Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"

17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения. К этой дате приурочена публикация впечатляющего видео из Оренбургской области. Полутораминутный ролик демонстрирует технологические операции, которые в реальности длятся несколько часов: гиперзвуковая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.
Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. В сентябре Владимир Путин наградил его разработчика - инженера-конструктора Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами.
Первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года.
Подпись к видео гласит: продолжается перевооружение первого в России соединения, оснащаемого "Авангардом".
В марте 2018 года Владимир Путин впервые заявил о проведенных испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком под названием "Авангард". Российский президент подчеркнул тогда, что благодаря использованию композитных материалов тот "идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию"...
На прошлой неделе телеканал "Звезда" впервые показал внешний вид "Авангарда"
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев пояснил, почему "Авангард" назвали именно так: "Этот ракетный комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия".
По словам командующего, "Авангард" уже поставлен на боевое дежурство. Кроме него в настоящее время РВСН располагает ракетными комплексами стационарного шахтного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс", а также подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
По словам командующего, "Авангард" уже поставлен на боевое дежурство. Кроме него в настоящее время РВСН располагает ракетными комплексами стационарного шахтного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс", а также подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
РВСН России переоснащают части 31-й ракетной армии в Оренбургской области новыми гиперзвуковыми блоками Ю-71 "Авангард". Наши РВСН получили неуязвимые ядерные крылатые блоки с полетом на 30 скоростях звука и маневренностью. Только у ВС России гиперзвук стоит на дежурстве!— Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) December 16, 2020
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Метки: Ядерное авангард баллистическая ракета видео вооружение гиперзвуковой межконтинентальная оружием
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Спасибо огромное!
Так то оно так, но давайте посмотрим суровой действительности в глаза. На взлёте боевой блок "Авангард" не маневрирует, а представляет их себя очень громоздкую конструкцию из самого блока и ракеты-носителя и скорость далеко не гиперзвуковая. Поставят америкосы противоракеты где-нибудь, например, под Харьковом, а оттуда до Оренбурга всего 1300км! А это около 4х минут подлётного времени для современной противоракеты! А на Авангарде за это время ещё вторая ступень не успеет отделиться! А от узбекского Каракалпакстана вообще 750 км!
А американцы постепенно обложат РФ противоракетами по всей границе и у нас тогда ни одна баллистическая ракета не взлетит. Они очень уязвимы на старте.
Не пора ли размещать гиперзвуковые крылатые ракеты со спец БЧ опять на Кубе или в Венесуэле?
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Угу, смотрю, Крым свидомых ничему не научил,
Как только НАТО решило "отремонтировать школу" в Крыму - Крым вернулся в Россию.
Ну пусть еще скакнут свидомые на граблях.
Последний свидомый выключит свет в Львовском аэропорту.
От вас москвАчей москвичам спасу нет.
Вот сейчас смотрю - если на дороге хам (не пропускает, подрезает и так далее), значит иногородний.
Ездить вежливо хотя бы научитесь.
Я был в Балаклаве в 2015 году, а до этого в 1989.
Эти свидомые вывезли ВЕСЬ металл с секретной базы, даже памятник погибшим подводным лодкам в виде рубки подводной лодки.
И тот не пожалели.
Ни грамма металла не оставили!!!
Что то напомнило СССРовскую песенку.
Похоже все не так плохо у нас.