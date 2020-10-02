Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео

Из разговора с одним из боевиков стало известно, что наёмникам предложено заключить контракт на три месяца после чего им ежемесячно будут выплачивать полторы тысячи долларов. Далее он сообщил о добровольцах, которые уже собрались в районе Хавар Килис, добавив, что первые партии их собратьев уже находятся в Азербайджане.

Получив эту информацию, источник отправил запросы о вербовке и переброске наёмников, правительству Турции и в Министерство обороны Азербайджана. Ни там, ни там, вразумительных ответов получено не было. Что, впрочем, не удивительно, так как бармалеев вербуют ЧВК для службы в неправительственных вооружённых формированиях, а власти этого как бы не замечают.