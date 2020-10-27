В понедельник 26 октября в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая пожаловалась на таксиста.
Всё началось вечером в воскресение, когда женщина отправилась на день рождения к подруге, который проходил в одном из столичных баров. После приличного количества выпитого спиртного, подруги распрощались, и наша потерпевшая вызвала такси, чтобы поехать домой.
В салоне автомобиля пьяная женщина то засыпала, то приходила в себя. Но в какой-то момент её сознание просветлело, и она поняла, что находится в чужой квартире. При этом над ней склоняется таксист и облизывает грудь женщины.
Потерпевшая закричала, оттолкнула похитителя и выбежала из квартиры. Женщина запомнила дом, в котором находилась, и утром в понедельник посетила отделение полиции и написала заявление.
В салоне автомобиля пьяная женщина то засыпала, то приходила в себя. Но в какой-то момент её сознание просветлело, и она поняла, что находится в чужой квартире. При этом над ней склоняется таксист и облизывает грудь женщины.
Потерпевшая закричала, оттолкнула похитителя и выбежала из квартиры. Женщина запомнила дом, в котором находилась, и утром в понедельник посетила отделение полиции и написала заявление.
×
Стражи порядка уже выяснили, что в квартире проживает 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Сейчас ведётся уточнение деталей дела.
Таксиста из "Яндекс-доставки" попросили отвезти банан, который оказался с "сюрпризом"
Новый тариф "Доставка", который появился во время пандемии, может обернуться для таксистов головной болью. Этот водитель, приняв заказ, заподозрил неладное и оказался прав.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Москве неизвестный устроил перестрелку с сотрудниками ДПС
- В Смоленске женщина с котёнком отказывалась платить таксисту
- В Твери обнажённая женщина чуть не упала с седьмого этажа
- Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста
- Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за секунду до наезда поезда
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Так что эта тетка сама походу полезла на него, а потом внезапно в себя пришла.
Но это как же надо было нае.б.ениться, чтобы не отдуплить, что тебя вытаскивают из такси и тащат неизвестно куда
а в этом как бы наоборот. А может это тот самый таксист он понял что лизать грудь в маске как то неудобно, выгнал ту пасажирку и нашел другую, которой было пофиг в маске он или без...