Конфликт в Нагорном Карабахе: дезинформация, полуправда и 20 тысяч добровольцев-армян из РоссииВоенные действия в Нагорном Карабахе далеки от завершения. Напротив, конфликтующие страны демонстрируют потери противника, угрожают и оценивают свои перспективы.