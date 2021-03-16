30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае

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Запретный город, дворцовый квартал в самом центре Пекина, - самая впечатляющая и самая загадочная достопримечательность китайской столицы. Пять столетий он служил резиденцией китайских императоров. Сейчас здесь музей - но ни туристы, ни даже гиды не знают всех его тайн.
Рекордное время строительства
Комплекс из 980 дворцовых зданий на площади в 72 квадратных километра был построен всего за 14 лет, с 1406 по 1420 годы.
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Деревянное зодчество
Запретный город целиком построен из дерева и является самой ольшой в мире коллекцией деревянных исторических памятников.
Пурпурная звезда
Полное название памятника на китайском - Пурпурный запретный город. Пурпурным он был назван потому, что название этого цвета в китайском языке совпадает с названием Полярной звезды. В Китае она считалась истинным домом императора.
Династии
Запретный город на протяжении 500 лет, с XV по XX век, был домом двум императорским династиям - Мин и Цин - и их 24 императорам.
Прощание с монархией
Именно здесь, в Запретном городе, кончилась китайская монархия - тут последний император Пу И в 1912 году отказался от трона.
Музейная ценность
В 1925 году в Запретном городе открылся музей - и с тех пор работает, хотя ему приходилось переживать тяжелые времена. Самым трудным было время японского вторжения, когда китайцы эвакуировали из музея основные ценности. Они вернулись лишь после окончания Второй мировой.
Национальное достояние
Западный бизнес давно, нобезрезультатно присматривается к Запретному городу. Огромное число туристов обещает сверхприбыли, но китайцы твердо стоят на своем: никаких западных компаний здесь не будет! В 2000 году компании Starbucks все же удалось договориться об открытии кафе в пределах Запретного города, но из-за общественного возмущения в 2007 оно было закрыто.
Открытие Трампа
Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, принявшим участие в правительственном обеде в Запретном городе.
Периметр
Длина территории Запретного города - 961 метр, ширина - 753 метра. Он имеет практически правильную прямоугольную форму.
Безопасность
Запретный город для защиты от вторжения был огражден по всему периметру 8-метровой стеной, под которой был глуюбокий ров, наполненный водой.
Мультикультурализм
Во времена императоров на территории Запретного города находились два даосских и несколько буддистских храмов, а также место для отправления маньчжурских шаманских церемоний.
Парки
К Запретному горду примыкают сразу три императорских парка - Цзинсян, Бейхай и Чжонгнанхай, в котором сейчас располагается здание Центрального комитета коммунистической партии Китая.
Золото императора
Крыши почти всех строений Запретного города покрыты черепицей золотого цвета, поскольку золотой - цвет императора. Цвет крыши отличается лишь у библиотеки и покоев наследного принца. Крыша библиотеки - черного цвета, поскольку черный цвет в Китае ассоциируется с вобой, и строители надеялись, что черный цвет поможет отвести от здания пожар. Крыша покоев принца - зеленая, ведь зеленый - цвет роста.
Бесконечная коллекция
По подсчетам, сделанным при открытии музея Запретного города в 1925 году, в его экспозиции хранилось более 1,7 миллионов предметов, составляющих историческую ценность, не считая книг и рукописей, в том числе, выполненных рукой императора.
Таинственное прибавление
В 2016 году в Запретном городе вновь провели инвентаризацию - на этот раз в коллекции насчитали 1862690 артефактов, из них 55132 предмета были ранее неизвестны музейным служителямузей: те даже не знали, что эти предметы есть в запасниках. Наверняка там хранится еще несколько десятков тысяч неучтенных ценностей.
Царство фарфора
В коллекции фарфора и керамики музея Запретного города хранится более 340 тысяч объектов эпохи династий Тан и Сун. Среди них - личная фарфоровая посуда императоров Китая.
Живописные ценности
В коллекции музея насчитывается более 50 тысяч картин, 400 из которых выполнены ранее 1271 года нашей эры.
Бронзовый век
В дворцовой коллекции почти 10 000 бронзовых экспонатов, 1600 из них - изделия, изготовленные ранее 221 года до нашей эры.
Тик-так
Особая гордость музея - коллекция часов XVIII-XIX столетий, которая считается крупнейшей в мире.
На экране
В 1987 году на мировые экраны вышел фильм "Последний император", посвященный жизни последнего китайского императора Пу И. Это был первый фильм, который китайское правительство разрешило снимать в Запретном городе. С тех пор здесь проходили съемки еще двух фильмов - "Полицейский из Запретного города" и "Марко Поло".
Легенда о принцессе
В 1998 году на территории Запретного города впервые была показана оперная постановка. Это была опера Пуччини "Турандот" о китайской принцессе, которая отказывалась выходить замуж прежде, чем жених успешно решит предложенные ею три загадки.
Нефритовый стержень
В дворцовой коллекции - более 30 тысяч изделий из нефрита фактически всех эпох развития человечества: от периода неолита до начала ХХ века.
Королевство зверей
Запретный город украшают многочисленные статуи животных. Чем больше статуй животных на крыше и в залах здания, тем более значимо само здание. Болььшинство статуй - это львы, драконы и фениксы, всего же среди статуй можно увидеть 9 видов животных. Лишь в двух зданиях представлены все 9 видов: это императорский Дворец всеобщей гармонии и Дворец земной безмятежности, где располагались покои императрицы.
Львиный рык
Статуи львов на территории дворца всегда стоят парами: одна изображает самца, другая - самку. Лев в китайской мифологии - символ силы, так что львиные статуи считаются охранниками дворца.
Земля и небо
Геометрия дворца очень символична: все коридоры и переходы выполнены в форме триграммы Цянь, симвозизирующей небо, а залы - в форме триграммы КУКун, символизирующей Землю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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