одним словом армяне русофобы .
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643
Oort Полчаса назад
Где доказательства то ? Написать можно что угодно.
Имеются данные из источника, что некоторых инопланетян перебросили.
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12k
Hairy. Полчаса назад
Странно, на центральных тв каналах уже давно всякие шойги и прочие захаровы бодро рапортуют о полной победе в Сирии над бармалеями, а тут вон оно чё...
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1k
Mirza Huseyinov Полчаса назад
Ну давайте снимите несколько аборигенов в Новой Зеландии и тоже их "отправьте" в Азербайджан.. Или индейцев чероки.

Ну давайте снимите несколько аборигенов в Новой Зеландии и тоже их "отправьте" в Азербайджан.. Или индейцев чероки.
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7k
albedo 39 минут назад
Какой стране больше верить:
а) закрыты русские школы, запрещены передачи Российского ТВ
б) со времен СССР работают ВСЕ русские школы, российские каналы свободно транслируются.

Только очень больной человек призовет верить и поддерживать страну (а) против страны (б).
То есть Армению против Азербайджана.
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643
Oort albedo Полчаса назад
Почему у нас нет Азербайджанских школ и не транслируется казахстанское ТВ ?
Мы что страна (б) ?
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7k
albedo Oort 21 минуту назад
Не понял вопроса.
В России кто то закрыл азербайджанские школы и запретил трансляцию азербайджанского ТВ?
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567
Андрей Степанюк Час назад
",,,ежемесячно будут выплачивать полторы тысячи долларов"- я не спец,но как то маловато
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1k
Mirza Huseyinov Час назад
Живу рядом с военным аэродромом, работаю в аэропорту. не видел никаких самолет. Брехня .
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30k
Элек Мек Час назад
Вопрос- чвк Вагнер,это Бармалеи или Айболиты?
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1k
fraxinus Элек Мек 12 минут назад
Обычно (но не всегда) - Ихтамнеты.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
зря бармалеи полезли,наши летуны уже натренированные :)
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3k
Vadim ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Турецкие тоже. Замес может получиться не детский.
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2k
Bridge Vadim 49 минут назад
В Сирии уже было. И в Ливии. Замес серьёзный, но в целом исторически турок русские всегда били очень хорошо, хоть порой для того и приходилось прикладывать для того усилия.
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30
Павел Сотников 2 часа назад
Главное чтобы в этом замесе побольше носатых чебуреков с обеих сторон подохло.
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720
Go 2 часа назад
Этими фото сказано всё! И мне лично наплевать, кто там еб.ашит или будет еб.ашить армян. Пусть сами разбираются. Главное выгнать их всех из РФ, пусть едут с бармалеями воевать.
Этими фото сказано всё! И мне лично наплевать, кто там еб.ашит или будет еб.ашить армян. Пусть сами разбираются. Главное выгнать их всех из РФ, пусть едут с бармалеями воевать.
Этими фото сказано всё! И мне лично наплевать, кто там еб.ашит или будет еб.ашить армян. Пусть сами разбираются. Главное выгнать их всех из РФ, пусть едут с бармалеями воевать.
Этими фото сказано всё! И мне лично наплевать, кто там еб.ашит или будет еб.ашить армян. Пусть сами разбираются. Главное выгнать их всех из РФ, пусть едут с бармалеями воевать.
Этими фото сказано всё! И мне лично наплевать, кто там еб.ашит или будет еб.ашить армян. Пусть сами разбираются. Главное выгнать их всех из РФ, пусть едут с бармалеями воевать.
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646
Yuri Go Час назад
последний плакат вообще трэш - тут кажется местами Россия и Армения перепутаны
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7k
albedo 2 часа назад
Что то мне напоминает пропаганду о российских наемниках на Донбассе.
Вбросы, похоже, один и тот же пропагандистский центр осуществляет
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7k
albedo 2 часа назад
Бред какой то.
Там узкая полоса фронта.
Армейские бои в предгорьях - это не отрядам бармалеев по пустыне бегать.
Армянская пропаганда и ничего более.
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Это не бармалеи, это добровольцы пришли по зову сердца помочь братскому азербайджанскому народу освободить Нагорный Карабах от пашинянской хунты, пришедшей к власти в результате неконституционного переворота. Турция готовит гумконвои.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Опять наши отважный чвкшники, их подлые наёмники?

Ну ничего, лука вагнеровцев освободил, тоже могут ехать в Карабах

Опять наши отважный чвкшники, их подлые наёмники? Ну ничего, лука вагнеровцев освободил, тоже могут ехать в Карабах
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10k
Dobryi_KOT ☣️Месть печенегов☣️ 9 минут назад
А это причём? Вот же ты гандон - я убеждаюсь, что ты Россию ненавидишь искренне, а не за деньги.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Dobryi_KOT 5 минут назад
Дурачок?

ЧВК и бармалеи суть одно и то же- наемники. Нет разницы, на чьей стороне. Они просто убивают за деньги.

