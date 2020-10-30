Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона

«На его [Пати] похоронах Макрон заявил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это — свобода слова. <...> Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода — в том, чтобы покинуть класс, где их показывают», — написала телеведущая на своей странице. По словам Собчак, после этой публикации её и стали беспокоить «какие-то люди с кавказским акцентом».

