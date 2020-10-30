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Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона

Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 00:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ксения   Макрон   Угрозы   заявление   поддержка   политика   полиция   собчак   
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что обратится в органы охраны общественного правопорядка из-за угроз, которые начали поступать ей на телефон после её выступления с поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона в ситуации с карикатурами на пророка Мухаммеда.

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Метки: Ксения   Макрон   Угрозы   заявление   поддержка   политика   полиция   собчак   
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37  комментариев
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16k
fanatik115 5 часов назад
как бы я к ней не относился, алахакбарные овцелюбы это проблема для адекватной части общества.
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8k
Нихуахуа 3 минуты назад
Что значит "Макрон, тоже посвящённый"? Собчушка никак не может состоять в массонской ложе, ввиду отсутствия яиц.
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102
Bender Rodriguez 18 минут назад
"Вот убьют, тогда приходите" (С)
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492
ezh28 55 минут назад
Тупая тварь опять пытается хоть как-нибудь о себе наполнить
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16k
Василий Пирогов Час назад
Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку МакронаПосмотреть
Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона
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964
Walther Час назад
А что не указано в какую полицию она обратилась? По идее ей в конную надо, а идеале во французскую!
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10k
Alexey Muhin Час назад
На скаку переобувается. То у нас полицейское государство, и полицейские чуть ли не фашисты, а как жопу припекло так давайте, защищайте меня.
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4k
Александр Иванов Час назад
Вспомнила, видать, дружка по либерде немцовича?
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Какая полиция? Ксюшадь ее с говном смешала. Только частная охрана, нанимай, отец наворовал и внукам хватит. Или пусть масоны делятся. Ну на крайняк собери донаты с сочувствующих
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2
Alex Dav 2 часа назад
Ну как бы оно не было, тут она права.. в чужой монастырь со своим уставом не лезут
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
По первому номеру в чате Бьется какой то руслан из Ярославля.
По первому номеру в чате Бьется какой то руслан из Ярославля.
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6k
Sapsan 3 часа назад
Понеслась [мат] по кочкам
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6k
Goldsmith 3 часа назад
Вся их порода жрет только внимание, а с ним и время потраченное на чтение бесконечных постов. Я пост конечно не читал ,столько информации даром не надо,но комментарий напишу, как не вставить копейку)))
Вся их порода жрет только внимание, а с ним и время потраченное на чтение бесконечных постов. Я пост конечно не читал ,столько информации даром не надо,но комментарий напишу, как не вставить копейку)))
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6k
Goldsmith 3 часа назад
Вся их порода жрет только внимание, а с ним и время потраченное на чтение бесконечных постов. Я пост конечно не читал ,столько информации даром не надо,но комментарий напишу, как не вставить копейку)))
Вся их порода жрет только внимание, а с ним и время потраченное на чтение бесконечных постов. Я пост конечно не читал ,столько информации даром не надо,но комментарий напишу, как не вставить копейку)))
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2k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
А в заявлении в полицию она напишет ИГО ГО, а после фыркнет.
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853
Р Х 3 часа назад
Как говорится: Бред сивой кобылы!
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2k
Andy 4 часа назад
Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона
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140k
☭Cheкаво☭ 6 часов назад
Либеррвотное животное, как чуть-что, сразу бегут жаловаться в ненавистную ими полицию)

Либеррвотное животное, как чуть-что, сразу бегут жаловаться в ненавистную ими полицию)
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−46
Alisher Alisher 7 часов назад
Опять мир по п...зде пошел (((((
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19k
Юрьевич 8 часов назад
дешёвый пиар...
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30
Бородач 8 часов назад
О, и масонов приплел. Ну я тоже масон со студенческого братства. И что?
А орангутанги должны быть поставлены на место. Понимают только силу? Ну будем им сила. Не надо недооценивать силу белых
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