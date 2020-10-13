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Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси

Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 15:56
Сообщество : Таксисты
Метки: вези меня мразь   видео   конфликт   москва   пассажирка   пдд   такси   
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На этот раз женщина срывающимся на визг голосом требовала везти ее по выделенной полосе. Таксист спокойно ответил, что нельзя, там кирпич. После чего пассажирка начала угрожать, что водитель потеряет работу. В итоге он потерял лишь рейтинг из-за ее жалобы. Водитель оказался человеком на редкость спокойным и адекватным, и свой рейтинг он восстановит. А вот пассажирка - нет.

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Метки: вези меня мразь   видео   конфликт   москва   пассажирка   пдд   такси   
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9k
Денис Час назад
Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси
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1k
Nikolay Полминуты назад
"Кирпич" на попутной выделенке для общественного транспорта? Такое правда бывает? Или речь про какую-то другую выделенку? Или это Кутузовский проспект такой особенный? Полистал панораму "Яндекс.Карты" за 2018 год. Никакого кирпича на выделенке для общественного транспорта не увидел.
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5k
Rus77 Минуту назад
Голос такой мерзкий...
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2k
Pechenegiatakuyt 4 минуты назад
Очередная сильная и независимая женщина, проживающая с любимым котом и не выдавшая мужского х/я несколько лет
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10k
* 4 минуты назад
И она говорит ему, что он сумасшедший...
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2k
Georgy Aleksandrov 4 минуты назад
осеннее обострение. думаю, это видео рано или поздно долетит до ее работодателей
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10k
wilddewill 4 минуты назад
Вы.е.б.а.т.ь ему её надо было. Глядишь, и, сразу, и подъехал правильно и привез вовремя)))) и вообще, на работу ей не надо
А вообще, жизнь показывае, что все бабские проблемы и нервы как раз от этого)))) острая нехватка витамина ебц.
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9k
Денис Трубочкин 5 минут назад
Вышла бы пораньше если для нее так критично не опоздать. Че мужику мозг-то делать?
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2k
Константин 10 минут назад
Очередная новоиспечённая "москвачка",судя по её "ацкому" говору,которая вчера перед кольцевой лапти на кеды поменяла и считает что теперь перед ней должны все стелиться и все обязаны!!!А по сути типичная шизофреничка в стадии обострения...Осень...Жалко сейчас таких принудительно не лечат.
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63
parhi 10 минут назад
Срочно к Малахову в студию
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85k
Дмитрий 15 минут назад
Вот такая конченая мразь чья то родственница и мучает всю жизнь своих родных и близких - желаю ей сдохнуть чем раньше , тем лучше для этого мира и общества будет .
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10k
wilddewill 16 минут назад
Спать надо меньше. Проспала на работу, а таксист ей виноват. Выгрузил бы её там и пусть бегом бы бежала по выделенке))))
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29k
Haratemich Полчаса назад
Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси
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8k
Атеист Полчаса назад
Бл, у мужика титановые нервы!
Это су.. мало того, что грубит, угрожает, так еще и пищит как свинья. Я бы её высадил нахрен. Благо, хоть заплатила))
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7k
Шурум-бурум Полчаса назад
осень...
Ссылка youtu.be
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10k
Taximaxi 40 минут назад
Я бы ещё медленнее поехал. Пусть ударила бы на камеру. Потом,в полиции,когда такие тп косметику с соплями на своих свинячьих рожах размазывают,чувствуешь полное моральное удовлетворение. И да,регистратор таксистам непременно с двумя камерами покупать. У меня-transcend с двумя камерами ,гпс,датой ,вайфаем и ночной съемкой на заднюю камеру в салон. Сколько раз выручала. Что передняя,что задняя камера. Иногда ночью,даже четыре красные точки инфракрасной съемки отбивают охоту вёбватся.
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44k
Albert GER Taximaxi 18 минут назад
а зачем без точек ты по ночам вёбываешься?
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10k
Taximaxi Albert GER 13 минут назад
Работа такая -вёбыватся.
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2k
Слава Андреев 44 минуты назад
Таких клиентов надо в чёрный список. И когда они вызывают , таксист должен видеть, кто и что за человек. И наценка на поездку , как минимум на 50% больше. За вредность. За суету. За нервы. Как на заводах молоко давали. А тут просто наценка. Будем им уроком.
Психи это ещё пол беды. А сколько пьяных, в выходные. Которые блюют в машине. И ведут как ..........
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124k
Алексей 46 минут назад
Какой мерзкий пронзительный голос у тетки!
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3k
Сергей 51 минуту назад
Это вообще ппц !!! Вообще, подскажите--что делать таксисту в таких ситуациях??? У него вообще хоть какие то права есть??? Или Яша превратил их в безропотную скотину ?
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10k
Taximaxi Сергей 36 минут назад
Только права гражданина Российской Федерации. Никаких отдельных прав нет. Даже в убере заминают насилие клиентов по отношению к водителю,для чистоты репутации. Что тут о Яндексе говорить.
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9k
Денис Сергей 21 минуту назад
таксист должен делать то, что блестяще исполнил этот водила - спокойно ехать.
Но, если чувствуешь, что "закипаешь", то стоит, может быть и вообще прервать поездку. А то под нервным напряжением таким легко можно в столб въехать. Своя жизнь и тачка дороже чем желание помочь таки вот "пассажирам не опоздать на работу".
А, ну ещё, конечно, дать отрицательную оценку этой пассажирке надо 100%.
И если есть поле комментариев, то добавить ссылку на это вот видео.
Хрен кто за ней больше приедет :)
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10k
wilddewill Сергей 13 минут назад
Что делать?)))) Если ты не ссыкло, за гриву взять и в сугроб. Вот и всё, что надо делать. Если ты таксист, а не безропотная скотина Яши))))
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33k
dima423 55 минут назад
я бы прям 100% назло бы остановился и высадил ее) чтобы она точно опоздала тварь))
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33k
dima423 55 минут назад
а от таких визгов, я бы как энергетический вампир зарядился бы на год наверно)))
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4k
prostoVetal22 58 минут назад
Вот смешно уже,ипанутую выкинешь из машины сразу куча надзорных органов по поводу не оказания услуг,хулиганство и т.д.А у тех кто находится на рабочем месте уже и прав нет?
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