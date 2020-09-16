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12 интересных мест и сооружений, от вида которых может стать не по себе

12 интересных мест и сооружений, от вида которых может стать не по себе (16 фото)

Автор:
16 сентября 2020 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   достопримечательности   интересно   места   путешествия   размер   
1437
16
Подборка рукотворных сооружений, которые могут вызвать некий дискомфорт своим видом и размером.

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Метки: в мире   достопримечательности   интересно   места   путешествия   размер   
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