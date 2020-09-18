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Австралийцы открыли Макдональдс в самолете

Австралийцы открыли Макдональдс в самолете (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности   интересно   макдональдс   необычно   новая зеландия   путешествия   самолет   удивительно   
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В новозеландском городе Таупо работает один из самых удивительных ресторанов Макдональдс в мире, разместившийся в списанном самолете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достопримечательности   интересно   макдональдс   необычно   новая зеландия   путешествия   самолет   удивительно   
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2  комментария
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13k
AlexЕЙ 19 минут назад
Это они уже самолёт ребрендировали (перекрасили). ))
Это они уже самолёт ребрендировали (перекрасили). ))
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13k
ВОВЧЕГ 3 минуты назад
Какая удивительная новость, тридцатилетней давности.
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