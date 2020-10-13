Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси

Москвичка устроила истерику в такси и пообещала водителю, что его уволят. И все из-за того, что таксист отказывался нарушать правила ради клиентки, которая ужасно спешила на работу.

Конфликт произошел после того, как опаздывавшая клиентка не могла найти такси в течении 10 минут. Будучи на нервах, она все же отыскала машину и такси тронулось по Кутузовскому проспекту. В этот момент тронулась и пассажирка, решив, что водитель намеренно "ловит" пробки и не едет по выделенной полосе. Мужчина спокойно ответил, что не намерен нарушать ПДД, так как на знаке нарисован "кирпич". Женщина в ответ назвала водителя тварью, и срывающимся на крик голосом пыталась объяснить, что "кирпич" закрыт пакетом, и вообще, все таксисты ездят по "выделенке" и никто их не штрафует.

"Едьте быстрее! Едьте быстрее! Мне опоздать нельзя! Вы что делаете?! Какие твари все-таки попадаются! Перейдите на выделенную! Что вы сделали?! Куда вы встали в пробку?! Едьте вот сюда! Едьте вот сюда, где машины движутся! Я сделают так, что вас будет вообще просто… ситуация… чтобы вас больше никто в жизни не заказал! Едьте по выделенной! Я вам объясняю, что мне нельзя опоздать! " - кричала женщина на таксиста.