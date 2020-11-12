Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов

Наряду с традиционнными и исхоженными вдоль и поперек в Подмосковье есть интересные места, которые не всегда входят в список туристических объектов, обязательных к посещению. Однако среди них можно найти довольно интересные.
Чем разнообразить стандартную туристическую программу? Жители Московской области рассказывают о достопримечательностях, которые могут удивить туристов.
Белая гора, Воскресенск
Это полностью рукотворная гора, которую "построили" из фосфогипса на Лопатинском полигоне в Воскресенске. По большому счету, это фактически свалка, только очень необычная. Цвет, фактура, форма, размеры - все, что выделяется на общей плоскости сразу привлекает повышенное внимание. Гора высотой 80 м видна из любой точки города.
Она неожиданно стала объектом паломничества путешественников, и руководство завода решило ограничить посещение этого объекта, однако кого и когда могли остановить запрещающие таблички? Здесь теплее, чем вокруг и на гору приезжают, чтобы сделать фотосессию и даже позагорать.
Песчаные дюны в Сычево
Чтобы увидеть марсианский пейзаж, необязательно грезить покорением космоса. В Волоколамском районе на территории песчаного карьера можно устроить по-настоящему яркую фотосессию. Здесь также можно увидеть огромное количество водоемов зеленого и голубого цвета, образовавшихся от наполнившей котлованы воды.
"Никола- Ленивец", на границе Московской и Калужской областей
Из Москвы до этого экзотического арт-объекта до него можно доехать на автомобиле за 3,5 часа. Достопримечательность получила название в честь соседней с парком деревни Никола Ленивец. Коллекция современных инсталляций под открытым небом для некоторых выглядит как архитектурный хаос, однако практически все признаются, что что-то в этом есть завораживающее.
Туристам предлагают также отдохнуть в местных гостиницах - виллах, каждая из которых выполнена в своем уникальном стиле и тоже, в сущности, являются арт-объектами. Среди зданий есть построенное в форме клевера или кибитки на колесах...
Киногород Piligrim Porto, Солнечногорский район
Эту развлекательную площадку на территории усадьбы "Середниково" называют еще городом-призраком. Здесь есть жилые дома, крепостные стены, рыночные ряды, и даже кладбище с тюрьмой. Все объекты созданы из ДСП и гипсокартона, однако выглядят очень реалистично. У туристов возникает полное ощущение того, что они перенеслись во времени в пространстве в прошлое, в Европу 300-летней давности. В некоторых домах киногорода можно встретить копии старинной мебели и утвари.
Главная достопримечательность Piligrim Porto, которую очень любят туристы, - фрегат в котловане, построенный по европейским чертежам. В дни съемок яму, в которой он находится, заполняли водой.
В киногород любят приезжать любители квестов, костюмированных праздников и тех, кого интересуют нестандартные фотосессии. Да, кстати, все фото- и видеосъемки тут платные.
Водопад "Гремячий ключ", Сергиев Посад
Место, расположенное неподалеку от Троице-Сергиевской лавры, овеяно многочисленными легендами. Монахи рассказывают, что водопад появился благодаря молитве преподобного Сергия. Он устал в пути, был измучен и хотел пить. После молитвы сквозь камни забил источник. Сергий утолил жажду, и теперь эту воду пьют все, кто проезжает мимо. Она насыщена радоном в той концентрации, которая не только не вредна, но даже полезна для здоровья.
Купель на водопаде
Сейчас рядом с источником расположены храм и купель. Сюда приезжают паломники со всей России в надежде исцелиться и обрести здоровье.
Романцевские горы
Этот туристический объект в Тульской области входит в список самых посещаемых и популярных любителями необычных пейзажей, а еще тех, кто верит в существование НЛО, ведь за Романцевскими горами прочно закрепилась слава аномальной зоны.
Основной материал, из которого "построены" горы - глина. Природа и, конечно, люди сформировали уникальный ландшафт. Кстати, здесь встречаются интересные карликовые растения. А для тех, кто не увлечен флорой, есть и другие занятия: туристы охотно катаются на квадроциклах и занимаются сэнбордингом.
Сьяновские пещеры, Домодедово
Система пещер-камеломен, в которых велась добыча камня для строительства столицы. В советское время входы под землю были засыпаны, а теперь часть из них отреставрирована и доступна для посещений. Любители всего необычного смогут увидеть главные достопримечательности каменоломен: гроты "Млечный путь" (если туда попадает свет, то возникает ощущение, что мерцают звезды), Громова и храм.
Мистический шар, Дубна
Неподалеку от города Дубна рядом с деревней Игнатово находится необычный объект: большой полый шар, изготовленный из стеклопластика. Диаметр этой усеченной сферы, прочно прикрепленной к земле - 18 метров.
О происхождении шара до сих пор ведутся споры. Одни считают, что это купол советской командно-измерительной системы «Куб-У», которая в 1980 году была списана. Другие выдвигают версию, что завод. производивший эти объекты, собирался построить санаторий для своих работников и шар, который был привезен на место будущего строительства, просто "застолбил" территорию.
В любом случае, места тут малонаселенные, и шар любят посещать не только туристы, художники, неформальные музыканты, но и мистики, верущие в инопланетное происхождение объекта.
В любом случае, места тут малонаселенные, и шар любят посещать не только туристы, художники, неформальные музыканты, но и мистики, верущие в инопланетное происхождение объекта.
"Катушка Тесла", Истра
Единственный в своем роде комплекс для открытых ультравысоковольтных испытаний расположен в городском округе Истра. "Катушка Тесла"- это народное название генератора Аркадьева-Маркса. На территории Истры этот полигон появился в 1970-е годы. Комплекс насчитывает три крупных установки и несколько закрытых зданий подстанции.
Объект считается закрытым и попасть на его территорию удастся не всем - возможно, сторож будет благосклонен и пропустит внутрь. Однако побывавшие здесь туристы замечают, что на этом полигоне абсолютно захватывающая дух атмосфера. Жаль, что место с огромным туристическим потенциалом его не использует.
Объект считается закрытым и попасть на его территорию удастся не всем - возможно, сторож будет благосклонен и пропустит внутрь. Однако побывавшие здесь туристы замечают, что на этом полигоне абсолютно захватывающая дух атмосфера. Жаль, что место с огромным туристическим потенциалом его не использует.
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