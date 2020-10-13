Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси

На этот раз женщина срывающимся на визг голосом требовала везти ее по выделенной полосе. Таксист спокойно ответил, что нельзя, там кирпич. После чего пассажирка начала угрожать, что водитель потеряет работу. В итоге он потерял лишь рейтинг из-за ее жалобы. Водитель оказался человеком на редкость спокойным и адекватным, и свой рейтинг он восстановит. А вот пассажирка - нет.
Москвичка устроила истерику в такси и пообещала водителю, что его уволят. И все из-за того, что таксист отказывался нарушать правила ради клиентки, которая ужасно спешила на работу.
Конфликт произошел после того, как опаздывавшая клиентка не могла найти такси в течении 10 минут. Будучи на нервах, она все же отыскала машину и такси тронулось по Кутузовскому проспекту. В этот момент тронулась и пассажирка, решив, что водитель намеренно "ловит" пробки и не едет по выделенной полосе. Мужчина спокойно ответил, что не намерен нарушать ПДД, так как на знаке нарисован "кирпич". Женщина в ответ назвала водителя тварью, и срывающимся на крик голосом пыталась объяснить, что "кирпич" закрыт пакетом, и вообще, все таксисты ездят по "выделенке" и никто их не штрафует.
"Едьте быстрее! Едьте быстрее! Мне опоздать нельзя! Вы что делаете?! Какие твари все-таки попадаются! Перейдите на выделенную! Что вы сделали?! Куда вы встали в пробку?! Едьте вот сюда! Едьте вот сюда, где машины движутся! Я сделают так, что вас будет вообще просто… ситуация… чтобы вас больше никто в жизни не заказал! Едьте по выделенной! Я вам объясняю, что мне нельзя опоздать! " - кричала женщина на таксиста.
Конфликт закончился тем, что истеричная пассажирка в приложении Яндекс.Такси снизила рейтинг водителю и пожаловалась на грубость, плохой запах в салоне, плохое состояние машины и небезопасное вождение... Надеемся, что на работу она все же опоздала.
Водитель пожелал остаться инкогнито, но поделился записью со знакомым таксистом-блогером. Ведь таких героинь должны знать в лицо
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Человек, который придумает способ катапультирования пассажиров водителем такси, станет очень богатым.— ℍейронный ℂвязист ☏ (@neuralsignalman) October 13, 2020
Главное, чтобы ее почаще заказывали. А то злая какая-то (— Cruiser Aurora (@AfroraCrazy) October 13, 2020
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Это су.. мало того, что грубит, угрожает, так еще и пищит как свинья. Я бы её высадил нахрен. Благо, хоть заплатила))
Психи это ещё пол беды. А сколько пьяных, в выходные. Которые блюют в машине. И ведут как ..........
Но, если чувствуешь, что "закипаешь", то стоит, может быть и вообще прервать поездку. А то под нервным напряжением таким легко можно в столб въехать. Своя жизнь и тачка дороже чем желание помочь таки вот "пассажирам не опоздать на работу".
А, ну ещё, конечно, дать отрицательную оценку этой пассажирке надо 100%.
И если есть поле комментариев, то добавить ссылку на это вот видео.
Хрен кто за ней больше приедет :)