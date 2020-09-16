12 интересных мест и сооружений, от вида которых может стать не по себе

Испугать людей можно не только сказками про духов, но и архитектурными решениями, причём вовсе даже того не желая.



Перед вами строения, которые могут вызвать некий дискомфорт своим масштабом, кажущейся небезопасностью и загадочной мрачностью. Удивительно, но все эти ощущения, скорее всего, заставят вас захотеть вживую полюбоваться этими объектами.