Определение наёмника сформулировано в ст. 47 (2) первого Дополнительного протокола[5] к Женевским конвенциям, подписанного в 1977 году. Наёмником считается лицо, которое:

специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооружённом конфликте;
фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооружённых сил данной стороны;
не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
не входит в личный состав вооружённых сил стороны, находящейся в конфликте;
не послано государством, которое не является стороной находящейся в конфликте, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружённых сил.
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10k
Dobryi_KOT ☣️Месть печенегов☣️ 5 секунд назад
У тебя же от ненависти кисель в голове вместо мозга. Ты - урод.
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24k
Aqueronte 3 часа назад
Рисковать своей жизнью за $1500? В Москве в офисе руководитель столько получает. Плюс премии и бонусы всякие, и дома вечерами бываешь не бегаешь под пулями.
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8k
Софа Форте Aqueronte 3 часа назад
А кто их в Москву пустит и кто захочет освободить своё место с з/п и бонусами?
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782
Mikhail K Aqueronte 2 часа назад
Не всем же быть руководителями в Москве. В Сирии и Ливии много всякого сброду шатается, единственное чему они научились это воевать.
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2k
Bridge Aqueronte Час назад
Для этого надо как минимум иметь гражданство и образование, плюс немного личных качеств.
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106
asif mamedov 3 часа назад
КАК ВСЕГДА ОДНОБОКОСТЬ ВИДЕНИЯ ВОЙНЫ В КАРАБАХЕ. Изучайте мат.часть. У Азербайджана превосходство в человеческих ресурсах минимум в 3! раза. Какой дебил будет тратить такие деньги в разгар войны на наёмников? Автор ты сам себя слышешь? Или думаешь иностранных легко утаить от разведок иных стран? А может ты думаешь что Президент Ильхам Алиев и наши политики приютят змею на сердце ,чтоб потом они превратили цветущий Азербайджан в руины Сирии? Ты хоть иногда думай о чём пишешь,а не набирай большое количество букв чтоб запостить.... А пиндосы как всегда боятся своей тени,напридумывают что кажется. И,как говорится,когда кажется креститься надо(чего они не делают). Будь умнее парниша...
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12k
хз asif mamedov 3 часа назад
Нормальные профессионалы без паспорта везде нужны, вполне нормальная практика, пока регулярные части турков не придут никто в конфликт встревать не будет. Русофоб многовекторный Пашинян сделал все, чтобы у России не было желания помогать ему удержаться у власти, а на территорию армении Алиев точно не попрет. Зря возмущаетесь.
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782
Mikhail K asif mamedov 2 часа назад
А что здесь плохого в частности для Азербайджана? Если мертвых азербайджанских солдат будут присылать на Родину десятками, сотнями, тысячами? Будет возмущение со стороны родственников, знакомых, а этих считать никто не будет, больше уроют, больше сэкономит Алиев. В войне любые средства хороши.
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2k
Bridge asif mamedov 57 минут назад
Уже приютили. Ваш президент собственно такой же диктатор как любитель картошки, готовый ради сохранения власти продать что угодно и кому угодно. И если один усатый продался недавно тому-чьё-имя-нельзя-называть, перед этим хорошо поторговавшись и заигрывая с западом, то ваш продался туркам. Один получил помощь омона, другой турецких чвк. Ну что поделать, что у турок чвк вот такие бармалеи. Готовьтесь жить по шариату. Кстати, вас говорят Афганистан поддержал, у них как раз опыт успешной жизни в таком режиме немалый, поделятся.
Вам повезло, что армяне устроив революцию, попали в немилость того-чьё-имя-нельзя-называть, иначе сейчас русские ЧВК, которые хорошо натренировались уже бить подобных бармалеев, дошли бы до Дагестана прямо из НКР, так сказать чтобы логистику улучшить. Так что радуйтесь стабильности и традиционным ценностям, что не так, шурави неверные вас что-ли покусали?
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106
asif mamedov хз 38 минут назад
На территорию,не принадлежащую нам,мы даже и не заримся. Имейте терпение,следите за новостями. А лучше за пашиняном который скулит
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106
asif mamedov Bridge Полчаса назад
Очередной политический "эксперт" диванных войск. Кстати, "ГРУЗ 200" ЧВК вылетел,встречайте..
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8k
Софа Форте 4 часа назад
1. Зачем оскорбляете сказочного антигероя? Он сам по сюжету сказки манипулировал своими куклами. 2. Вчера по 1 каналу сообщили, что в Сирии не осталось ни одного боевика, всех разгромили, а они, оказывается, в Азербайджан подались. Эродоган козел. Зачем он помогает разжечь этот костёр? В Турции нет своих проблем?
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741
Алексей Софа Форте 2 часа назад
---? Он сам по сюжету сказки манипулировал своими куклами----

===================
Кто манипулировал куклами? Вы о ком?
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15k
Сергей Софа Форте 2 часа назад
Если верить Первому каналу, то в Сирии боевиков уже раза четыре разгромили и сейчас там мирное строительство. Только вот какого хрена там наша армия делает в таком случае?
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8k
Софа Форте Алексей Час назад
Да, Вы правы. В сказке Карабас-Барабас был. Перепутала.Мне стыдно.
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741
Алексей Софа Форте 55 минут назад
Бармалеями как раз и называют иносказательно всяких воинственных и вооруженных дикарей с Кавказа или Ближнего Востока. Этому же способствовал образ, сложившихся благодаря иллюстрациям в ранних изданиях сказки Чуковского: смуглая кожа, характерная семитская внешность, борода или щетина, неуставное обмундирование и вооружение. Более чем подходящее название для сирийских и ливийских боевиков и ополченцев.
Бармалеями как раз и называют иносказательно всяких воинственных и вооруженных дикарей с Кавказа или Ближнего Востока. Этому же способствовал образ, сложившихся благодаря иллюстрациям в ранних изданиях сказки Чуковского: смуглая кожа, характерная семитская внешность, борода или щетина, неуставное обмундирование и вооружение. Более чем подходящее название для сирийских и ливийских боевиков и ополченцев.
Бармалеями как раз и называют иносказательно всяких воинственных и вооруженных дикарей с Кавказа или Ближнего Востока. Этому же способствовал образ, сложившихся благодаря иллюстрациям в ранних изданиях сказки Чуковского: смуглая кожа, характерная семитская внешность, борода или щетина, неуставное обмундирование и вооружение. Более чем подходящее название для сирийских и ливийских боевиков и ополченцев.
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