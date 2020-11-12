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Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов

Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов (18 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 14:00
Сообщество : Путешествия
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   достопримечательности   интересно   путешествия   туризм   
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Наряду с традиционнными и исхоженными вдоль и поперек в Подмосковье есть интересные места, которые не всегда входят в список туристических объектов, обязательных к посещению. Однако среди них можно найти довольно интересные.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   достопримечательности   интересно   путешествия   туризм   
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