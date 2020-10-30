Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что обратится в органы охраны общественного правопорядка из-за угроз, которые начали поступать ей на телефон после её выступления с поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона в ситуации с карикатурами на пророка Мухаммеда.
Телеведущая заявила, что за 29 октября она получила около 100 «гневных сообщений и звонков». В своём телеграм-канале Собчак опубликовала скрин экрана телефона, с сообщениями содержащими угрозы и требования извинений, а также пропущенные звонки.
Как сообщила Ксения в другом посте в Instagram, угрозы в адрес телеведущей и её команды стали поступать из-за её публикации от 27 октября в поддержку французского президента Эмманюэля Макрона.
«На его [Пати] похоронах Макрон заявил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это — свобода слова. <...> Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода — в том, чтобы покинуть класс, где их показывают», — написала телеведущая на своей странице. По словам Собчак, после этой публикации её и стали беспокоить «какие-то люди с кавказским акцентом».
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P.S. На своём фото в Инстаграм Ксения демонстрирует подписчикам масонский символ - "Глаз в треугольнике", а поскольку Макрон, тоже посвящённый, неудивительно, что Собчак публично выразила ему поддержку бо "ты и я одной крови". Собственно говоря, фотка в сообщении символизировала "верность масонскому братству".
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А орангутанги должны быть поставлены на место. Понимают только силу? Ну будем им сила. Не надо недооценивать силу белых