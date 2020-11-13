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"У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту

"У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 15:50
Сообщество : Таксисты
Метки: Угрозы   женщина   пассажирка   полиция   поломка   такси   таксист   
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Изо дня в день в новостях появляются подобные истории. Ну как может прекрасная половина человечества себя так вести?

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Метки: Угрозы   женщина   пассажирка   полиция   поломка   такси   таксист   
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
Водителя надо бы к окулисту сходить. Где он там девушку увидел?
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48k
smakido 41 секунду назад
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4k
Дмитрий Горчилин 42 секунды назад
Таких надо в багажнике возить.. Ночью.. В лес
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1k
Mellivora 3 минуты назад
Хоть маску на рожу натянула. Ее счастье что инкогнито.
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708
max 9 минут назад
Водитель не прав, нельзя было отпускать её живой.
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114
Helen 10 минут назад
Откуда берётся такая мразь? Кто их рожает и воспитывает?
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4k
Ya 15 минут назад
Вот уж точно-совсем "девушка". Какая то жидовка-трамбовка. Пусть скажет спасибо что ковид и под маской не виднА свинская харя. Жаль нельзя таких тварей привязать и волоком протащить с километр по асфальту, что бы харя немного сточилась.
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9k
котегRUS 16 минут назад
Мразота толстая, зажравшаяся дрянь...(((
Одно радует - таких уюбищ очень мало в РФ!
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2k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
Да он ее просто облизать хотел,как таксист в предыдущем посту
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27k
EvilHomer 22 минуты назад
Надеюсь мужу будет стыдно.
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