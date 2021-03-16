30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае

В 2016 году в Запретном городе вновь провели инвентаризацию - на этот раз в коллекции насчитали 1862690 артефактов, из них 55132 предмета были ранее неизвестны музейным служителямузей: те даже не знали, что эти предметы есть в запасниках. Наверняка там хранится еще несколько десятков тысяч неучтенных ценностей.