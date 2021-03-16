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30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае

30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае (27 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: дворец   достопримечательности   запретный город   интересно   история   китай   пекин   путешествия   
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Запретный город, дворцовый квартал в самом центре Пекина, - самая впечатляющая и самая загадочная достопримечательность китайской столицы. Пять столетий он служил резиденцией китайских императоров. Сейчас здесь музей - но ни туристы, ни даже гиды не знают всех его тайн.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дворец   достопримечательности   запретный город   интересно   история   китай   пекин   путешествия   
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