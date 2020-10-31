Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты?

Эти достопримечательности знает весь мир, к ним ежегодно стекаются миллионы туристов. На их фоне фотографируются, их разглядывают со всех сторон, заходят внутрь - а вот увидеть их сверху почти никому не удавалось. Давайте с помощью дронов восполним этот пробел!

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Сиднейский оперный театр - Сидней, Австралия 0 Источник:

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Небоскреб Мэри-Экс ("Корнишон") - Лондон, Великобритания 0 Источник:

Эйфелева башня - Париж, Франция 0 Источник:

Сатуя Свободы - Нью-Йорк, США 0 Источник:

Колизей - Рим, Италия 0 Источник: