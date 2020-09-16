12 интересных мест и сооружений, от вида которых может стать не по себе

Подборка рукотворных сооружений, которые могут вызвать некий дискомфорт своим видом и размером.
Испугать людей можно не только сказками про духов, но и архитектурными решениями, причём вовсе даже того не желая.
Перед вами строения, которые могут вызвать некий дискомфорт своим масштабом, кажущейся небезопасностью и загадочной мрачностью. Удивительно, но все эти ощущения, скорее всего, заставят вас захотеть вживую полюбоваться этими объектами.
Перед вами строения, которые могут вызвать некий дискомфорт своим масштабом, кажущейся небезопасностью и загадочной мрачностью. Удивительно, но все эти ощущения, скорее всего, заставят вас захотеть вживую полюбоваться этими объектами.
1. «Атлантическая дорога» — шоссе в Норвегии
Шоссе связывает острова Аверёй и Фрей через Атлантический океан.
3. Зенитная башня люфтваффе, Аугартен, Вена, Австрия
Мрачное сооружение использовались во время Второй мировой войны. Внутри таких башен размещалась артиллерия, защищавшая стратегически важные города. Несколько таких башен, имеющих название флактурм, всё ещё стоят в Германии и Австрии.
5. Незаконченный «Мемориал Неистового Коня», Южная Дакота, США
Посвящён индейскому вождю племени Оглала Неистовому Коню. Лицо вождя, высеченное на скале, на 10 метров превышает размер барельефа президентов на горе Рашмор.
6. Это сооружение называется коффердам — с его помощью строят мосты на воде и чинят корабли
Коффердам представляет собой водонепроницаемую капсулу прямо посреди водного пространства. Выглядит всё это слегка пугающе.
8. Алмазная шахта в городе Мирный, Россия
Глубина шахты 525 метров, диаметр воронки 1200 метров! Работа на месторождении в данный момент приостановлена.
10. Гора Крестов, Литва
Является местной святыней и местом паломничества. По скромным подсчётам на горе располагается около 50 тысяч крестов.
11. Тот самый вид на небоскрёб Grand Lisboa в китайском городе Макао, который завораживает и пугает одновременно
12. «Христос из бездны» — 3-метровая подводная статуя на Мальте. Находится на глубине 10 метров
Реплика одноимённой 2,5-метровой статуи в бухте Сан-Фруттуозо, Италия.
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