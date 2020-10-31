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Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты?

Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты? (7 фото)

Автор:
31 октября 2020 18:05
Сообщество : Путешествия
Метки: вид сверху   достопримечательности   интересно   интересные места   необычно   путешествия   с высоты   туризм   
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Эти достопримечательности знает весь мир, к ним ежегодно стекаются миллионы туристов. На их фоне фотографируются, их разглядывают со всех сторон, заходят внутрь - а вот увидеть их сверху почти никому не удавалось. Давайте с помощью дронов восполним этот пробел!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вид сверху   достопримечательности   интересно   интересные места   необычно   путешествия   с высоты   туризм   
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34k
Андрей Бертон Полчаса назад
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Тема хорошая, только почему так мало?
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CHYCMYMPUK 2 часа назад
Фабрика-кухня. Россия, Самара.
Фабрика-кухня. Россия, Самара.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Все херня, но Колизей, учитывая его возраст, очень впечатляет!
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