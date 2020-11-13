"У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту

Изо дня в день в новостях появляются подобные истории. Ну как может прекрасная половина человечества себя так вести?
Из-за чего произошёл конфликта неизвестно, но когда таксист включил видеозапись – женщина во всю выражалась нецензурно. Водитель постоянно повторял: "Девушка, выходите, пожалуйста". А "дама" его посылала, показывала фиги, средний палец и била ногами по спинке сидения. На призывы выйти сказала, что будет делать, что она хочет.
В какой-то момент водитель заблокировал двери и куда-то повёз женщину, на это некультурная тётка начала угрожать водителю, обзывать его "чуркой" и портить салон автомобиля.
Видимо, водитель остановился и выпустил неадекватку, потому что следующие кадры – она пытается отбиться от таксиста ногами, когда он требует чинить ему салон авто.
На счастье водителя поблизости стояла машина стражей порядка, и он попросил их о помощи.
В какой-то момент водитель заблокировал двери и куда-то повёз женщину, на это некультурная тётка начала угрожать водителю, обзывать его "чуркой" и портить салон автомобиля.
Видимо, водитель остановился и выпустил неадекватку, потому что следующие кадры – она пытается отбиться от таксиста ногами, когда он требует чинить ему салон авто.
На счастье водителя поблизости стояла машина стражей порядка, и он попросил их о помощи.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Какой интеллигентный водитель! Назвать эту тётку "девушкой" у меня бы язык не повернулся.
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Одно радует - таких уюбищ очень мало в РФ!