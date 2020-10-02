Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео

По имеющимся данным, добровольцы из протурецкой «Свободной сирийской армии» концентрируются у границы Турции и Сирии в ожидании подписания нового контракта и дальнейшей переброски в Азербайджан.
Из разговора с одним из боевиков стало известно, что наёмникам предложено заключить контракт на три месяца после чего им ежемесячно будут выплачивать полторы тысячи долларов. Далее он сообщил о добровольцах, которые уже собрались в районе Хавар Килис, добавив, что первые партии их собратьев уже находятся в Азербайджане.
Получив эту информацию, источник отправил запросы о вербовке и переброске наёмников, правительству Турции и в Министерство обороны Азербайджана. Ни там, ни там, вразумительных ответов получено не было. Что, впрочем, не удивительно, так как бармалеев вербуют ЧВК для службы в неправительственных вооружённых формированиях, а власти этого как бы не замечают.
Ранее Министерство обороны США признало факт передислокации сирийских боевиков из Турции в Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Представитель Пентагона заявил, что речь идёт о сотнях наёмников. По его сведениям, между Турцией и Азербайджаном для перевозки турецких прокси были выполнены уже десятки авиарейсов.
Как справедливо отмечает в своей статье известный британский журналист Финиан Каннингем: "Очевидное развёртывание поддерживаемых Турцией наёмников из Сирии в Азербайджан перед столкновениями на выходных указывает на уровень планирования между Анкарой и её азербайджанскими союзниками с целью спровоцировать последний раунд насилия".
Кроме того, есть достоверные сообщения о том, что сирийские боевики признаются в вербовке турецких частных охранных фирм. Один из боевиков сказал: «Тысячи из нас… готовы отправиться в Ливию или Азербайджан. Для нас здесь [в Идлибе] нет ничего ».
JUST IN: #Russia/n telegram channel WarGonzo releases video featuring group of fighters in #Azerbaijan moving to border w/ karabakh to fight Armenia. Allegedly these are Sultan Murat Division folks, pro-Turkey armed group created around a Syrian Turkmen identity, now part of SNA pic.twitter.com/JLDTD7TxNs— Maxim A. Suchkov (@m_suchkov) September 27, 2020
На видео выше, датированным днём начала очередного витка армяно-азербайджанского конфликта, можно увидеть, как вооружённые сирийские бармалеи лихо раскатывают на своих джихадомобилях, теперь и по дорогам Азербайджана.
Источник:
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Имеются данные из источника, что некоторых инопланетян перебросили.
а) закрыты русские школы, запрещены передачи Российского ТВ
б) со времен СССР работают ВСЕ русские школы, российские каналы свободно транслируются.
Только очень больной человек призовет верить и поддерживать страну (а) против страны (б).
То есть Армению против Азербайджана.
Мы что страна (б) ?
В России кто то закрыл азербайджанские школы и запретил трансляцию азербайджанского ТВ?
Вбросы, похоже, один и тот же пропагандистский центр осуществляет
Там узкая полоса фронта.
Армейские бои в предгорьях - это не отрядам бармалеев по пустыне бегать.
Армянская пропаганда и ничего более.
Ну ничего, лука вагнеровцев освободил, тоже могут ехать в Карабах
ЧВК и бармалеи суть одно и то же- наемники. Нет разницы, на чьей стороне. Они просто убивают за деньги.
Определение наёмника сформулировано в ст. 47 (2) первого Дополнительного протокола[5] к Женевским конвенциям, подписанного в 1977 году. Наёмником считается лицо, которое:
специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооружённом конфликте;
фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооружённых сил данной стороны;
не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
не входит в личный состав вооружённых сил стороны, находящейся в конфликте;
не послано государством, которое не является стороной находящейся в конфликте, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружённых сил.
Вам повезло, что армяне устроив революцию, попали в немилость того-чьё-имя-нельзя-называть, иначе сейчас русские ЧВК, которые хорошо натренировались уже бить подобных бармалеев, дошли бы до Дагестана прямо из НКР, так сказать чтобы логистику улучшить. Так что радуйтесь стабильности и традиционным ценностям, что не так, шурави неверные вас что-ли покусали?
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Кто манипулировал куклами? Вы о ком?