Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"

В марте 2018 года Владимир Путин впервые заявил о проведенных испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком под названием "Авангард". Российский президент подчеркнул тогда, что благодаря использованию композитных материалов тот "идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию"...