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Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"

Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" (4 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2020 00:03
Сообщество : Военное
Метки: Ядерное   авангард   баллистическая ракета   видео   вооружение   гиперзвуковой   межконтинентальная   оружием   
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17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения. К этой дате приурочена публикация впечатляющего видео из Оренбургской области. Полутораминутный ролик демонстрирует технологические операции, которые в реальности длятся несколько часов: гиперзвуковая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.

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Метки: Ядерное   авангард   баллистическая ракета   видео   вооружение   гиперзвуковой   межконтинентальная   оружием   
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19  комментариев
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4k
SSD Час назад
Правильно. Закопать все ракеты к херам и жить спокойно. Леопольд говорил : - Давайте жить дружно.
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9k
Великий Кормчий Полчаса назад
Это нам на новый год?
Спасибо огромное!
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20k
Юрьевич 51 минуту назад
"Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону."

Так то оно так, но давайте посмотрим суровой действительности в глаза. На взлёте боевой блок "Авангард" не маневрирует, а представляет их себя очень громоздкую конструкцию из самого блока и ракеты-носителя и скорость далеко не гиперзвуковая. Поставят америкосы противоракеты где-нибудь, например, под Харьковом, а оттуда до Оренбурга всего 1300км! А это около 4х минут подлётного времени для современной противоракеты! А на Авангарде за это время ещё вторая ступень не успеет отделиться! А от узбекского Каракалпакстана вообще 750 км!

А американцы постепенно обложат РФ противоракетами по всей границе и у нас тогда ни одна баллистическая ракета не взлетит. Они очень уязвимы на старте.
Не пора ли размещать гиперзвуковые крылатые ракеты со спец БЧ опять на Кубе или в Венесуэле?
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8k
albedo Юрьевич 36 минут назад
Поставят америкосы противоракеты где-нибудь, например, под Харьковом,
-------------------------------
Угу, смотрю, Крым свидомых ничему не научил,
Как только НАТО решило "отремонтировать школу" в Крыму - Крым вернулся в Россию.
Ну пусть еще скакнут свидомые на граблях.
Последний свидомый выключит свет в Львовском аэропорту.
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3k
Мих Юрьевич Полчаса назад
У тебя с головой все в порядке? Ты Россию давно на карте видел? Хотя, если ты москвич, то у вас Россия кончается за мкадом, тогда простительно.
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8k
albedo Мих Полчаса назад
А чем тебе москвичи не нравятся?
От вас москвАчей москвичам спасу нет.
Вот сейчас смотрю - если на дороге хам (не пропускает, подрезает и так далее), значит иногородний.
Ездить вежливо хотя бы научитесь.
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1k
Denkk 53 минуты назад
А хохы всё порезали, жополизы.
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8k
albedo Denkk 37 минут назад
Так свидомые - это еще то чудо.
Я был в Балаклаве в 2015 году, а до этого в 1989.
Эти свидомые вывезли ВЕСЬ металл с секретной базы, даже памятник погибшим подводным лодкам в виде рубки подводной лодки.
И тот не пожалели.
Ни грамма металла не оставили!!!
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Комментарий удален
−4
13k
Роман Час назад
Радость-то какая
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8k
albedo Час назад
Как то затихли вопли либералов - вот Воевода, вот Тополь, вот Булава - все пропало, все просрали.
Что то напомнило СССРовскую песенку.
Похоже все не так плохо у нас.
Ссылка youtu.be
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4k
SSD Час назад
...или я не понял? Там Рогозин не орал: - БЛЯ!!! ОНА ЗАКОПАЛАСЬ!!! Это чудо, или это норма?
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