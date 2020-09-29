Военные действия в Нагорном Карабахе далеки от завершения. Напротив, конфликтующие страны демонстрируют потери противника, угрожают и оценивают свои перспективы.
Обострившийся 27 сентября конфликт в Нагорном Карабахе и не думает затихать.
Армения и Азербайджан продолжают воевать за территорию республики - каждая сторона считает эти земли своими. В Сети регулярно появляются ролики и сообщения о количестве сбитых танков, разрушенной техники и, увы, потерях среди гражданского населения и военных.
Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков
Сегодня ночью бои продолжались - поутру и Армения, и Азербайджан отчитались о своих успехах, не забывая обвинять друг друга в дезинформации.
Минобороны Азербайджана Минобороны заявило о пресечении попыток Армении вернуть утраченные позиции в в направлениях Физули — Джебраил и Агдара — Тертер. В ведомстве рассказали об уничтожении колонны бронетехники ВС Армении и артиллерийской батареи. Кроме этого, утром 29 сентября военными Азербайджана были уничтожены один танк, одна машина и десять человек личного состава.
В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей личной странице в "Фейсбук" заявила, что "армянские подразделения на данный момент отразили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках предприняли карательные действия, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. "
Она же отметила, что "вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса ВС Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы Вооруженные Силы Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана. Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий."
Также армянские военные заявили об уничтожении двух вертолетов азербаджанских ВВС и предоставили видео.
На сайте Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) были опубликованы снимки обломков сбитой техники ВВС Азербайджана. Ранее, когда в СМИ появилось сообщение о том, что в районе города Мартуни был сбит самолет ВВС Азербайджана, в Баку назвали это дезинформацией.
Социализм - армянин и азербайджанец, грузин и осетин, русский и украинец... вместе защищают Советскую Россию..— Бывший Опер (@SdibqJgth) September 27, 2020
Капитализм - национализм, сепаратизм, гражданская война.. каждый сам за себя и все против всех.. pic.twitter.com/VZMvSziE3Z
Каждый час приносит новости о жертвах военного конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев заявил, что в результате обстрелов со стороны Армении среди жертв есть не только военные, но и мирные жители. Среди них семья из пяти человек.
Между тем, в результате удара беспилотника в Варденисе сгорел гражданский автобус. Как утверждают армяне, жертв нет.
Так выглядит карабахский город Мартакерт, находящийся близко к линии сопротивления
Армения обратилась в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) и призвала принять меры в отношении неизбирательных наступательных действий Азербайджана. Однако, если конфликт будет продолжаться, помимо военных из Армении в защите ее интересов готовы принять участие добровольцы из России.
В СМИ появилось сообщение о том, что более 20000 армян, проживающих в России, готовы отправиться в Нагорный Карабах - заявил президент Союза армян РФ Ара Абрамян. Ждем развития событий.
Симонян, Бабаян, Кеосаян, Кургинян, Гаспарян, Галустян уже встали под ружье?🤣🤣🤣🤣— Вера Измайлова (@veraizmaylova41) September 29, 2020
Порядка двадцати тысяч армянских добровольцев, проживающих на территории Российской Федерации, уже в ближайшее время могут отправиться в Нагорный Карабах.https://t.co/4TC5x7STUi pic.twitter.com/IJKp3ImCpS
Источник:
Ссылки по теме:
- Американские ученые показали симуляцию ядерной войны между Россией и США
- Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение
- Журналистка рискнула жизнью во время репортажа о военных вертолетах
- В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку
- "Джипов с врагом пока не видно": в Ливии сбили Миг-29 с русскоговорящим летчиком
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
Конечно, бросят в Москве бизнес, квартиры, машины и поедут.
Спасибо, поржал!
А то как бодрые пузыри пускать- так все молодцы. Как полыхнуло- ой спасайте, убивають..
----------------------
Армяне как свидомые: "а нас за шо".
Да за то, что не выполняете Казанский договор от февраля 2019 года,
Изображают из себя невинных овечек.
Все прилегающие к Нагорному Карабаху азербайджанские территории, находящиеся под контролем Армении, возвращаются под контроль Азербайджана. Детали возвращения стороны согласуют в соответствии с Мирным соглашением. На первом этапе возвращаются Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский и Кубатлинский районы. Позднее возвращается Кельбаджарский район и не коридорный участок Лачинского района.
Если что - я русский из центральной России.
Но в данной ситуации я на стороне Азербайджана.
Один знакомый спрашивает..
Источник:
Ипаные хайпожоры, в погоне за лайками уже свои посты не проверяют. Жители у них появляются в результате обстрела.. пипец ска..