Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты?

Эти достопримечательности знает весь мир, к ним ежегодно стекаются миллионы туристов. На их фоне фотографируются, их разглядывают со всех сторон, заходят внутрь - а вот увидеть их сверху почти никому не удавалось. Давайте с помощью дронов восполним этот пробел!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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