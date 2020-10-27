Всё началось вечером в воскресение, когда женщина отправилась на день рождения к подруге, который проходил в одном из столичных баров. После приличного количества выпитого спиртного, подруги распрощались, и наша потерпевшая вызвала такси, чтобы поехать домой.



В салоне автомобиля пьяная женщина то засыпала, то приходила в себя. Но в какой-то момент её сознание просветлело, и она поняла, что находится в чужой квартире. При этом над ней склоняется таксист и облизывает грудь женщины.



Потерпевшая закричала, оттолкнула похитителя и выбежала из квартиры. Женщина запомнила дом, в котором находилась, и утром в понедельник посетила отделение полиции и написала заявление.