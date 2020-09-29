Минобороны Азербайджана Минобороны заявило о пресечении попыток Армении вернуть утраченные позиции в в направлениях Физули — Джебраил и Агдара — Тертер. В ведомстве рассказали об уничтожении колонны бронетехники ВС Армении и артиллерийской батареи. Кроме этого, утром 29 сентября военными Азербайджана были уничтожены один танк, одна машина и десять человек личного состава.