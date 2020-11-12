Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов

О происхождении шара до сих пор ведутся споры. Одни считают, что это купол советской командно-измерительной системы «Куб-У», которая в 1980 году была списана. Другие выдвигают версию, что завод. производивший эти объекты, собирался построить санаторий для своих работников и шар, который был привезен на место будущего строительства, просто "застолбил" территорию.



В любом случае, места тут малонаселенные, и шар любят посещать не только туристы, художники, неформальные музыканты, но и мистики, верущие в инопланетное происхождение объекта.