Австралийцы открыли Макдональдс в самолете

В новозеландском городе Таупо работает один из самых удивительных ресторанов Макдональдс в мире, разместившийся в списанном самолете.
Город Таупо находится на Северном острове Новой Зеландии. Здесь работает самый необычный Макдональдс в мире, разместившийся в старом транспортном самолете Douglas DC-3.
В салоне самолета за столиками может разместиться до 20 посетителей. Оригинальные иллюминаторы заменены на более широкие и светлые окна, зато кабина осталась практически нетронутой.
Самолет стоит на своем месте уже около 30 лет. Раньше он работал рекламой для местной компании "Аэроплан", торгующей машинами, но в 1990 году его выкупила компания "Макдональдс" и постепенно превратила его в свой ресторан.
С 2003 года удивительным Макдональдсом по франшизе управляет семейная пара - Элейн и Дес Бирны. Они очень гордятся своим необычным заведением - равно как и 1 местом среди необычных Макдональдсов планеты по версии Daily Meal.
"К нам приезжают со всего мира, а для местных мы - главная здешняя достопримечательность. - говорит Эйлин. - Для нас это - повод для гордости".
Владельцы необычного Макдональдса стараются угождать своим посетителям. Они могут посидеть в настоящей пилотской кабине и познакомиться с устройством самолета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: достопримечательности интересно макдональдс необычно новая зеландия путешествия самолет удивительно
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